Generación Silver

El efecto ‘Peak 65’: la mayor ola de jubilados en la historia de EE. UU. reconfigura la tecnología, la medicina y las ciudades

Un análisis del habla con 78,2% de acierto y una pulsera que identificó 80% de incidentes muestran hasta dónde llega el giro hacia alertas anticipadas, seguimiento permanente y consultas a distancia

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Un hombre de bata blanca explica el funcionamiento de un dispositivo médico a una mujer mayor sentada, con un dispositivo en su muñeca, y una mujer en scrubs observando.
El fenómeno Peak 65 llevó a 4,2 millones de estadounidenses a cumplir 65 años en 2025 y acelera cambios en el cuidado, la inteligencia artificial y las políticas de envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, 4,2 millones de estadounidenses cumplieron 65 años en el fenómeno llamado Peak 65, y ese salto demográfico anticipó que este año ganaron peso la inteligencia artificial aplicada al cuidado, la atención remota, la investigación sobre envejecimiento saludable y nuevas políticas públicas para una población cada vez más longeva.

Ese cambio ya se refleja en cifras y desarrollos concretos. El 84% de los estadounidenses mayores de 50 años elige envejecer en su propio hogar, mientras el llamado mercado de la longevidad fue valorado en casi USD 42.000 millones en 2024 y podría llegar a USD 67.000 millones en 2034.

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Según la University of Florida, el envejecimiento innovador está marcado por ocho tendencias: sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar deterioros de salud, casas adaptadas con tecnología conectada, avances de la gerociencia, programas intergeneracionales, telemedicina, robots de asistencia, expansión de la economía plateada y políticas orientadas al envejecimiento saludable.

La inteligencia artificial y la telemedicina se consolidan en el cuidado cotidiano

Una de las transformaciones más visibles es el uso de algoritmos para anticipar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, un modelo de análisis del habla predijo la progresión del alzhéimer con una precisión del 78,2%.

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La publicación también menciona un sistema desarrollado por Mass General Brigham que puede prever el deterioro cognitivo y una futura demencia años antes del inicio clínico. Esa lógica preventiva se extiende a tecnologías portátiles, entre ellas una pulsera médica que detectó el 80% de las caídas evaluadas sin falsas alarmas.

La pregunta central es qué cambia para los adultos mayores. La respuesta que ofrece el material es directa: la atención deja de depender solo de consultas presenciales y pasa a organizarse alrededor de monitoreo continuo, alertas tempranas y herramientas que buscan sostener la autonomía diaria.

La telemedicina aparece como otra pieza ya integrada al cuidado. Las personas mayores la usan para controles médicos, rehabilitación a distancia y programas físicos híbridos, incluidas clases virtuales de yoga, mientras relojes inteligentes y sensores domésticos siguen signos vitales en tiempo real para detectar problemas antes de que se conviertan en emergencias.

Según la University of Florida, la vivienda también se redefine. A las adaptaciones tradicionales, como barras de apoyo, rampas y manijas tipo palanca, se suman controles por voz, sensores de caídas, iluminación activada por movimiento, asistentes con inteligencia artificial, robótica, dispositivos vestibles accesibles y análisis predictivo para convertir la casa en un centro de cuidado sensible al entorno.

Ocho adultos mayores asiáticos sentados usan tabletas y móviles en un centro. Detrás, un mural muestra un cerebro azul estilizado con circuitos, simbolizando la IA.
El 84% de los estadounidenses mayores de 50 años prefiere envejecer en su hogar, mientras el mercado de la longevidad podría pasar de USD 42.000 millones en 2024 a USD 67.000 millones en 2034. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación apunta a extender los años de buena salud

Otro eje es el paso de la idea de longevidad a la de período de vida en buen estado de salud, el período de vida transcurrido en buen estado de salud. La publicación sitúa en ese campo a investigaciones sobre NAD+, metformina, senolíticos y vías antiinflamatorias, con resultados para retrasar enfermedades crónicas como diabetes, alzhéimer y problemas cardíacos.

Entre las herramientas que empiezan a reorganizar esa agenda aparecen la nutrición personalizada, las pruebas genéticas y los biomarcadores del envejecimiento. También se cita un estudio de 2025 del Buck Institute según el cual el intercambio terapéutico de plasma redujo la edad biológica de los participantes hasta 2,6 años.

La dimensión social y económica del envejecimiento gana escala

El envejecimiento no se resolverá solo con tecnología médica. Los programas intergeneracionales y los modelos de convivencia entre personas de distintas edades aparecen como una respuesta al aislamiento y la soledad, con efectos sobre la salud emocional, la empatía y la participación cívica.

En Florida, agrega la publicación, ya crecen las redes comunitarias de voluntariado y los diseños de vivienda multigeneracional. Ese tipo de desarrollo acompaña la preferencia mayoritaria por envejecer en casa y obliga a repensar transporte, accesibilidad y apoyo comunitario.

La escasez de cuidadores es otra presión de fondo. El texto advierte que expertos prevén faltantes graves de geriatras, enfermeros y asistentes de salud domiciliaria, una brecha que impulsa la adopción de robots para levantar pacientes, ayudas robóticas para movilidad, exoesqueletos y acompañantes terapéuticos como PARO, la foca robótica usada en hospitales y clínicas.

Ese mismo proceso alimenta la llamada economía plateada. El concepto nació en Japón en la década de 1970 para describir bienes y servicios dirigidos a personas mayores y hoy designa un mercado en expansión, impulsado por una generación más numerosa de jubilados y por la presión creciente sobre programas como Medicare y Medicaid.

Manos de una persona mayor asiática con piel arrugada sostienen una tableta digital. En su pantalla oscura, un icono azul brillante de cerebro con circuitos.
La vivienda para el envejecimiento saludable incorpora sensores de caídas, controles por voz, iluminación automatizada y asistentes con inteligencia artificial para sostener la autonomía diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las políticas públicas buscan responder al sesgo por edad

El 2026 es un año con mayor activismo institucional en torno al envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud sostuvo en su Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud que la discriminación sigue alejando a muchos adultos mayores de la atención que necesitan.

Entre las barreras mencionadas aparecen el trato condescendiente hacia los mayores, los sesgos por edad en la atención, el subtratamiento y la asignación preferencial de servicios a pacientes más jóvenes. Frente a eso, la iniciativa Decenio del Envejecimiento Saludable, vigente hasta 2030, impulsa reformas locales que van desde parques adaptados hasta campañas contra el edadismo.

En Estados Unidos, el material subraya que la reautorización en 2025 de la Older Americans Act incluyó el llamado a una nueva Conferencia de la Casa Blanca sobre Envejecimiento. La agenda señalada abarca la solvencia del Seguro Social, cambios en los ingresos de retiro y diseño urbano amigable con la vejez.

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