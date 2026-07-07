Víctor Manuel cumple 79 años y 60 de carrera, y habla de “la estupidez de dar la vida por perdida”

El cantautor español Víctor Manuel en una fotografía reciente junto a su esposa, Ana Belén, también cantante

Nacido en Mieres del Camino, Asturias, el 7 de julio de 1947, Víctor Manuel es, junto con su pareja de toda la vida, Ana Belén, una de las figuras más representativas de la canción española.

Víctor Manuel creció en el seno de una familia obrera marcada por la represión posterior a la Guerra Civil, pues su abuelo materno fue fusilado en 1941. Desde pequeño se mostró atraído por la música, aprendiendo armónica y guitarra y escribiendo sus primeras canciones a los doce años. Durante la adolescencia alternó su afición musical con el fútbol, pero pronto optó por la canción.

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En 1964 se trasladó a Madrid para estudiar música y comenzó a participar en concursos y programas radiales, donde obtuvo algunos reconocimientos. A fines de los años 60, tras varios festivales y un intenso período de composición, logró notoriedad con temas como “La romería” y “El abuelo Vítor”, canciones de fuerte raíz asturiana.

A principios de los 70 consolidó su carrera con discos como “Quiero abrazarte tanto”, que le abrió las puertas de Latinoamérica. Fue por entonces que conoció a Ana Belén, con quien inició una relación personal y profesional. Juntos protagonizaron películas y sufrieron la censura y el exilio.

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Ana Belén y Víctor Manuel en los años 70

En la segunda mitad de la década de 1970, su música se tornó más combativa, reflejando la transición política española. Participó en actos del Partido Comunista —del que se distanciaría en 1982— y publicó discos con temáticas sociales y políticas. En 1979, su carrera dio un giro con el éxito masivo del álbum Soy un corazón tendido al sol, en el que incluye la canción Sólo pienso en ti. A partir de entonces, sus discos lograron gran repercusión y recibió varios premios.

Durante los años 80, Víctor Manuel alternó la música con la producción cinematográfica y discográfica. Lanzó trabajos como Luna, Ay amor (uno de sus grandes éxitos que seguramente muchos silvers recordarán: “...cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy….”) y colaboró en proyectos colectivos. Junto a Ana Belén, realizó giras por España y América Latina, siendo especialmente exitoso el disco doble Para la ternura siempre hay tiempo, que incluyó el célebre tema La puerta de Alcalá.

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Víctor Manuel cumple 79 años - "Ay amor" fue uno de sus grandes éxitos

En los años 90 continuó editando discos y produciendo películas, colaborando con figuras como Pablo Milanés, Serrat, Sabina y Miguel Ríos. Como productor musical fue responsable del álbum Querido Pablo, homenaje a Pablo Milanés, del que participaron Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Ana Belén, Miguel Ríos, Amaya Uranga, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Mercedes Sosa y él mismo.

Por caso, tuvo gran éxito la gira El gusto es nuestro, que reunió a estos artistas y se convirtió en un fenómeno de público. A fines de la década, grabó Vivir para cantarlo acompañado por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

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En Santiago de Chile, en 2017, los cantantes españoles Miguel Ríos, Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel como parte de la gira "El Gusto es Nuestro 20" (EFE/Mario Ruiz)

Del 2000 en adelante, Víctor Manuel mantuvo su actividad artística, lanzando discos como El hijo del ferroviario y El perro del garaje, y participando en giras conjuntas con Ana Belén. Produjo homenajes a otros músicos, recibió premios como el Grammy a toda una vida y organizó conciertos conmemorativos de sus 50 años de carrera, con presencia de numerosos artistas invitados.

En los últimos años, continuó componiendo y adaptando su repertorio a nuevos formatos, como giras sinfónicas y espectáculos retrospectivos. La pandemia interrumpió algunos proyectos, pero reanudó la actividad con conciertos que repasan toda su trayectoria, desde sus inicios en Asturias hasta el presente, consolidando su lugar como referente de la música popular y de autor en el ámbito hispano.

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A sus flamantes 79 años sigue plenamente activo y de gira. Actualmente, está en un tour que lleva el nombre de su último disco, Solo a solas conmigo, y que lo llevará en septiembre a Granada y culminará en diciembre en La Coruña, con presentaciones en Bilbao, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia y Albacete.

Recientemente, dio algunas pistas de cómo hace para mantenerse en buen estado físico: “Voy al gimnasio todos los días de mi vida, a no ser que esté viajando. Hago una hora de ejercicio cardiovascular y algo de pesas”, dijo.

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Víctor Manuel cumple 79 años

Lejos de considerar que ya está todo cumplido en su vida, Víctor Manuel sigue creando y no toma la edad como un límite a sus proyectos.

“Si sumo todo, he sido inmensamente feliz haciendo mi trabajo, haciendo mi profesión y sacando canciones de donde no había nada”, dijo en una entrevista reciente en RTVE.

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Su último álbum se publicó a finales de 2025 y reúne canciones que hablan de amor, esperanza, desánimo, identidad y resistencia frente a aquello que empuja a dejarse estar.

Recientemente incursionó en la escritura con Antes de que sea tarde. Memorias descosidas, libro en el que evoca sus orígenes, las distintas etapas de su trayectoria artistica y su matrimonio con Ana Belén (75 años).

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Además ha publicado un libro en el que mezcla memoria con cocina, su vida en torno a las hornallas, sus recuerdos familiares, viajes, anécdotas, restaurantes...

Víctor Manuel en la tapa del disco "Ay Amor"

La cocina es una de sus grandes aficiones. “Cocinar es mi forma de relajarme. En mi rutina diaria, cocinar para mi familia es sagrado. Me gusta ir al mercado, elegir el producto y dedicarle el tiempo que necesita. Para mí, un buen plato de cuchara es una obra de arte”.

Con Ana Belén han tenido dos hijos. El secreto de su larga relación con ella, dice, es que nunca creyeron que duraría. Cada uno tuvo que “desprogramarse en parte”, admite. “He aprendido muchísimo viviendo al lado de esta mujer y soy mucho mejor que antes de conocerla”.

En su cuenta de Instagram, el artista presentó su último album, explicando que “habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir”. Y agregó: “Como se suele decir, Pez que duerme se lo lleva la corriente y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida”.