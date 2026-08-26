Cómo cambia la memoria con la edad y qué ocurre con los recuerdos personales

Con el paso de los años, la memoria no cambia de una sola manera. Una nueva investigación indica que, con la edad, los episodios puntuales pierden nitidez y dejan paso a reconstrucciones más amplias de la experiencia.
La evidencia surge de un estudio publicado en la revista Psychology and Aging, que examinó cómo personas jóvenes y mayores recuperan memorias autobiográficas, el conjunto de experiencias personales que forman la propia historia. En la vida cotidiana, ese sistema permite recordar desde un cumpleaños puntual hasta una rutina habitual, como el trayecto al trabajo.
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El análisis mostró que el avance de la edad se vincula con una menor presencia de detalles sensoriales y emocionales, junto con un mayor peso de conocimientos generales e interpretaciones sobre lo vivido.
Qué cambia cuando se recuerda un hecho personal
Dentro de ese marco, el estudio comparó dos formas de evocación: los recuerdos específicos, ligados a un solo episodio, y los recuerdos categóricos, asociados a situaciones repetidas.
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“A medida que envejecemos, nuestros recuerdos tienden a volverse menos detallados y más generales, concentrados en la historia en conjunto más que en momentos específicos”, afirmó Louis Renoult, profesor de la School of Psychology de la University of East Anglia, según el comunicado de prensa institucional.
El costo de alternar entre distintos recuerdos
Para evaluar esa capacidad, los investigadores trabajaron con 74 participantes: 37 estudiantes y 37 adultos mayores de la comunidad. A cada uno le presentaron palabras disparadoras, como “mercado”, y le pidieron que evocara primero un solo tipo de recuerdo. Después, debían alternar entre episodios puntuales (recuerdos específicos) y situaciones repetidas (recuerdos categóricos).
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Esa segunda parte exigía más control cognitivo, una expresión técnica que alude a la capacidad de ajustar la atención, seguir consignas y cambiar de tarea cuando la situación lo requiere.
Los resultados mostraron un patrón. “Descubrimos que, en todos los grupos de edad, el rendimiento de la memoria disminuyó cuando los participantes tuvieron que alternar entre tipos de recuerdos”, indicó Renoult. El trabajo añade que esa caída apareció en jóvenes y mayores, aunque el impacto no fue idéntico en ambos grupos.
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En los adultos mayores, la dificultad se notó con más fuerza al recuperar recuerdos repetitivos y corrientes. “Los adultos mayores se vieron particularmente afectados en un aspecto: fueron menos precisos al recordar memorias repetitivas y cotidianas, como viajar al trabajo, cuando debían alternar entre tareas”, sostuvo Renoult.
Menos detalles episódicos, más conocimiento general
El análisis del contenido de las respuestas permitió observar otra transformación. Cuando los participantes mayores evocaban un episodio concreto, sus relatos incluían menos rasgos vinculados con el instante recordado.
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Esto quiere decir que aparecieron menos detalles episódicos, una categoría que abarca datos anclados a un momento y lugar, como lo que se veía, se escuchaba o se sentía. A cambio, hubo más detalles semánticos, que son conocimientos generales, interpretaciones o explicaciones sobre la experiencia.
“Cuando los adultos mayores recuerdan acontecimientos, la riqueza de esos recuerdos puede verse reducida”, afirmó Renoult. La universidad vinculó ese cambio con mecanismos cerebrales asociados a la recuperación de información contextual y al manejo de tareas cognitivas complejas.
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En términos simples, un recuerdo episódico se parece a una escena con fecha, lugar y atmósfera. Un recuerdo semántico, en cambio, se acerca más a una síntesis de lo que suele pasar o de lo que una persona sabe sobre su propia historia.
Qué implicancias plantea para la vida diaria
La University of East Anglia remarcó que estos cambios tienen efectos posibles sobre actividades comunes que exigen adaptación mental. “Las tareas que requieren que las personas adapten con rapidez su pensamiento o alternen entre distintos tipos de evocación, como narrar una historia, tomar decisiones o resolver problemas, pueden volverse más difíciles con la edad”, señaló la institución.
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El comunicado indicó que los recuerdos generalizados pueden favorecer la sabiduría, el reconocimiento de patrones y una comunicación eficiente, incluso si se pierden los detalles más finos.
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