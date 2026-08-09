Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

El arquero del Nijmegen brilló ante Olympiacos por la fase de clasificación a la Champions League

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Tenía dos años cuando cruzó todo el Océano Atlántico en busca de una vida mejor, aunque no recuerda nada. Sus padres, Carlos y Vanina, un joven matrimonio con tres hijos, tomaron la decisión de irse de Argentina en medio de la crisis económica y el Corralito que azotaba al país a comienzos de este siglo. España fue su segundo hogar. Allí, en Valencia, comenzó a practicar tenis, pero Gonzalo Alejandro Crettaz Ortega cambió la raqueta por los guantes de arquero al poco tiempo. Hoy, a sus 26 años, el marplatense tuvo que pasar varios obstáculos para hacerse un lugar entre los guardametas más destacados de la última temporada y comenzar a sonar en el radar de la selección argentina de cara al futuro.

El impecable trabajo que realizó el martes pasado como titular del NEC Nijmegen de los Países Bajos en el 0-0 ante Olympiacos, en la ciudad griega de El Pireo, por la ida de la tercera ronda de clasificación a la UEFA Champions League lo transformó en uno de los hombres virales en redes sociales. En la grabación que se esparció en las plataformas luce su estelaridad bajo los palos con diferentes tapadas o voladas hacia los palos combinado con un perfil tiempista para salir de su rectángulo menor, rechazar los centros o despejar pelotas en el primer cuarto de la cancha al mejor estilo de Manuel Neuer. A esto, se suma su buen juego con los pies y, en algunos casos, sus punzantes pelotazos en forma de asistencia para los atacantes en el área rival.

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La tranquilidad que emanó en esas imágenes se agrega a haber sido el 10° con más atajadas de la última Eredivisie con 104, a 45 del líder Kayne van Oevelen (Volendam, acaba de ser traspasado al Ipswich de la Premier League). Estas actuaciones dejaron al Nijmegen en el tercer lugar del campeonato con 59 puntos, a 25 unidades del campeón PSV. El club podría hacer historia esta temporada porque este martes recibirá al Olympiacos a las 14:30 (hora argentina) en busca de avanzar a la última instancia del Repechaje para quedar a un paso de disputar la Liga de Campeones por primera vez en su historia (no juega copas internacionales hace 17 años), y se lo debe en gran parte a su figura nacida en la provincia de Buenos Aires el 28 de febrero de 2000.

“La crisis en Argentina era muy grave, y mis padres decidieron venirse para España”, manifestó en enero de 2023 un joven Crettaz cuando era jugador del Logroñés de España en charla con el portal 941, de la comunidad autónoma española de La Rioja, medio que lo definió como “Un Hijo del Corralito”.

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Jugó en Valencia, Levante, Badajoz, Logroñés, Castellón y Nijmegen (Instagram: @gonzalocrettaz1)

La ligazón familiar con el tenis lo transformó en un deporte atractivo para comenzar a practicarlo hasta que un día dijo basta. Y de esta manera lo contó en diálogo con El Periódico Mediterráneo de la región de Castellón: “En realidad, yo era un proyecto de tenista. Mi padre era profesor de tenis y entrené en la Federación valenciana. Pero un día me levanté y le dije que no quería jugar al tenis sino ser arquero. No sé por qué, además ese día mi padre me había comprado una raqueta nueva. Entonces me llevó a un parque en Valencia, me empezó a patear y vio que no los esquivaba, que iba a por el balón, y así comenzó todo. Igual a él le gustaba más el tenis, pero en el fondo lo que quería es que hiciese deporte, así que me apoyó siempre. Además vio que no se me daba mal”. Así se dio su llegada al equipo del pueblo para comenzar a potenciar sus dotes.

Más adelante, el Valencia de España le realizó una prueba de un mes de duración y Gonzalo Crettaz se quedó en el equipo Che, donde fue parte de una camada con grandes futbolistas, entre ellos Ferrán Torres, el autor del gol ante Argentina que le dio a España su segundo Mundial en la historia.

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Esa época infantil la recuerda con una sonrisa en el rostro por el andar arrollador de un equipo que, bajo sus palabras, ganó 16 de los 18 torneos que jugó durante una temporada en el Sub 12. Incluso, desde pequeño, mostró un estilo muy afianzado en el arco y se anima a patear los tiros libres, emulando al icónico José Luis Félix Chilavert: “Siempre se me dio bien jugar con el pie, con las dos piernas. De pequeño incluso metí un par de goles de campo a campo, y en el primer equipo tiraba hasta las faltas porque era el que más fuerte chutaba. Es una bendición para el fútbol actual. Lo potencié en la cantera del Valencia”.

Su familia emigró a España cuando él tenía dos años (Instagram: @gonzalocrettaz1)

Su progreso como futbolista registró uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando él tenía 15 años y se había ido a las Inferiores del Levante a mitad de 2015: “En una disputa del juego me di un golpe en el costado. En las pruebas que me hicieron me detectaron un problema congénito serio en el riñón, que requería de cirugía para solventarlo”. Como si fuera poco, cuando había dejado atrás su ingreso al quirófano, una lesión en la rodilla volvió a sacudir su vida, pero tuvo la suficiente resiliencia para regresar a las canchas con una coraza de hierro y cerrar la temporada de buena manera.

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Esto llevó a Crettaz a ser fichado por el Málaga a mitad de 2017, un año particular para el cuadro de Andalucía porque fue el último en la máxima categoría de España hasta su reciente ascenso en la 2025/26. A más de dos años de su arribo, el 17 de noviembre de 2019, debutó en el primer equipo con derrota 1-0 ante Alcorcón como visitante por la Segunda División, pero los problemas económicos del club lo llevaron a irse al CD Badajoz y UD Logroñés en busca de nuevos horizontes.

