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Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

La donación de Beijing llegó apenas días después de que los cubanos sufrieran dos colapsos totales de la red eléctrica nacional en menos de 48 horas, el sexto y séptimo apagón nacional del año

Un automóvil clásico circula mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes —mientras el gobierno intentaba restablecer el suministro tras un apagón general ocurrido el domingo— en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
Un automóvil clásico circula mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes —mientras el gobierno intentaba restablecer el suministro tras un apagón general ocurrido el domingo— en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
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China entregó al régimen cubano un segundo lote de 5.000 sistema fotovoltaico, con el objetivo de asegurar energía solar en centros de salud, círculos infantiles y sucursales bancarias distribuidos en los 169 municipios del país. La iniciativa forma parte de la cooperación bilateral entre La Habana y Beijing para fortalecer la infraestructura energética cubana mediante fuentes renovables, en un contexto marcado por los reiterados apagones a nivel nacional.

La ceremonia de entrega de nuevos equipos de energía renovable se realizó en la sede del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en la capital cubana, con la presencia de directivos del organismo, representantes de la Unión Eléctrica de Cuba y miembros de la Embajada China, según informó el propio ministerio a través de Facebook.

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Los sistemas, gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, ofrecen una mejora técnica respecto al primer lote donado en noviembre de 2025. Los nuevos equipos alcanzan una potencia de 3,6 KWh y duplican la capacidad de almacenamiento hasta 14,3 KWh.

Durante la ceremonia, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga agradeció el respaldo de Beijing y destacó “su especial significado en el muy complejo escenario que vive el país”. Por su parte, el embajador chino Hua Xin enmarcó la entrega en las vísperas del centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemora el 13 de agosto, y la calificó como “un regalo del pueblo chino para ayudar de forma práctica a mejorar el bienestar de la población cubana”.

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La donación se produce días después de que Cuba experimentara dos colapsos totales del sistema eléctrico nacional en menos de 48 horas, el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, sumando así el sexto y séptimo apagón general del año.

El primer envío, compuesto por 5.000 sistemas y entregado a finales de 2025, tuvo un valor superior a USD 114 millones y generó críticas contra el régimen, ya que parte de esos equipos fue reasignada al monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, para mantener servicios de telefonía fija y Nauta Hogar en Matanzas, en vez de destinarse directamente a aliviar los apagones en los hogares cubanos.

Un conductor de bicitaxi cruza una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes, en momentos en que el gobierno intentaba restablecer el suministro tras un apagón general ocurrido el domingo, en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
Un conductor de bicitaxi cruza una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes, en momentos en que el gobierno intentaba restablecer el suministro tras un apagón general ocurrido el domingo, en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

El régimen de Cuba aprobó nuevas regulaciones para el uso de energías renovables, con exenciones fiscales para la importación de equipos y cambios en la compraventa de electricidad producida a partir de biomasa y energía eólica, en un contexto donde también es crítica la generación eléctrica en toda la isla.

Las resoluciones 179 y 180 de 2026 entraron en vigor el sábado, anunció la prensa estatal, y buscan ampliar los incentivos a personas y empresas que inviertan en fuentes renovables en medio de una de las etapas más críticas del sistema eléctrico cubano.

La Resolución 180 eximió del pago de impuestos aduaneros a quienes importen sistemas solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. La medida también alcanza calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, sistemas de aire acondicionado solar y cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables. Además, incluye equipos para el procesamiento de biomasa destinados a la producción de energía y sus partes fundamentales.

Daimel Rodríguez y su esposa recogen agua potable en tanques de plástico después de que la red eléctrica de Cuba colapsara a última hora del domingo, sumiendo en la oscuridad a la isla —de unos 10 millones de habitantes— en un contexto de apagones cada vez más frecuentes; La Habana, Cuba, 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
Daimel Rodríguez y su esposa recogen agua potable en tanques de plástico después de que la red eléctrica de Cuba colapsara a última hora del domingo, sumiendo en la oscuridad a la isla —de unos 10 millones de habitantes— en un contexto de apagones cada vez más frecuentes; La Habana, Cuba, 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Por su parte, la Resolución 179 modificó una regulación previa de mayo y amplió el alcance de la compraventa de energía entregada al Sistema Electroenergético Nacional. Hasta ahora, la normativa priorizaba la generación solar fotovoltaica. Con la nueva disposición, la red nacional podrá incorporar en mayor medida la energía producida a partir de biomasa vegetal y de fuentes eólicas.

Para el sábado, la estatal Unión Eléctrica anticipó que el mayor apagón del día dejaría sin servicio al 69 % del país durante el horario de máxima demanda. La capacidad disponible permanece en 1.050 megavatios, frente a una demanda estimada de 3.300 megavatios, lo que obligó a desconectar 2.280 megavatios para evitar interrupciones desordenadas en el sistema.

De acuerdo con los datos oficiales, los 9,4 millones de cubanos dispondrán en promedio de apenas dos o tres horas de electricidad en la jornada. La situación provocó manifestaciones pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de La Habana, mientras persiste el deterioro en el suministro eléctrico y se agravan las protestas ciudadanas ante los prolongados cortes de luz.

(Con información de EFE)

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