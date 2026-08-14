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Dictarán curso gratuito para abogados sobre la protección legal de los adultos mayores

Con el objetivo de capacitar a los profesionales en la defensa de los derechos de la población senior, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de IADELA, convocó a especialistas en derecho de la vejez

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
Varios especialistas dictarán clases sobre la problemática del acceso a la justicia por parte de los adultos mayores, litigios, protección social y otros aspectos que conciernen a los derechos de los seniors (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este es el segundo curso para abogados sobre “Ejes de protección legal de los mayores”, organizado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y auspiciado por el Instituto Argentino de la Longevidad Activa (IADELA).

Las clases tendrán lugar todos los miércoles de septiembre de 16 a 17:30 hs. por zoom (Los datos para la inscripción están al pie de esta nota).

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“Yo voy a referirme a los fundamentos de una nueva especialidad jurídica que concierne a la longevidad y a las personas mayores, a lo que hoy se denomina Derecho de la Vejez”, dijo a Infobae Isolina Dabove, la expositora que inaugurará el curso el 2 de septiembre.

Abogada graduada en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora principal del Conicet, Dabove se dedica a la investigación en temas de Derecho a la Vejez.

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“Yo fundé esta nueva rama —sostiene—, que confirma a la Argentina como pionera en el mundo en el reconocimiento y desarrollo de los derechos de las persona mayores”.

“El primer antecedente de este rol de nuestro país tuvo lugar en septiembre de 1948, cuando Argentina le pide a la ONU que apruebe el decálogo de los derechos de los ancianos. Desde entonces, muestro país siempre sostuvo ese reclamo en la ONU y en la OEA. Por eso nuestro país preside siempre en Naciones Unidas las comisiones y grupos vinculados a este tema”, explicó.

Dabove participa actualmente del proceso de elaboración de la Declaración Universal de Derechos de la ancianidad que tiene lugar en Ginebra y colaboró en la redacción de la Convención Interamericana de Derechos de las personas mayores que ya está vigente y que en nuestro país tiene jerarquía constitucional.

“De ahí la necesidad del curso —dice—: los abogados tienen que conocer la Convención y el Derecho de la Vejez para poder aplicarlo”.

Herramientas y estrategias legales para la tuela de los derechos de los mayores es el título de su conferencia, en la cual abordará el tema de los “viejismos jurídicos” o sea “las prácticas discriminatorias por vejez”, además de los litigios que involucran a los mayores y que conciernen temas como la autonomía en las decisiones, la participación e inclusión social, la protección social, etcétera.

Hombre mayor con gorra sentado solo en un banco de madera y metal en una plaza urbana. Edificios de ladrillo y árboles sin hojas en el fondo.
El curso se realiza con la intención de que los abogados conozcan toda la normativa local así como los tratados internacionales suscriptos por la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perla Goizueta es otra especialista y referente en el derecho de la vejez, la capacidad jurídica y la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tendrá a su cargo la clase del 23 de septiembre, sobre Acceso a la justicia por los mayores.

“En este curso, junto a otros colegas, vamos a abordar temas como las herramientas o institutos jurídicos específicos sea de las personas mayores como partes de un contrato de consumo, o como sujetos en relación al ejercicio de la capacidad jurídica, atributo esencial de la persona en la ponderación de los actos con consecuencias jurídicas tales como el consentimiento informado en salud, la disposición y administración de bienes, etc”, explicó Goizueta.

También se hablará de los regímenes previsionales “teniendo en consideración lo delicado de este tema a nivel global y en Argentina donde ha caído la tasa de natalidad en un 40%, hay casi 7 millones de personas jubiladas y solo 10 millones de trabajadores aportantes siendo que la esperanza de vida al nacer aumentó 7 años en lo que va de este siglo”, agregó.

“En mi caso particular —señaló— me referiré a la dimensión social del acceso a la justicia de las personas mayores, en qué consiste esto de acceso a la justicia, cuáles son las razones por las que las personas mayores suelen acudir a la justicia, los principales obstáculos que enfrentan para que ese acceso sea efectivo”.

Indecopi recuerda a los proveedores los derechos que tienen los adultos mayores en las relaciones de consumo.
Argentina ha sido pionera en la iniciativa de consagrar los derechos de adultos mayores en convenciones internacionales

Además, Goizueta repasará la normativa de acceso a justicia, tanto local, como la que fijan los tratados internacionales. “Compartiré algunos casos de jurisprudencia, sentencias y criterios, además de casos en el que el sistema regional de derechos humanos, Corte Interamericana de derechos Humanos se ha ocupado del tema, por ejemplo, plazo razonable, la cuestión del tiempo”.

Goizueta también se referirá a la importancia de la creación de métodos alternativos de resolución de conflictos,como por ejemplo la Reparación Histórica “que sacó a las personas mayores del circuito de la justicia”, y permitió “mejorar la situación de las personas mayores y reconocerles un mejor haber provisional”.

“Este tipo de cursos son valiosos pues se da la paradoja que teniendo nuestro país 7,4 millones de personas mayores, solo existen contadas con los dedos de una mano carreras universitarias con asignaturas obligatorias sobre el estudio de la vejez”, señaló.

Los otros expositores son: Francisco Junyent Bas (Los mayores como consumidores hipervulnerables, el 9/9); Marcelo Budich (Juicios de discernimiento de la capacidad, el 16/9) y Silvia Arce (Jubilaciones y pensiones. Estrategias, errores y vías recursivas, el 30/9).

Una mujer mayor con blusa de flores y moño, y una cajera joven en un mostrador. Hay recibos de predial y luz, dinero en efectivo y una caja registradora.
Los mayores como consumidores hipervulnerables: es uno de los temas que serán abordados en el curso en IADELA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse

La inscripción para abogados matriculados de CPACF debe hacerse escribiendo al Mail: infoacademicas@cpacf.org.ar

En los demás casos, podés inscribirte por intermedio del IADELA mandando tus datos personales (nombre completo, DNI, mail, profesión y domicilio) al mail: administracion@fds.legal

El curso es gratuito y se otorgan certificados de asistencia.

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