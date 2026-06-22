La salud global cambia de paradigma: la era de curar enfermedades da paso a la de evitar que aparezcan

La edición 2026 del Longevity World Forum destacó la prevención, los biomarcadores, la medicina personalizada y la inteligencia artificial.

El futuro de la salud global ya no se mide en cómo curar la enfermedad, sino en cómo evitar que aparezca. Bajo esta premisa transformadora, Madrid volverá a convertirse en la capital mundial de la gerociencia del 10 al 12 de febrero de 2027, fechas en las que el centro de innovación La Nave acogerá la quinta edición del Longevity World Forum. El encuentro internacional reunirá a los principales científicos, tecnólogos e inversores del sector con un objetivo claro: consolidar el cambio de paradigma hacia la medicina preventiva y el envejecimiento saludable.

La cita reunirá en la capital española a expertos, tecnólogos y científicos de todo el mundo para debatir sobre longevidad, genética, gerociencia, medicina preventiva y envejecimiento saludable, según el texto de presentación del evento. Durante esos tres días se expondrán avances científicos recientes y estrategias orientadas a un envejecimiento saludable.

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La organización sitúa esta nueva convocatoria como una ampliación de sus ediciones anteriores. El foro llega a 2027 tras el crecimiento registrado en sus últimas convocatorias y busca consolidarse como un encuentro internacional dedicado a la longevidad médica, la ciencia, la tecnología médica vinculada al envejecimiento saludable, el impacto social y la investigación aplicada a la calidad de vida.

Francisco Larrey Marco, socio fundador de Longevity World Forum, resumió esa orientación en una declaración incluida en la presentación del congreso: “Una de las principales conclusiones de Longevity World Forum es saber que hay que trabajar, con paso firme, para la implantación efectiva de ese nuevo modelo en el que pasaremos de curar a prevenir”.

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El programa de 2027 en tres jornadas temáticas

La edición de 2027 estará organizada en torno a tres jornadas temáticas concebidas para conectar investigación, tendencias y oportunidades de negocio dentro del ecosistema global de la longevidad y el envejecimiento saludable, según el texto de presentación.

La organización del Longevity World Forum plantea un cambio de enfoque en salud: pasar de curar a prevenir.

La primera jornada, denominada Science Day, estará dedicada a los avances científicos y médicos vinculados a la longevidad, la medicina preventiva, la biotecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la salud y a la investigación traslacional. La segunda, Trends Day, se enfocará en las tendencias que están transformando la industria del sector, entre ellas la nutrición personalizada, el bienestar, la salud digital, el biohacking, la tecnología aplicada al envejecimiento saludable y los nuevos modelos sociales y económicos asociados al aumento de la esperanza de vida.

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La tercera jornada, Startup Day, estará orientada al emprendimiento y la inversión. Según la organización, ese espacio reunirá a startups, scaleups, corporaciones, instituciones y fondos especializados para presentar proyectos y abrir oportunidades de colaboración y desarrollo empresarial.

El foro también prevé reforzar el área de contactos profesionales y reuniones B2B. La edición 2027 incorporará nuevos espacios pensados para facilitar conexiones entre científicos, tecnólogos, inversores, empresas tecnológicas, instituciones y profesionales internacionales del ámbito de la salud y la longevidad.

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A esa expansión se sumará una ampliación de la zona expositiva. La organización la vincula al aumento del interés de compañías, startups y entidades relacionadas con la innovación biomédica, tecnología sanitaria, nutrición, diagnóstico avanzado, medicina personalizada y bienestar.

El balance de la edición 2026

El objetivo declarado para 2027 es convertir a Longevity World Forum en una plataforma para impulsar alianzas, transferencia de tecnología, generación de conocimiento y oportunidades de negocio dentro de una industria que, según el texto fuente, está en expansión.

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El congreso internacional centrará su agenda en longevidad, envejecimiento saludable, innovación científica y emprendimiento.

