Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Moria Casán impactó a Natalia Oreiro al revelar su insólito truco para lucir radiante: “¿Esperma de qué?”

La One estuvo invitada en la mesa de Mirtha Legrand y confesó cuál es el elemento que utiliza para estar esplendida a sus casi 80 años

La One compartió cual es su rutina para tener la piel impecable (Video: (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)
Guardar

Moria Casán fue la protagonista del momento más desopilante de la noche en La Noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece. Sentada junto a Adrián Suar, Natalia Oreiro y el periodista Diego Sehinkman, la actriz y conductora desató las carcajadas de la mesa entera cuando reveló el secreto detrás de su piel. Así, lo que empezó como un elogio de la diva terminó en una de las escenas más divertidas de la temporada.

Todo comenzó con una observación de la conductora. Mirtha miró a Moria y no pudo evitar el comentario: “Estoy mirando tu piel, qué piel tenes, mi amor”. La respuesta de Casán fue directa y sin rodeos: “Viste muy bien, mi amor. Te dije que me pongo esperma de salmón”.

PUBLICIDAD

La mesa entera frenó en seco. Oreiro fue la primera en reaccionar: “¿Qué?”, preguntó entre risas. Adrián Suar pidió pausa: “No, no, un segundito. Paremos”. Oreiro insistió: “No, decí lo primero”. Y Suar remató: “¿Esperma de qué?”.

Moria no se inmutó y repitió, con la misma calma: “Esperma de salmón”. Mirtha, divertida, observó desde su lugar: “Ah, si, me lo contó”. Lejos de quedarse en la revelación, Casán sumó una anécdota. Contó que un hombre la había felicitado por su piel y le había hecho una propuesta: “Se lo cuento y me felicitó y me dijo: ‘¿Qué bien, te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, mi amor’”. Oreiro no tardó en reírse: “¿Qué médico traes? ¿Cómo es? ¿Qué cómo traes?”. Suar intentó ordenar la mesa: “No, no, mirá lo que nos dice Mirtha. Pasá”.

PUBLICIDAD

Mirtha Legrand 08/08/2026
Moria contó su gran secreto de belleza

La One volvió al origen del intercambio y contó que ya había tenid esta conversación con La Chiqui: “Ella me llamó a mí y me felicitó por la piel. Como estaba impecable, escuchame. Y yo digo: ‘Me pongo esperma de salmón’”. Oreiro, ya lanzada, imaginó la escena: “Me encanta, pero me la imagino a Mirtha igual”.

En medio de las risas, Moria le dirigió un elogio directo a Mirtha: “Vos estás impecable, reina”. Y la conversación giró hacia Mirtha. La conductora tomó la palabra con una mezcla de gratitud y asombro ante su propia trayectoria: “Muchas gracias. Soy muy mayor, muy grande”. Suar la interrumpió: “No”. Y Mirtha continuó: “Trabajando a esta edad y que”. El historico productor anticipó que tienen todo listo para celebrar los 100 años de la conductora: “Se viene el cumpleaños, se viene”.

Fue entonces cuando Mirtha pronunció la frase que resumió la noche: “En el mundo no hay otra”. Oreiro la secundó de inmediato: “Record en el Guinness, ¿no?”. Suar fue tajante: “Nadie como vos”. Y Moria cerró: “No existe”.

Póster de la serie "Moria". Cuatro retratos estilizados de dos mujeres con pelucas y maquillaje. Texto: "UNA SERIE DE NETFLIX", "HECHO EN ARG", "MORIA", "SOLO EN NETFLIX", "14 DE AGOSTO"
El póster promocional de la serie "Moria" de Netflix muestra a Moria Casán y Sofía Gala Castiglione en un diseño de cuatro paneles con el título y la fecha de estreno del 14 de agosto. (Netflix)

Mirtha se permitió un instante de reflexión: “Casi centenaria”. Suar volvió a frenarla: “No, no”. Y Moria retomó el hilo con una pregunta sobre los orígenes: “Vos tenías, cuando eras niña, soñabas con la familia”. Mirtha respondió sin dudar: “Yo quería ser artista”. Moria repitió la palabra como si la estuviera confirmando: “Querías ser artista”. Y Mirtha precisó: “Ni bailarina, cantante”.

Moria cerró el círculo con una reflexión sobre la permanencia: “Con esta permanencia, estar en una mesa casi a tu edad, qué maravilla”. Mirtha volvió a su convicción: “Creo que en el mundo no hay”. Moria la acompañó: “No hay”. Y Suar puso el punto final: “No, no hay, no hay. Sos la única”.

La conductora de La Mañana con Moria estuvo en el programa para hablar del esteno de la biopic ficcionada acerca de su vida que se estrenara en los próximos días en una de las grandes plataformas de streaming. En este actuan Sofía Gala, su hija, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres tendrán la tarea de encarnar a una Moria de la historia.

Temas Relacionados

Moria CasánMirtha LegrandEsperma De SalmonNatalia Oreiro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

El escritor repasó en una charla con Teleshow el hecho verídico detrás del film y explicó qué cambios sumaron para volverla cinematográfica junto a Christian Basilis, el director y su amigo de la infancia

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

Desde el agua que gira al revés hasta las Islas Malvinas, un recorrido por los episodios que sellaron el vínculo inquebrantable entre la familia amarilla más famosa de la televisión y varias generaciones de argentinos

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

El productor acaba de publicar Pasen y lean, trescientas páginas que plasmó durante el verano en Mar del Plata. En la charla con Teleshow habló de sus dudas sobre el futuro del teatro industrial, del prólogo que redactó Luis Brandoni días antes de morir y de quien considera su único maestro, Guillermo Bredeston

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

El actor se anima al clásico de Stephen Sondheim y en diálogo exclusivo con Teleshow cuenta cómo es habitar el universo de obsesión y dolor del barbero más temido de la puesta en escena musical

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

El tenso cara a cara entre Yanina Latorre y Pampita por el fin de su vínculo con Pico Mónaco: “Arruinaron mi relación”

La modelo y la conductora protagonizaron un cruce intenso sobre amor, monogamia y exposición mediática, con una fuerte réplica frontal

El tenso cara a cara entre Yanina Latorre y Pampita por el fin de su vínculo con Pico Mónaco: “Arruinaron mi relación”

DEPORTES

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

Los detalles del lado menos conocido de Jorge Messi: su pasión por la gestión deportiva y cómo llevó a Lionel a la cúspide del fútbol

TELESHOW

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

El tenso cara a cara entre Yanina Latorre y Pampita por el fin de su vínculo con Pico Mónaco: “Arruinaron mi relación”

INFOBAE AMÉRICA

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945