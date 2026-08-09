Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, volvió a poner el foco sobre una figura que durante décadas estuvo detrás de cada paso de la carrera de Lionel. Padre, representante, empresario y principal respaldo de su hijo, Jorge fue mucho más que un acompañante: fue quien estuvo desde los primeros entrenamientos en Rosario, quien peleó para que Leo pudiera realizar su tratamiento y quien viajó con él a Barcelona cuando apenas tenía 13 años.
En Barcelona comenzó también una relación decisiva. Carles Rexach fue uno de los primeros hombres del club que le abrió las puertas a la familia Messi. Junto con Josep Minguella y Horacio Gaggioli, quedó involucrado en aquella operación rodeada de trámites y discusiones que terminó con la famosa servilleta firmada el 14 de diciembre de 2000.
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Rexach conoció a Jorge en aquellos días y construyó con él una relación que se extendió durante años. Fue testigo de la preocupación del padre por dejar a un niño en otro país, de sus viajes entre Rosario y Barcelona, y de los momentos de soledad de Leo en La Masía. También, fue quien vio jugar al chico y entendió casi de inmediato que estaba frente a algo diferente.
“Jorge se desvivía por Leo y le transmitía responsabilidad, pero siempre le daba la ventaja de escoger”, asegura el ex secretario técnico del club Culé, que llevó al rosarino al Barcelona y tuvo durante mucho tiempo muy buena relación con su papá.
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En diálogo con Infobae, se refirió a aquel padre que se desvivía por su hijo, que estaba atento a todo y que, al mismo tiempo, siempre le transmitía responsabilidad y le permitía tomar sus propias decisiones. También, sostuvo que Messi merece un homenaje acorde a su historia en Barcelona y que su salida del club no estuvo a la altura de su legado. Además, recordó su relación con Jorge, los primeros días de Leo en Cataluña, la soledad que sufrió lejos de Rosario, la famosa servilleta y el papel decisivo de la familia en la construcción de la carrera del astro argentino.
- ¿Qué recuerdos conserva de Jorge Messi?
-Ha pasado mucho. En primer lugar, dar el pésame a la familia. Yo me enteré de la noticia hace poco. No sabía nada. Es muy triste. Recordando todo lo que ha pasado, parece que fue un suspiro. Yo tengo aquí 29 años prácticamente y toda esta historia pasó en un suspiro. Todo es el principio de un film. La historia de Messi es una historia muy difícil, porque la gente lo toma todo como un viaje. Pero los años que estuvo aquí de pequeñito fueron muy importantes. Todo el mundo estaba por él y lo cuidaban. Su padre siempre estaba encima de él, y eso queda para siempre.
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- Usted fue fundamental cuando la familia Messi llegó a Barcelona. ¿Qué recuerda de aquel día?
- La gente tenía la duda de que era un chaval muy joven, muy pequeñito. Si hubiese sido de por aquí, quizás la gente le hubiera puesto otros problemas, pero al ser extranjero y pequeñito, la gente no nos daba por la labor. Yo no me quiero poner medallas, pero lo vi jugar y dije: “A este niño, hay que ficharlo como sea”. Los papeles no acababan de arreglarse, era un día sí y un día no, y al final me tuve que meter yo a de por medio. Firmé en una servilleta un papel con su padre diciendo que yo me comprometía a firmar un precontrato. Le dije a su padre que seguramente no servía para nada, pero servía para decir: “Rexach lo afirma, me ha dicho que lo cogería”. Y dije: “No te preocupes, haré todo lo posible para que salga adelante este jugador”. Y finalmente lo firmaron.
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- ¿Fue el primer vínculo de la familia Messi con Barcelona?
—Exactamente. Después, vino su padre y su madre, porque vinieron aquí en Semana Santa, y ya los conocí. El problema también fue cuando su padre y su madre se regresaron a Argentina. Al chaval le dijeron que no se preocupara. Todo el mundo estaba un poquito preocupado y quedó aquí a jugar. Eso también fue mucha valentía por el chaval. Estar con 15 o 16 años es una cosa, pero con un niño es otra.
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- ¿Qué condiciones le vio para entender que tenía un futuro enorme?
—Jugando con chavales de un año más que él. Lo estuve viendo y dije: todo el rato iba a perder. Se regateaba a los suyos y a los equipos contrarios. No se lo podían quitar. Además, tenía unas condiciones físicas fuertes, porque era rápido y resistente. Pero encima era el mejor. La dividida también se la llevaba, el pibe lo hacía todo. A veces me dicen: “Tú descubriste a Messi”. Digo que Messi se descubre solo. Para verlo no hace falta entender de fútbol. Hay otros jugadores que dices que juegan bien, porque se colocan bien o porque tienen técnica.
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- ¿Qué le decía Jorge de Argentina y de Newells?
- Él decía que su hijo era un enfermo del fútbol, que jugaba todas las horas: por la mañana y por la tarde. Aquí lo demostró. En La Masía podía estar jugando todo el día, hasta la hora de cenar.
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- ¿En algún momento pensó volver a Rosario?
- No. Cuando veía a su padre y se encontraban le decía: “Oye, si quieres nos vamos, no pasa nada. He venido aquí, pero si tú no te encuentras en condiciones, cogemos los pasos y nos vamos”. Y Leo decía: “No, yo me quedo”. Tenía las cosas muy claras. Esa era la mentalidad de Lionel.
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- ¿Con quién se quedaba Leo cuando Jorge no estaba?
