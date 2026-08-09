La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Micaela Cannataro encontró a Sindy Ramírez en el centro de la cancha y compartieron un gesto romántico que resumió años de vínculo

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Toda consagración tiene una historia. La del plantel de Racing femenino en el Torneo Apertura se compuso en pequeños momentos y sincronías entre protagonistas que tejieron coincidencias y le dieron sentido a un título que ya es inolvidable. Cinco años después de su primer campeonato con San Lorenzo, Sindy Ramírez volvió a levantar una copa, esta vez con otra camiseta. A su lado, la periodista deportiva Micaela Cannataro fue testigo directo de un recorrido que fue mucho más que fútbol.

El 22 de julio se transformó en una fecha de esas que se subrayan en el calendario íntimo y colectivo del club de Avellaneda, que venía acechando los primeros puestos en temporadas recientes y que finalmente el esfuerzo paciente y la elegancia de la espera se tradujeron en victoria. El triunfo por 2-0 frente a San Luis, en la última fecha del campeonato local, fue el broche de oro cuando Racing levantó su primer trofeo en fútbol femenino y selló así una temporada dorada.

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Micaela Cannataro siguió a Sindy Ramírez cuando acompañaba a Macarena Sánchez y, sin planearlo, empezó una conexión que se volvió cotidiana (Racing Club)

Micaela Cannataro y Sindy Ramírez se cruzaron en ese territorio donde la pasión y la profesionalidad se mezclan con sutileza. Periodista y futbolista, cada una desde su rol, comparten una trayectoria atravesada por el crecimiento del fútbol femenino argentino. Cannataro se sumergió de lleno en este universo a principios de 2019, al formar parte de la prensa de Macarena Sánchez, pionera en firmar el primer contrato profesional de la disciplina en el país. Por entonces, la delantera jugaba en San Lorenzo, el mismo equipo donde militaba la uruguaya Ramírez. La comunicadora se comprometió con la causa acompañando a Sánchez y, sin buscarlo, abrió las puerta a nuevos vínculos, entre ellos el de Sindy.

La periodista relató, en diálogo con Infobae, que sus visitas a San Lorenzo eran estrictamente laborales, pero el destino —o el algoritmo— tenía otros planes. “La primera vez que veo a Sindy en persona es porque mi algoritmo cambió por completo desde que empecé a trabajar con Maca y a trabajar con el fútbol femenino. Me apareció en la lupita de buscar en Instagram la foto de Sindy y me llamó la atención. Dije ‘¿Quién es esta chica? ¿Por qué nunca la vi antes?’ Estaba vestida de San Lorenzo y yo iba siempre a San Lorenzo. Entré a su Instagram y me encantó, la stalkeé toda y la empecé a seguir porque me gustó, sin pensar en el género”.

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El vínculo de la futbolista con la periodista Micaela Cannataro se fortaleció entre viajes, pandemia y decisiones compartidas, mientras la delantera construía su recorrido en el fútbol argentino

Desde entonces, los likes tímidos y mensajes privados comenzaron a sumar pequeños gestos. Mica recuerda que Sindy estaba de viaje con la selección uruguaya, lo que redujo las conversaciones iniciales, ya que “ella no es muy fan de las redes, entonces, no hubo mucha continuidad a través de Instagram hasta que volvió”. Más tarde, el diálogo migró a WhatsApp.

Cannataro subrayó que la conexión fue rápida y profunda. “La verdad es que fuimos muy intensas desde que nos conocimos, de vernos todos los días. A los dos meses, yo ya había viajado a Uruguay a pasar las Fiestas con su familia, ella pasó las Fiestas con la mía, pero igual seguía ahí como sin pensar mucho más allá. Al tiempo de estar juntas nos agarra la pandemia, una convivencia medio forzosa porque decidimos pasarla juntas en su departamento. Creo que lo que me hizo un poco de click fue cuando ella tiene que dejar el departamento en el que estaba y decidimos mudarnos a nuestra primera casa juntas”.

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Mientras consolidaban la convivencia, llegó el primer título de Sindy con las Santitas. Cannataro recordó ese momento con humor y sorpresa. “Ella sale campeona con San Lorenzo. Yo bromeaba, nos casamos y sos campeona, después nos reímos y quedó en un chiste. Yo estaba trabajando en la oficina y me llega un mensaje que todavía tengo porque tengo la conversación, y ella me dice ‘nos casamos’. Y yo pensando que era en chiste le respondí ‘jaja sí dale’. ‘No, pero en serio, saco un turno’, me dice”. El asombro inicial dio paso a la emoción cuando Sindy le envió la captura de pantalla con el turno para el 1 de diciembre.

La decisión tomó forma en una fecha precisa: Sindy Ramírez le envió a la periodista el turno para casarse (Gentileza de Cannataro)

En medio del anuncio y los preparativos, la pareja tuvo el apoyo de sus familias, lo que les permitió vivir el proceso con alegría y contención. “Fuimos entendiendo más esta decisión cuando de repente señamos la quinta donde lo hicimos y eso que imaginábamos se fue materializando. Fue un proceso muy lindo. El recibimiento de la noticia por parte de nuestros seres queridos fue espectacular y eso nos hizo sentir muy abrazadas, muy contenidas, muy queridas”, relató Cannataro, quien hoy es productora en FutFemGol.

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Antes del título con Racing, Sindy Ramírez había sido campeona con San Lorenzo y en ese festejo le propuso casamiento a Micaela Cannataro

El fútbol femenino es un tema central en su vida cotidiana. “Siempre cada una desde su lugar le consulta a la otra ‘Che, tengo que abordar esta situación. ¿Qué pensás?’, esas cosas. En casa se habló un montón ya desde el principio, si bien cuando la conocí ya se estaba jugando el primer torneo semiprofesional, fuimos transitando juntas todo el crecimiento que tuvo hasta ahora del fútbol femenino en Argentina, desde el lugar de ella como futbolista, como desde mi lugar como periodista, porque también ha crecido en los medios”, contó la periodista.

