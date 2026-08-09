Moria Casán impactó a Natalia Oreiro al revelar su insólito truco para lucir radiante: “¿Esperma de qué?”

La One compartió cual es su rutina para tener la piel impecable (Video: (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

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Moria Casán fue la protagonista del momento más desopilante de la noche en La Noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece. Sentada junto a Adrián Suar, Natalia Oreiro y el periodista Diego Sehinkman, la actriz y conductora desató las carcajadas de la mesa entera cuando reveló el secreto detrás de su piel. Así, lo que empezó como un elogio de la diva terminó en una de las escenas más divertidas de la temporada.

Todo comenzó con una observación de la conductora. Mirtha miró a Moria y no pudo evitar el comentario: “Estoy mirando tu piel, qué piel tenes, mi amor”. La respuesta de Casán fue directa y sin rodeos: “Viste muy bien, mi amor. Te dije que me pongo esperma de salmón”.

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La mesa entera frenó en seco. Oreiro fue la primera en reaccionar: “¿Qué?”, preguntó entre risas. Adrián Suar pidió pausa: “No, no, un segundito. Paremos”. Oreiro insistió: “No, decí lo primero”. Y Suar remató: “¿Esperma de qué?”.

Moria no se inmutó y repitió, con la misma calma: “Esperma de salmón”. Mirtha, divertida, observó desde su lugar: “Ah, si, me lo contó”. Lejos de quedarse en la revelación, Casán sumó una anécdota. Contó que un hombre la había felicitado por su piel y le había hecho una propuesta: “Se lo cuento y me felicitó y me dijo: ‘¿Qué bien, te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, mi amor’”. Oreiro no tardó en reírse: “¿Qué médico traes? ¿Cómo es? ¿Qué cómo traes?”. Suar intentó ordenar la mesa: “No, no, mirá lo que nos dice Mirtha. Pasá”.

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Moria contó su gran secreto de belleza

La One volvió al origen del intercambio y contó que ya había tenid esta conversación con La Chiqui: “Ella me llamó a mí y me felicitó por la piel. Como estaba impecable, escuchame. Y yo digo: ‘Me pongo esperma de salmón’”. Oreiro, ya lanzada, imaginó la escena: “Me encanta, pero me la imagino a Mirtha igual”.

En medio de las risas, Moria le dirigió un elogio directo a Mirtha: “Vos estás impecable, reina”. Y la conversación giró hacia Mirtha. La conductora tomó la palabra con una mezcla de gratitud y asombro ante su propia trayectoria: “Muchas gracias. Soy muy mayor, muy grande”. Suar la interrumpió: “No”. Y Mirtha continuó: “Trabajando a esta edad y que”. El historico productor anticipó que tienen todo listo para celebrar los 100 años de la conductora: “Se viene el cumpleaños, se viene”.

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Fue entonces cuando Mirtha pronunció la frase que resumió la noche: “En el mundo no hay otra”. Oreiro la secundó de inmediato: “Record en el Guinness, ¿no?”. Suar fue tajante: “Nadie como vos”. Y Moria cerró: “No existe”.

El póster promocional de la serie "Moria" de Netflix muestra a Moria Casán y Sofía Gala Castiglione en un diseño de cuatro paneles con el título y la fecha de estreno del 14 de agosto. (Netflix)

Mirtha se permitió un instante de reflexión: “Casi centenaria”. Suar volvió a frenarla: “No, no”. Y Moria retomó el hilo con una pregunta sobre los orígenes: “Vos tenías, cuando eras niña, soñabas con la familia”. Mirtha respondió sin dudar: “Yo quería ser artista”. Moria repitió la palabra como si la estuviera confirmando: “Querías ser artista”. Y Mirtha precisó: “Ni bailarina, cantante”.

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Moria cerró el círculo con una reflexión sobre la permanencia: “Con esta permanencia, estar en una mesa casi a tu edad, qué maravilla”. Mirtha volvió a su convicción: “Creo que en el mundo no hay”. Moria la acompañó: “No hay”. Y Suar puso el punto final: “No, no hay, no hay. Sos la única”.

La conductora de La Mañana con Moria estuvo en el programa para hablar del esteno de la biopic ficcionada acerca de su vida que se estrenara en los próximos días en una de las grandes plataformas de streaming. En este actuan Sofía Gala, su hija, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres tendrán la tarea de encarnar a una Moria de la historia.

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