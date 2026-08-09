América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, David Gómez, reportó que el operativo ocurrió en Mato Grosso tras un intercambio de disparos con efectivos brasileños, luego de que los sospechosos cruzaran la frontera y se ocultaran varios días

Choques entre policías y manifestantes en un desbloqueo de ruta en Bolivia
Las fuerzas de seguridad custodian una carretera tras su reapertura (MARVIN RECINOS/AFP/Archivo)
Guardar

La Policía de Bolivia confirmó el sábado que cuatro ciudadanos bolivianos vinculados a la muerte de un agente policial fueron abatidos por fuerzas de seguridad de Brasil, luego de que intentaran ocultarse en territorio brasileño tras huir en una avioneta. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, David Gómez, informó que el enfrentamiento ocurrió en la región de Mato Grosso después de un “intercambio de fuego con policías de Brasil”.

Entre los fallecidos se identificó a José Mariano Paz Chávez, conocido como ‘Piña’ y señalado como “uno de los autores materiales” del ataque del 31 de julio en la comunidad boliviana de Ascensión de la Frontera. Ese día, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían al municipio de San Matías para investigar el asesinato de cuatro personas ocurrido en una hacienda el día anterior.

PUBLICIDAD

Las fuentes oficiales detallaron que los agresores dispararon contra los policías y luego trasladaron el cuerpo del agente fallecido, el cual abandonaron en una pista clandestina antes de escapar en una avioneta. “La nave fue interceptada por la policía de Brasil”, explicó Gómez, quien añadió que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la zona.

Después, los cuatro hombres permanecieron ocultos varios días en un área boscosa. Finalmente, las autoridades brasileñas lograron rodearlos y los abatieron, según la información difundida por la Policía de Bolivia.

Choques entre policías y manifestantes en un desbloqueo de ruta en Bolivia
Patrullas de la policía militar tras despejar una carretera bloqueada por manifestantes en Carreras, Bolivia, el viernes 5 de junio de 2026 (AP/Juan Karita)

El jefe de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, recordó que días atrás el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó a siete personas detenidas, entre ellas algunos ciudadanos brasileños, considerados como “autores materiales” de la muerte del agente policial en la frontera.

PUBLICIDAD

Los sucesos en San Matías se suman al asesinato de un extranjero en el centro de la ciudad de Santa Cruz el miércoles, cuando dos presuntos sicarios lo atacaron a tiros. Ese mismo día, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más grande y conflictiva del país, aprovechando un corte de luz en uno de los pabellones.

El Ministerio de Gobierno anunció la próxima apertura de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en Bolivia para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y facilitar el intercambio de información entre ambos países.

La administración regional de Santa Cruz de la Sierra, la zona más poblada de Bolivia, propuso al gobierno de Rodrigo Paz implementar una intervención militar conjunta frente a lo que califican como “ola de violencia extrema” en el departamento. El contexto incluye asesinatos recientes, emboscadas a efectivos policiales y la fuga de reclusos vinculados a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)
Miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que los hechos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”.

Santistevan instó al gobierno nacional a declarar un Estado de excepción y pidió “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”. Solicitó también que se autorice a las fuerzas militares “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El funcionario advirtió que los hechos “no son aislados” y tienen impacto en todo el país. El pedido de intervención se formuló tras el asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de Santa Cruz, atacado por dos presuntos sicarios, según medios locales. Horas antes, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, ubicada en Santa Cruz, tras un corte eléctrico en uno de los pabellones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Mato GrossoBrasilBoliviaÚltimas noticias AméricaPolicía de BoliviaSanta Cruz de la SierraSan Matías

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Lidia Fernández trabajó toda su vida como enfermera, prometió a sus padres que algún día obtendría el título y, tras superar enfermedades familiares y la pandemia, finalmente se graduó

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

En entrevista con Infobae, la experta de FACT Coalition Julia Yansura detalla cómo opera ese negocio y por qué Ecuador es, según ella, “el país que más me preocupa” de la región

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

La donación de Beijing llegó apenas días después de que los cubanos sufrieran dos colapsos totales de la red eléctrica nacional en menos de 48 horas, el sexto y séptimo apagón nacional del año

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Las Fiestas Agostinas dejaron 1.154 toneladas de basura, pero San Salvador también rescató 6,7 millones de envases

La alcaldía capitalina reportó una semana movida de aseo en Sívarland, el Centro Histórico y plazas clave, con separación de materiales reutilizables y un despliegue de hasta 200 empleados en plena celebración

Las Fiestas Agostinas dejaron 1.154 toneladas de basura, pero San Salvador también rescató 6,7 millones de envases

El gobierno de República Dominicana inicia tres obras estratégicas en la frontera norte

La estrategia Frontera Fuerte arrancó este sábado con el Mercado Nacional de Tilory, la rehabilitación del badén de Guayajayuco y la instalación de puestos en la carretera Internacional para vigilancia y conectividad

El gobierno de República Dominicana inicia tres obras estratégicas en la frontera norte
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Tragedia vial en Salta: la defensa insiste con revisar la condena y las familias rechazan el recurso

INFOBAE AMÉRICA

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio