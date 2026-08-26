Política

El Senado define si sesiona mañana con una agenda concentrada en pliegos judiciales y tratados internacionales

Habrá Labor Parlamentaria desde las 14. El oficialismo llenó de comisiones hoy para tener cerca a aliados. Días atrás, algunos preferían no ir al recinto. Persisten dudas por eventuales ausencias

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
El pleno de la Cámara alta sesionó por última vez entre el 6 y 7 del corriente mes (Prensa Senado)
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Los jefes de bloque del Senado se verán las caras esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir si el pleno sesiona mañana con una agenda concentrada en más de 50 pliegos judiciales y diversos tratados internacionales ya dictaminados y listos para ser votados, pese a que persisten dudas en algunas bancadas.

“Yo estoy, pero se tienen que encargar los libertarios de asegurar el quorum para que la Labor sea con calma. No venimos con el mejor recuerdo de la última vez que fuimos al recinto -en referencia a la fileteada ley de propiedad privada-, así que espero haya más orden”, deslizó a Infobae un referente dialoguista. “Creo lo van a conseguir”, manifestaron anoche a este medio desde un despacho de peso. Otros, en tanto, prefieren la prudencia.

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Ante los pocos deseos de días atrás en diferentes bloques aliados, el plan para activar el recinto que ideó la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, fue simple: llenar de reuniones de comisiones la jornada de hoy para tener a legisladores presentes en la Capital Federal.

No sólo ello: abrió el juego a algunas iniciativas que vienen sin tratarse, ni siquiera un minuto, para sumar algún gesto desde el oficialismo hacia dialoguistas que aguardan hace meses que el Gobierno cumpla su palabra en lo parlamentario y, del mismo modo, a gobernadores que aportan adhesiones importantes.

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Por caso, los radicales estarán atentos al plenario de Presupuesto y Hacienda; Economías Regionales; y Legislación General, que se juntará -desde las 16- para analizar una propuesta de Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros, que impone un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas.

Captura – FLAVIA ROYÓN - SENADORA EX SECRETARIA DE ENERGIA – Infobae en Vivo
La senadora salteña Flavia Royón

Lo que más llamó la atención anteayer fue la inclusión, para las 13 de hoy, de un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y Presupuesto y Hacienda para intentar firmar un despacho relacionado con nuevos cortes en biocombustibles. Hay un collage de proyectos -siete en total- sobre esta cuestión: de Bullrich, del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), de la salteña Flavia Royón y del kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), entre otros.

Detrás de esta ley a una feroz disputa que atravesará a varios espacios e involucra a distritos azucareros versus el tándem maíz/soja. La sospecha que circula en algunos despachos es que el primero sería el mayor beneficiado ante un potencial despacho. Ni hablar si llegara en el corto o mediano plazo al recinto. Además, las modificaciones impactarían en un sistema que tiene vigencia hasta 2030.

En paralelo a biocombustibles, la comisión de Legislación General volverá a tocar la iniciativa sobre Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Días atrás, la propia Bullrich anunció cambios para intentar salvar un texto que es mirado con desconfianza por votos clave en esta Cámara y que, por ahora, ni piensan en dar luz verde a la ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. La misma ya fue aprobada por Diputados y está con dictamen en la Cámara alta. A un paso de ser sancionada, los aliados la frenaron. No por algo técnico, sino pura política.

Por la tarde se retomará el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada, que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro” y que Bullrich apuesta a atarlo junto al proyecto de radicales sobre el RIIR. Son malabares necesarios para un Ejecutivo que, por sostener al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, perdió tres meses trascendentales en el Congreso.

El Súper RIGI tendrá plenario a las 17. En el lote de disertantes no aparece el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que la semana pasada avisó sobre un faltazo pocas horas antes del encuentro. En simultáneo a este convite, otras dos comisiones aprovecharán para avanzar con declaraciones sobre días nacionales para apaciguar ansiedades dialoguistas.

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