Ese planteamiento se apoya en la evaluación que la organización hace de la edición de 2026, celebrada también en La Nave. La convocatoria reunió a expertos internacionales, investigadoras, líderes empresariales y representantes institucionales en torno a avances en longevidad, biotecnología, medicina personalizada, inteligencia artificial y envejecimiento saludable.

La organización sostiene que la edición de este año confirmó la consolidación del foro como un espacio de debate sobre el futuro de la longevidad y del envejecimiento saludable a escala internacional. Entre sus conclusiones, el texto destaca un consenso científico y social creciente en torno a la prevención como nuevo estándar en salud y envejecimiento saludable.

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Según esa evaluación, especialistas internacionales coincidieron en la necesidad de anticiparse a las enfermedades asociadas al envejecimiento mediante estrategias basadas en biomarcadores, medicina personalizada, hábitos de vida saludables y tecnologías predictivas. El mismo documento añade que la edición de 2026 mostró el papel creciente de la inteligencia artificial y la biotecnología en la transformación del modelo sanitario y del bienestar con el objetivo de vivir más y mejor.

El Longevity World Forum celebrará su quinta edición en Madrid del 10 al 12 de febrero de 2027 en La Nave.

La edición 2026 del Longevity World Forum combinó debates sobre inteligencia artificial, biotecnología y medicina preventiva con intervenciones centradas en la base biológica del envejecimiento. El encuentro se estructuró en torno a la idea de anticipar enfermedades mediante herramientas de análisis de datos y tecnologías predictivas aplicadas a la salud, en un contexto de creciente desarrollo de modelos orientados a la detección temprana.

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En ese marco, el investigador Nir Barzilai cuestionó el uso de suplementos sin respaldo científico suficiente y planteó la necesidad de basar las decisiones médicas en evidencia clínica. “Antes de tomar cualquier cosa, revisa si existe un estudio clínico sólido”, afirmó durante su intervención, en el contexto de un debate sobre los límites de la suplementación y la medicina preventiva basada en pruebas.

Otro de los ejes del foro estuvo vinculado al desarrollo de tecnologías aplicadas al diagnóstico temprano. El empresario William Kapp señaló que uno de los principales desafíos del sector es detectar enfermedades antes de su manifestación clínica y vinculó ese objetivo al uso de inteligencia artificial aplicada al análisis de grandes volúmenes de datos médicos, dentro de un modelo sanitario orientado a la anticipación.

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José Viña explica que la longevidad media depende en un 70 % del estilo de vida, mientras que el envejecimiento biológico comienza a manifestarse a partir de los 30 años debido a la acumulación de daños celulares no reparados.

En paralelo a esos debates, el médico e investigador José Viña aportó una explicación estructural sobre la longevidad y el envejecimiento. Definió la longevidad como un fenómeno en gran medida genético al señalar que “la longevidad es algo determinado genéticamente que nos dice los años que vamos a vivir”, mientras que el envejecimiento se relaciona con “los cambios que normalmente ocurren en el cuerpo con el paso de los años y que aumentan el riesgo de enfermedades”.

Viña profundizó además en la relación entre genética y estilo de vida, y sostuvo que ambos factores inciden de forma distinta según el tipo de longevidad. “Para la longevidad media, el estilo de vida es el 70 % y la genética el 30 %. Para la longevidad máxima, la genética es el 70 % y el estilo de vida el 30 %”, explicó, al tiempo que remarcó el impacto de las conductas individuales en la salud a largo plazo con una advertencia directa: “por muy longeva que sea mi abuelita, si yo me drogo me voy a morir joven”.

Finalmente, planteó una lectura biomédica del envejecimiento basada en la capacidad de reparación del organismo. Según su exposición, “envejecemos porque somos incapaces de reparar los daños que ocurren al completo”, lo que deriva en la acumulación progresiva de fallas biológicas. También situó el inicio del envejecimiento promedio en una etapa temprana de la vida al afirmar que “empezamos a envejecer, de promedio, a los 30”, reforzando la idea de prevención como eje estructural del debate.