Las diferencias de perspectiva también enriquecieron la relación. “Hemos tenido nuestras discusiones un montón de veces, sí, porque lo vemos desde perspectivas diferentes. Yo nunca estuve dentro de un vestuario ni me tocó gestionar ciertas cosas. Lo mismo al revés, tengo una mirada desde mi rol de periodista y comunicadora, a veces más crítica o más dura. Entonces, discusiones ricas para el crecimiento de las dos nos ayudó a ver desde otro lugar las cosas”, compartió Mica.

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La relación se formalizó con el acompañamiento de sus familias, mientras el fútbol femenino seguía marcando su rutina diaria

El vínculo legalizado entre Cannataro y Ramírez se sumó a otra historia que trajo el Racing campeón. Días antes de finalizar el torneo, otra pareja vinculada al equipo, la futbolista Agostina Holzheier y el entrenador de arqueras Franco Muscogorry, también sellaron su compromiso. El día de la consagración, la transmisión televisiva captó la celebración de las jugadoras con la copa y el emotivo encuentro entre Mica y Sindy en el césped: se abrazaron y compartieron un beso que condensó la alegría del instante.

La periodista explicó las sensaciones de ese momento. “Se vivió de varias maneras distintas. Por un lado, ella como futbolista, que generalmente en la vida de las y los futbolistas son menos las veces que les toca festejar un título que la cantidad de veces que tienen que convivir con la frustración. Por mi parte, también me tocó vivirlo desde mi rol profesional porque me tocó hacer la cobertura para FutFemGol. Entonces, me tocaba ese rol de periodista y siempre es muy lindo estar en una cobertura en la que se puede definir algo importante en un torneo y en este caso en particular podía ser el primer torneo de la historia de Racing. Poder contar eso, poder testimoniar y compartir desde nuestras redes como medio ese momento histórico, la verdad es que es muy hermoso y lo tomé con mucha responsabilidad”.

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El casamiento llegó después de meses con un sí que se consolidó en 2021

La mezcla de nervios y orgullo fue inevitable: “A la vez, convivir con esto de ser la botinera, estaba súper nerviosa por ella, por lo que vivo con ella día a día, porque sabía cuánto lo deseaba, cuánto lo habían trabajado, que por supuesto todos los equipos lo trabajan y lo desean, pero en este caso particular es mi esposa, es mi familia, entonces era un condimento muy grande y me tocaba un poco eso, la doble”.

Cannataro también reveló el detrás de escena de ese abrazo televisado: “De hecho, ese abrazo que salió en la transmisión y que un montón de amigas y conocidos me mandaron, estoy con el micrófono y el celular grabando todo antes de eso”. Al ingresar al campo de juego, la periodista respetó las normas para comunicadores y apenas entró identificó a la arquera Alicia Bobadilla, amiga cercana del matrimonio y presente en su boda, a quien la periodista invitó a compartir sus sensaciones frente a la cámara.

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Después, Cannataro continuó su función de periodista, entrevistando a varias jugadoras de Racing. En un momento, encontró a Sindy en el centro de la cancha: “Nos vemos y nos abrazamos y nos saludamos. Y ahí fue como, bueno, dejamos, por cinco segundos que dura ese beso y ese abrazo, nuestros roles de lado y éramos Sindy y Mica, pareja, matrimonio. Automáticamente después ella volvió a ser la capitana de Racing, campeona por primera vez en la historia con el club y yo haciendo notas. De hecho, la entrevisté y tuve el enorme privilegio también de poder entrevistarla en nuestro programa, en Ojo el caño”.

La consagración del plantel en el Torneo Apertura dejó el primer trofeo de Racing en la disciplina, en una jornada donde Sindy Ramírez levantó la copa y Micaela Cannataro lo cubrió desde adentro

La ocasión fue doblemente especial porque Cannataro, habitualmente productora, debió conducir el programa por la ausencia de su compañera. “Me tocó ese privilegio por una cuestión fortuita de que Agus Vidal, que es la conductora, estaba cubriendo el Mundial masculino. Todo como que concluyó para que yo entrevistara a mi esposa, que había logrado el primer título en la historia de Racing y fue muy hermoso, fue soñado, pero sin soñarlo, porque nunca me lo había imaginado. De hecho, me tocó ese rol de conducir porque Agus me dio la confianza, pero yo soy productora, entonces todo se dio de esa forma y no me lo voy a olvidar nunca en la vida poder haber estado en San Luis acompañando a Sindy, poderla abrazar, hacer una videollamada con nuestras familias, tanto la familia en Uruguay como nuestra familia acá”.

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Ya en tono distendido, Cannataro bromeó: “Honestamente, fue muy hermoso y yo jodo con que soy la Sara Carbonero criada a polenta y guiso, porque yo lo viví así, yo estaba en mi rol de periodista pleno con la responsabilidad que eso conlleva y con la que me tomo mi trabajo y a la vez como rompiendo un poquito ese protocolo y abrazando a mi esposa después de ganar un título súper importante, así que fue histórico para las dos y repasamos después esos momentos, vimos ese video de la transmisión y nos moríamos de risa porque fuimos muy privilegiadas de poder vivir este momento histórico las dos, cada una en su trabajo, disfrutándolo a pleno y a la vez pudiendo acompañarnos”. Así, en una reversión del icónico beso de Iker Casillas con Sara Carbonero tras el Mundial de 2010, un título les abrió la puerta al casamiento y otro las encuentra construyendo una vida juntas.