Su desafío en el Badajoz estuvo marcado en su vida porque en ese tiempo comenzó a vivir solo y su paso por el Logroñés lo vio como una oportunidad de superarse a sí mismo porque no tenía el puesto ganado y se quedó con la titularidad con el paso de los partidos. El descenso del equipo a la Cuarta División de España en 2023 parecía significar un retroceso, pero el CD Castellón no lo pensó así. Su regreso a la Comunidad Valenciana para disputar la Tercera Categoría terminó por impulsar su trayectoria sin saberlo.

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El argentino contuvo una pena máxima en el último minuto para encaminar el ascenso del CD Castellón en 2024

El 4 de mayo de 2024, en la recta final de su primera temporada en el club, el equipo marchaba en la cima del torneo y le ganaba 3-2 al Real Murcia como visitante en la Nueva Condomina, cuando le cobraron un penal al local a los 98 minutos de juego. Gonzalo Crettaz voló a uno de sus palos para rechazar el remate de Pedro León, impedir el empate y quedar a un paso del ascenso a Segunda División, que se concretó al día siguiente por la derrota del Córdoba ante el filial del Granada.

Días después, explicó los detalles de aquella definición y su técnica para incomodar al adversario: “En instantes así, prefiero alejarme e intentar que el lanzador sienta que estoy tranquilo. Transmitir confianza. En esta categoría sin VAR, ir a protestar una falta que ni siquiera vi bien no tenía sentido. Hice lo que trato de hacer siempre en los penaltis: mantener la calma. Estaba confiado, tenía que ser el momento. En la temporada siempre hay momentos clave, en los que tienen que pasar cosas determinantes, y en el fondo sabía que era así, y tuve la suerte de que lo paré y hoy en día estamos celebrando”.

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El diario Sport de España lo apodó el arquero “ataja penales” porque cinco de nueve tiros no terminaron en gol (cuatro tapadas y un palo) durante esa temporada, uno de ellos en la definición por el título de Tercera ante Deportivo La Coruña (líder de la otra zona), que se llevó el trofeo de campeón. Sin embargo, en sus inicios en el fútbol, sucedía todo lo contrario: “De pequeño jugaba todos los partidos, y llegaba a los torneos y me quitaban para los penales. El último cambio era para que entrara mi compañero para ganar la tanda”.

Logró el ascenso a la Segunda División con la camiseta del CD Castellón (Instagram: @gonzalocrettaz1)

Ese año marcó un punto de inflexión en su vida, y así lo hizo notar el argentino: “Agradezco mucho que confiaran en mí. Nunca es fácil fichar a un portero que viene de un descenso. Luego ha venido todo rodado. Era un año clave en mi carrera, un gran paso, y por suerte ha salido redondo”.

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El entrenador de arqueros del Castellón, Carlos Gómez, realizó una breve reseña de sus puntos fuertes, que se manifiestan en todo su esplendor en el video que se viralizó en estos días: “Es muy atento a las vigilancias y a las coberturas, y muy bueno en el uno contra uno. Me habían hablado muy bien de él, y así ha sido. Es muy educado, respetuoso y trabajador. Muchos días acabamos la carga de trabajo y pide ‘un poquito más’. El día a día con él es un placer”.

Para el propio protagonista, el curso 2023/24 determinó una mejora notable en sus condiciones y el aumento de su confianza para ser un todoterreno en el puesto: “Mi preocupación era la toma de decisión. Decidir si salir, si quedarme, si salir y despejar, si salir y quedarme la pelota... Creo que he ganado mucha confianza y he mejorado mucho en eso, en las salidas, tanto por arriba como fuera del área. Me considero un portero completo y he potenciado todo: uno contra uno, el juego con el pie... Siempre se puede mejorar y si te rodeas de gente con mucho nivel, todavía más”.

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El club español lo homenajeó a través de un video con sus mejores intervenciones antes de emigrar al Nijmegen

A continuación, Crettaz se quedó en el plantel dirigido por Dick Schreuder un año más, logró el objetivo de la permanencia y tomó la postura de emigrar al término de su contrato. “Ha llegado el momento de despedirme de este club, orgulloso de haber dado todo en cada uno de los partidos que he vestido esta camiseta y sobre todo de haber conseguido el objetivo de dejar al club un pasito más cerca de donde se merece”, escribió a través de las redes sociales. La institución le dedicó un video con un resumen de sus mejores atajadas a lo largo de su etapa con esta camiseta.

Ya sin su héroe, el club peleó esta temporada el ascenso a la Primera División, que no la juega desde 1991, mientras Gonzalo Crettaz acompañó a Schreuder al Nijmegen neerlandés y firmó un contrato hasta el verano europeo de 2028. “El cuerpo técnico lo conoce y encaja a la perfección con el estilo de juego deseado. El portero despertó el interés de varios clubes debido a su buen rendimiento y a su condición de jugador libre, por lo que tuvimos que tomar una decisión rápida”, anunció el director deportivo Carlos Aalbers en declaraciones divulgadas por el diario AS.

El tercer puesto del torneo local, solo por detrás de gigantes como PSV y Feyenoord, representa un hito histórico para el club de los Países Bajos, que todavía no ha sido campeón en la máxima categoría de ese país. Ya lo adelantó el arquero en su primera publicación en Instagram, que data de hace ocho años: “Sueña con ello, deséalo, hazlo”. Este martes contra Olympiacos tendrá la posibilidad de hacer crecer su ilusión en busca de dar un nuevo paso en su carrera.