Política

Villa La Angostura: el último desalojo mapuche convulsionó el vínculo de las comunidades con el Gobierno provincial

El Ejecutivo neuquino no tuvo injerencia en la ejecución de la medida, aunque las comunidades acusan al Gobierno de “persecución” contra los “pueblos originarios”. Podrían surgir nuevos allanamientos

Desalojaron una parte de un terreno usurpado por mapuches en Villa La Angostura
La comunidad Lof Quintriqueo fue desalojada de manera parcial de un lote particular en El Pedregoso por una medida ordenada por la Justicia local
Guardar

El vínculo entre las comunidades mapuches de Villa La Angostura y el Gobierno neuquino se resquebrajó en las últimas jornadas, luego del allanamiento parcial en el que la comunidad Lof Quintriqueo fue desalojada de un lote particular en El Pedregoso, entre Bariloche y la localidad neuquina, en el marco de una diligencia ordenada por la Justicia local.

Las familias que residían en el lote pastoril, reclamado por una mujer desde principios de 2012, apuntaron contra el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, a quien acusan de “persecución” contra el “Pueblo Mapuche”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el litigio escapa al ámbito de acción del Ejecutivo provincial, que no tuvo participación en el conflicto territorial por tratarse de un litigio “entre privados”.

Desalojaron una parte de un terreno usurpado por mapuches en Villa La Angostura
El Gobierno neuquino sostuvo que el conflicto territorial en Villa La Angostura es un litigio entre privados y que no tuvo injerencia en el caso

Figueroa reafirmó ese concepto al hablar con medios de prensa durante la presentación de Neuquén Day en Buenos Aires, una actividad promocional organizada por la provincia patagónica para exhibir su potencial en materia de gas e hidrocarburos.

PUBLICIDAD

“Es un conflicto entre privados, el Gobierno neuquino no tuvo ni tiene injerencia en ese caso puntual”, dijo el mandatario ante la consulta de los medios. Es que referentes de la comunidad mapuche Quintriqueo asistieron al Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizaba la presentación institucional, para entrevistarse con Figueroa.

La lonko (autoridad al frente de una comunidad mapuche) de la comunidad Kinxikew, Amancay Quintriqueo, viajó a la capital nacional para interpelar al mandatario provincial sobre la causa mapuche, aunque el gobernador se limitó a señalar que se trata de un conflicto entre particulares.

Idéntica fue la respuesta días atrás en Villa La Angostura, cuando encabezó una agenda de actividades institucionales en la localidad turística. Sin embargo, el mandatario buscó poner paños fríos a la situación al afirmar: “Yo no tengo problema, siempre hablo con las comunidades”.

Desalojaron una parte de un terreno usurpado por mapuches en Villa La Angostura
Referentes de la comunidad mapuche Quintriqueo buscaron entrevistarse con Figueroa en Buenos Aires para plantear la causa mapuche

El desalojo mapuche tuvo amplia repercusión, a pesar de que se cumplimentó de manera parcial y los denunciantes tomaron el control del lugar solo parcialmente. La presencia de menores y, paradójicamente, la ausencia de funcionarios de Minoridad durante el allanamiento frustraron la ejecución completa de la medida judicial, ordenada por el juez Francisco Astoul Bonorino.

En el prolongado recorrido judicial de la causa, no solo Astoul Bonorino confirmó la presencia ilegal de las comunidades en el predio en conflicto, sino que otros magistrados también confirmaron la irregularidad del reclamo mapuche.

Es que durante el extenso proceso, que comenzó en 2012, las comunidades no lograron documentar la supuesta existencia ancestral en el territorio, mientras que la denunciante exhibió la documentación catastral correspondiente a los dos predios en litigio, la cual avaló su planteo.

Temas Relacionados

MapuchesVilla La AngosturaNeuquénUsurpación de tierrasDesalojoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado define si sesiona mañana con una agenda concentrada en pliegos judiciales y tratados internacionales

Habrá Labor Parlamentaria desde las 14. El oficialismo llenó de comisiones hoy para tener cerca a aliados. Días atrás, algunos preferían no ir al recinto. Persisten dudas por eventuales ausencias

El Senado define si sesiona mañana con una agenda concentrada en pliegos judiciales y tratados internacionales

El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

Legisladoras de Fuerza Patria se reunieron con Carlos Bianco para abordar distintos proyectos de ley. El ministro de Gobierno delegó el tema en la Secretaria General, Agustina Vila. La oposición no acompaña y pide Boleta Única

El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

El pedido de Milei para confrontar con una “campaña del miedo” de la oposición, que busca impulsar proyectos en el Congreso

El Presidente pidió a los ministros que salgan a hablar y a no ceder espacio a los discursos “que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. No se hablará de “empatía” ni de nuevas medidas. Los bloques opositores insistirán con la morosidad y discapacidad

El pedido de Milei para confrontar con una “campaña del miedo” de la oposición, que busca impulsar proyectos en el Congreso

Santilli recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para discutir temas energéticos y la agenda del Congreso

El Jefe de Gabinete escuchará este jueves reclamos de los mandatarios por las tarifas eléctricas como tema principal del encuentro. Proyectos pendientes en ambas Cámaras, como zonas frías y cálidas y la reforma política, también estarán sobre la mesa

Santilli recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe para discutir temas energéticos y la agenda del Congreso

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

El oficialismo apuesta a dar una señal de estabilidad a los mercados con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Los libertarios incluyeron una docena de proyectos de la oposición dialoguista para asegurar el quórum y dar vuelta la página tras el último revés en el Senado con la Ley de Tierras

Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

TELESHOW

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

Yanina Latorre contra las panelistas de LAM: a quién “le falta para ser ‘angelita’” y la que “todos me hablan mal de ella”

Eva Bargiela sorprendió al revelar los llamativos pasos de un famoso ritual de seducción

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

“Lo intolerable”, el libro que sacude la conciencia: por qué la vergüenza es la emoción más política que existe

Panamá y Brasil realizan un balance de resultados mediante una reunión de consultas políticas

El censo de asentamientos informales en Guatemala identifica 924 comunidades vulnerables

98 mujeres en Panamá apuestan a la educación que les fue negada en su infancia