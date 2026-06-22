Generación Silver

Quiénes forman la red público comunitaria y cooperativa que impulsa soluciones locales frente al envejecimiento en pueblos de España

Familiares, consistorios, asociaciones y personal técnico intervienen en una organización diseñada para sostener iniciativas duraderas más allá de ayudas puntuales

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Vista aérea de un pueblo con casas de piedra, tejados rojos, calles, dos mujeres mayores caminando, bicicletas aparcadas, ropa tendida y un huerto urbano bajo cielo azul.
Los proyectos Envejecer Vital y Empenta tu Pueblo transforman la vejez en el Aragón rural, impulsando redes vecinales para que los mayores sigan viviendo en sus hogares con apoyo emocional.

Aragón, vejez, pueblos y comunidad convergen en una experiencia que busca que las personas mayores sigan viviendo en sus hogares con apoyo emocional, participación vecinal y servicios diseñados desde el territorio: los proyectos Envejecer Vital y Empenta tu Pueblo articulan en localidades rurales una respuesta local frente al envejecimiento y la despoblación.

La iniciativa no se limita a la atención directa de los usuarios. También impulsa una red de apoyo con familias, ayuntamientos y vecindad, y ya dio lugar a la asociación Envejecer en Comunidad La Fueva, creada para sostener el servicio más allá de subvenciones puntuales.

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“Queremos mantener el vínculo grupal, trabajar el bienestar emocional y tener un espacio seguro para expresar las emociones”, explicó Domínguez sobre un modelo que sitúa la salud mental de las personas mayores en el centro de la intervención.

Varias manos de diferentes edades entrelazadas sobre una mesa de madera rústica. Hay papeles y tazas de cerámica artesanal sobre la mesa.
Vecinos, ayuntamientos y técnicos cooperan en mesas de trabajo y asambleas bajo la metodología aragonesa de Empenta ("empujar") para frenar la despoblación y gestionar sus propios servicios.

Empenta tu Pueblo nació en uno de esos pueblos aragoneses que decidieron abordar la despoblación desde el ámbito local. El proyecto tomó su nombre del verbo aragonés empentar, que significa empujar o hacer fuerza para vencer un obstáculo.

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Sus impulsores partieron de una idea concreta: la soberanía sobre el futuro colectivo debía ejercerse desde el propio pueblo y no desde instancias lejanas. Casi una década después, ese proceso derivó en una metodología basada en la Investigación Acción Participativa, aplicada ya en otras localidades.

Esa metodología dio lugar a acciones de autogestión que, según la descripción del proyecto, siguen en funcionamiento y atienden problemas que antes parecían inabordables. Hoy participan varios pequeños municipios aragoneses, con 3 objetivos definidos: extender la metodología a otros lugares de Aragón, tejer una red de apoyo mutuo entre municipios y ensayar modelos de gobernanza y gestión cooperativa adaptados al medio rural.

La propuesta organizativa se apoya en una estructura público-comunitaria-cooperativa adaptable a cada localidad. El esquema se distribuye en mesas temáticas, una coordinadora y una asamblea, con funciones diferenciadas en la toma de decisiones operativas, estratégicas y comunitarias.

Las mesas se crean en torno a temas que cada pueblo considera relevantes y sobre los que existe un grupo dispuesto a trabajar. Allí se definen servicios, se proponen modelos de gestión, se fijan límites y se abordan cuestiones como la selección y el coste para las usuarias, además de elaborar proyectos, supervisar su ejecución y detectar necesidades específicas.

Un grupo de personas mayores está sentado y de pie en círculo bajo un árbol en una plaza, rodeados de bancos de madera, casas y una montaña lejana.
El modelo público-cooperativo abarca desde la gestión de viviendas en cesión de uso hasta el cuidado del entorno natural y la puesta en valor del patrimonio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinadora reúne a representantes de esas mesas, al ayuntamiento y al personal técnico ADL. En ese espacio se resuelven decisiones estratégicas y organizativas: modelo de gestión, posible selección de personal, reparto de beneficios o pérdidas, planes anuales, presupuesto, evaluaciones y coordinación general del proceso.

La asamblea incorpora a la vecindad, el ayuntamiento, la persona técnica ADL (Agente de Desarrollo Local), las asociaciones y las trabajadoras. Su papel consiste en fijar las líneas estratégicas generales, aprobar presupuestos y modelos de gobernanza, detectar necesidades y decidir la creación o disolución de las mesas.

El proyecto también delimita cuatro áreas de trabajo para los pueblos implicados. En vivienda, plantea ampliar el parque habitacional para residencia habitual mediante la dinamización del alquiler y fórmulas de construcción y rehabilitación a través de cooperativas de vivienda en cesión de uso.

En cuidados, propone comunidades que diseñen y gestionen servicios integrales y personalizados para mantener a las personas en su entorno convivencial el mayor tiempo posible y evitar la institucionalización. En entorno, promueve la planificación y el aprovechamiento de sistemas agrícolas, ganaderos y forestales con criterios de funcionalidad ecológica, resiliencia climática y empleo rural sostenible.

El cuarto eje es el patrimonio. La iniciativa plantea poner en valor y dinamizar el patrimonio histórico, artístico y cultural como palanca para el turismo y la reactivación económica en zonas rurales.

En ese marco se inserta Envejecer Vital, que presenta su trabajo como un acompañamiento de la vejez en los pueblos desde propuestas de arteterapia y terapia corporal. En su comunicación pública, el proyecto también vincula la creación de Envejecer en Comunidad La Fueva con las “mañanas creativas” y con una participación conjunta de usuarios, familias y el Ayuntamiento de La Fueva.

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