- Iba al colegio todo junto, estaba con unos 15 chavales de su edad o un poco mayores. Iban al colegio juntos y después entrenaban por la tarde. Todo el día estaba con gente. Tenía poco rato para estar solo y pensar. Cuando marchaba su padre, lo encontraba a faltar, porque un día sí, un día no, su padre venía a verlo, aunque fuera media hora. Pero cuando estás en una situación y dices: “Mi familia está en Argentina”, era difícil. Era difícil la decisión.
- ¿Cuándo fue la última vez que vio a Jorge?
- Cuando yo ya marché, después del año que se retiró. Yo estuve en el fútbol toda la vida, desde los 12 años hasta los 75, hasta que se marchó Josep Bartomeu. En diciembre, el último día que me acuerdo perfectamente, estaba en el Hotel Sofía, estábamos comiendo y vino el presidente con Jorge. Ese día fue prácticamente el último día que lo vi.
- ¿Terminó en una buena relación con Jorge?
- Sí, siempre tuve muy buena relación. Yo soy un tío que generalmente tengo buena relación con todo el mundo. Soy un tío normal y hablando la gente se entiende. Cuando uno quiere una cosa, la expone, el otro pone la suya y al final hay que buscar una entente. Generalmente no tengo problema con nadie.
- ¿Leo y la familia Messi se fueron bien del Barcelona?
- Con Messi, igual como te digo una cosa, te digo la otra. Barcelona le debe una a Messi. Cuando digo que le debe una, creo que tiene que hacer un homenaje espectacular. Tiene que hacer un partido con Argentina en el campo del Barça, cuando haya acabado las reformas en el Camp Nou para despedirse. Tiene que hacerlo, porque creo que es el mejor jugador de la historia de aquí y de todos lados. No puede marchar por la puerta trasera. Soy barcelonista, pero creo sinceramente que la salida de Messi no fue lo que tenía que ser. Espero que en algún momento se pueda resolver.
- ¿Cree que se dará ese homenaje?
- Creo que sí. A veces hay que dejar pasar un tiempo para limar asperezas con alguna empresa, algún directivo o alguna cosa. A la larga se va a producir. Yo lo veo muy sencillo: Argentina juega contra el Barça y Messi juega medio tiempo con cada equipo. Sería una fiesta maravillosa para acabar una vida futbolística de primer nivel.
- ¿Cuánto tuvo que ver Jorge en la carrera de su hijo?
- Mucho. Era una persona que lo cuidaba mucho y estaba atento a todo. Se desvivía por él, pero en todo momento le transmitía responsabilidad y siempre le daba la ventaja de escoger. “Oye, tú, eso no pasa nada. Hacemos esto, pruebas aquí, después aquí medio año, tres meses, dos meses. Te quieres marchar y yo aparezco por aquí”. Nosotros decíamos lo mismo. Creo que todo esto fue favorable para que Lionel se pudiera quedar aquí.
- ¿La relación entre padre e hijo siempre fue muy buena?
- Sí, siempre, y con la madre también. La madre coincidió un día conmigo y me dijo, en una final de la Copa de Europa: “A ustedes siempre les estamos agradecidos, porque usted, gracias a usted, llegó al Barça”. Le dije: “No, no, gracias a mí no, gracias a él”. Porque si hubiese sido un jugador normalillo, no le firmamos. Era muy complicado firmarlo, pero era muy buen jugador. Y los grandes equipos tienen que firmar a los grandes jugadores.
- ¿Conserva la famosa servilleta?
- La tenía un argentino, amigo del padre, pero no tengo el nombre. Cuando firmé la servilleta, estaban también un representante argentino y Josep Minguella. Hace poco, medio año más o menos, máximo un año, el que la tenía me llamó y me dijo: “Charlie, tengo la servilleta que era de Messi y la voy a poner en subasta. Te lo digo para que cuando la veas no me digas que soy un caradura”. También, me dijo que, si pagaban dinero, se acordaría de mí. Le dije: “No, yo no quiero ni un duro. Yo hice esto como parte de mi trabajo”. Ya han sacado 850.000 euros por esa servilleta.
- Qué lástima que se haya transformado en un negocio
- El problema del fútbol es que todo es dinero, dinero, dinero. Ya vemos el Mundial y cada vez hay más equipos, más de todo y un mundial con no sé cuántos equipos. Mi punto de vista siempre ha sido que en esta vida hay que ser poco y bueno. Ahora, hay mucho y malo de todo. Y entonces eso ya no tiene.
- ¿Qué le genera ser considerado uno de los descubridores de Messi?
- Muchas gracias. Yo siempre digo que Messi un día u otro tendrá el mismo reconocimiento a nivel mundial. Estoy convencido, porque no se puede dejar marchar a uno como si fuera uno más. No ha sido uno más.
- ¿Le gustaría verlo volver al Barcelona?
- Que vuelva al Barcelona a ser lo que quiera: entrenador, director deportivo, futbolista, pero que vuelva en algún momento. Un jugador que tiene el fútbol, que lo domina, que lo lleva dentro. Con todo lo que hemos conseguido en la época de jugador. Por ejemplo, gracias a Messi el fútbol aquí en España cambió. Siempre había sido a base de la furia española: hay que luchar, hay que pelear, hay que romper.
- ¿Qué cambió Messi en el fútbol español?
- A raíz de Messi, que era un tío pequeñito, aquí la gente se dio cuenta de que lo importante no es ser ni alto ni bajo ni gordo ni delgado: hay que ser bueno. Aquí había mentalidad de buscar un atleta y después hacerlo futbolista. Nosotros hicimos primero al futbolista y después se fue a hacer atleta. Ese es el gran encanto. Y ahora España está basándose un poco más en estos conceptos.
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