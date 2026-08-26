El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

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Lentamente y con el correr de las semanas, en la dirigencia peronista asoman ciertos movimientos que evidencian la necesidad de avanzar en la agenda electoral del año que viene en territorio bonaerense. Si bien buena parte de lo que vaya a suceder está atado a una definición superestructural como por ejemplo la persistencia o eliminación de las elecciones Primarias a nivel nacional, hay temas que empiezan a conversarse y que están trasladados a proyectos de ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense: el que mayor atención se lleva es el que restituye las elecciones indefinidas para intendentes, diputados y senadores, concejales y consejeros escolares, que fue presentado el año pasado por la senadora Ayelén Durán y es por el que responde el Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre el tema.

Esta semana hubo una reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini, y la diputada también oficialista, Ana Luz Balor. Ambas legisladoras presiden las comisiones de Reforma Política en las cámaras que integran. El encuentro fue pedido por Galmarini, que forma parte del Frente Renovador. El espacio que comanda el excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, no acompaña una modificación a la ley que limita las reelecciones de intendentes y demás cargos provinciales y municipales. Desde el Senado y la comisión que preside, Galmarini busca poner en discusión ese y otros proyectos. En la reunión, Bianco planteó que los temas de la agenda legislativa tienen que acordarse con la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila y que así lo dictamina la Ley de Ministerios. “Pediremos una reunión formal con Vila”, dijo la senadora peronista este martes luego de presidir la comisión de Reforma Política.

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La comisión de Reforma Política del Senado bonaerense se reunió este martes, sin dictamen sobre proyectos en particular (Foto: Senado BA)

En su ámbito no hay proyectos relacionados con las reelecciones indefinidas. En este período legislativo solo se presentaron cuatro proyectos de ley. Uno que establece el régimen de debates preelectorales obligatorios para la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, del senador por Hechos, Marcelo Leguizamón; uno de la senadora radical Nerina Neuman y dos del libertario Luciano Olivera. El de reelecciones indefinidas está en la comisión de Legislación General, que preside el senador Germán Lago y que responde a la vicegobernadora Verónica Magario. De ahí no se moverá el expediente hasta que haya garantías.

En la reunión con los legisladores de Reforma Política de este martes, Galmarini explicó que solicitó el envío del expediente a la comisión, que no hubo respuesta y que volverá a insistir. Para Kicillof y el MDF, el proyecto de Durán debe tratarse en la comisión de Legislación General. Allí, este sector del peronismo tiene los votos para emitir un dictamen en mayoría. Sin embargo, ningún senador dará el puntapié hasta que su terminal política defina qué hacer, aunque ya se sepa que el MDF quiere las reelecciones indefinidas de intendentes,que el kirchnerismo también acompaña, aunque pide discutir todo el paquete electoral y otros temas de manera unificada y que el Frente Renovador no está dispuesto a restituir las reelecciones indefinidas.

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Galmarini también adelantó que volverá a pedir que la comisión de Legislación General le gire los expedientes correspondientes a la boleta única de papel, a la reforma de la ley de partidos políticos, al cronograma electoral, al régimen electoral y a la reelección de intendentes y legisladores.

El senador Germán Lago con la vicegobernadora, Verónica Magario

En la oposición creen que el gobernador no moverá ninguna ficha de este tablero electoral hasta marzo del año que viene. La idea contradice con lo que planteó la diputada Ana Luz Balor luego de reunirse con Bianco, quien si bien dijo que “no hay una urgencia” para tratar las leyes que responden al tema electoral como instauración de Boleta Única en Papel, reelecciones indefinidas o eliminación de las PASO “la idea es que se pueda trabajar este año porque el año que viene no queremos cambiar las reglas de juego como hizo Milei”, al referirse a la eliminación de la PASO o la aplicación de la Boleta Única en Papel para la elección de cargos nacionales que motorizó el año pasado, mismo tiempo que el año electoral.

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Con respecto a la BUP para cargos provinciales y locales, la oposición intentará poner el tema en discusión. Este martes, el presidente del bloque de Fuerza Patria, en el Senado, Sergio Berni, dijo al retirarse de la comisión que estaba a favor de la BUP, “pero no como lo pide la oposición”, en referencia a La Libertad Avanza.