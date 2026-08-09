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Tragedia vial en Salta: la defensa insiste con revisar la condena y las familias rechazan el recurso

Luciano Nahuel López fue sentenciado a 17 años de prisión por la muerte de cinco personas en Salta. Las familias de las víctimas esperan que la condena quede firme mientras la defensa intenta cambiar la calificación legal del caso

El vehículo del joven alcoholizado de 21 años tras el siniestro vial (Fuente: Todo Salta)
El vehículo del joven alcoholizado de 21 años tras el siniestro vial (Fuente: Todo Salta)
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A más de dos años de la tragedia en avenida Paraguay, un siniestro vial que terminó con la vida de cinco personas, la causa volvió a quedar bajo la lupa. La defensa del conductor condenado a 17 años de prisión, solicitó que se revise la condena porque considera excesivo que se lo haya condenado por una figura más grave.

La discusión actual no gira sobre si Luciano Nahuel López condujo el vehículo que provocó la tragedia, sino sobre cómo debe ser juzgada esa conducta. La pretensión apunta a reemplazar el encuadre de homicidio simple con dolo eventual por el de homicidio culposo. Durante el juicio la defensa ya había insistido con esa interpretación, aunque el tribunal rechazó ese planteo al momento de dictar condena.

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A partir de este planteo, la querella ya respondió con un escrito en el que pidió que se rechace la impugnación y se confirme la condena dictada contra López en abril de 2026. Las familias de las víctimas aguardan a la resolución del Tribunal de Impugnación.

Familiares de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y esperan una decisión del Tribunal de Impugnación (Fuente: El Tribuno)
Familiares de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y esperan una decisión del Tribunal de Impugnación (Fuente: El Tribuno)

Sira Tabarcache, tía de Ruth, una de las víctimas expresó que “17 años no son nada”. “Desde nuestra lógica sentimos que es nada, porque nada te devuelve a los familiares que perdimos y nadie les devuelve la vida que tenían las víctimas que quedaron vivas”, sostuvo en diálogo con El Tribuno.

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El fallo que condenó a Luciano Nahuel López sostuvo que el acusado asumió un riesgo extremo y avanzó de todos modos con una conducta que podía terminar en una tragedia. La defensa, en cambio, procura que el hecho sea considerado como una muerte causada por imprudencia o negligencia, sin la aceptación del resultado fatal que contempla la figura de dolo eventual.

Luciano Nahuel López fue condenado a 17 años de prisión por la muerte de cinco personas en la tragedia vial
Luciano Nahuel López fue condenado a 17 años de prisión por la muerte de cinco personas en la tragedia vial

Por otra parte, la causa civil vinculada con el caso ingresó en la etapa de presentación de pruebas. Ese expediente busca una reparación económica por los daños derivados de la tragedia, entre ellos tratamientos psicológicos y otras secuelas sufridas por familiares y sobrevivientes.

La reconstrucción de la tragedia en avenida Paraguay

Hace falta volver a lo ocurrido durante la madrugada del 17 de marzo de 2024. Según la reconstrucción presentada en el juicio y difundida por Infobae, Luciano Nahuel López salió de un local bailable y avanzó por avenida Paraguay a una velocidad de 103,2 kilómetros por hora, en una zona donde la máxima permitida era de 60.

Las víctimas del siniestro vial cometido por Luciano López el 17 de marzo del 2024
Las víctimas del siniestro vial cometido por Luciano López el 17 de marzo del 2024

Las cámaras de seguridad y las pericias accidentológicas permitieron seguir parte del recorrido del vehículo antes del impacto. De acuerdo con la acusación, el conductor ingresó a la avenida de forma antirreglamentaria, cruzó semáforos en rojo y no redujo la velocidad pese a la presencia de peatones en un sector de intensa circulación a la salida de los boliches. La fiscalía sostuvo que, en los segundos previos al hecho, López no frenó y solo realizó un cambio de luces.

La reconstrucción del caso estableció además que las víctimas no estaban cruzando la calzada en ese momento, sino que caminaban por la banquina cuando fueron embestidas. Después de atropellar al grupo, el auto impactó contra una palmera. El episodio dejó cinco muertos y seis heridos, un saldo que convirtió el caso en una de las tragedias viales más graves de la historia reciente de Salta.

Las víctimas fatales fueron Ruth Tabarcache, Florencia Acosta, Sergio Veizaga, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. Algunas murieron en el lugar y otras fallecieron horas más tarde en el hospital por la gravedad de las heridas. La acusación también incluyó lesiones graves y leves sufridas por otros sobrevivientes.

Sobre el estado del conductor, en el juicio se incorporaron pericias toxicológicas y controles posteriores al hecho. Infobae reportó que el expediente consignó un test de alcoholemia de 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que otras pericias mencionadas durante el debate ubicaron ese nivel en 1,62 g/l. Esos estudios fueron parte de los elementos valorados por el tribunal al momento de dictar la condena.

La resolución fue adoptada de manera unánime por las juezas Gabriela Romero Nayar y Victoria Montoya Quiroga, junto con el juez Pablo Farah, quienes además dispusieron el decomiso del vehículo utilizado en el hecho. La condena fijó 17 años de prisión y quedó entre las más severas para un caso de siniestro vial con dolo eventual en el país.

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