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Miguel Angel Broda: “La economía estaría mejor con un dólar más alto, pero la obsesión por bajar la inflación no lo permite”

El economista dio su visión sobre el rumbo económico, planteó que los motores están averiados y planteó dudas sobre las probabilidades de reelección de Milei

Miguel Ángel Broda. (NA)
Miguel Ángel Broda. (NA)
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El economista Miguel Ángel Broda advirtió que los principales motores de la economía “están muy averiados” y puso en duda que la actividad pueda mostrar una recuperación suficiente como para sostener las expectativas de reelección del presidente Javier Milei.

“En política cambiaria algo se podría hacer. Seguramente la economía estaría mejor con un dólar un poco más caro, pero la obsesión por bajar la inflación claramente no lo permite”, señaló el economista en declaraciones a Canal 26.

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A su juicio, el desafío pasa por el crecimiento del resto de la economía. “Creo que la reelección del Presidente depende de que el resto de la economía crezca al menos 2% de acá en adelante. ¿Va a crecer ese 2%? Lo veo difícil, porque los motores están muy averiados”, afirmó.

Broda dio su visión sobre el estado de la economía

Entre los factores que explican ese diagnóstico, mencionó que “el crédito cae, la masa salarial real cae y el ingreso disponible de las familias —descontando los gastos fijos y el impacto de la recomposición de las tarifas públicas— dejó de caer hace unos 60 días, pero sigue en el pozo”.

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Broda sostuvo que, si el desempeño económico fuera el principal determinante del respaldo político al Gobierno, el panorama sería complejo. “Si la economía fuera el elector del presidente Milei, mi impresión, y a diferencia de mis clientes que creen que la probabilidad de reelección es altísima, es que va a ser duro”, planteó.

El economista también cuestionó la falta de dinamismo de la actividad. Recordó que el EMAE, indicador que funciona como una aproximación mensual del PBI, mostró retrocesos en los últimos meses y estimó que el crecimiento de la economía este año “apenas llegará al 2%”. Afirmó que él no ve “los mejores 18 meses” como el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, consideró que la gestión no logró avanzar en reformas que podrían impulsar la inversión. “Es increíble que en 31 meses todavía no tengamos un acuerdo para que la infraestructura sea desarrollada por el sector privado”, afirmó.

En ese contexto, insistió en que “los motores que hoy podríamos utilizar no funcionan”. Según explicó, el sistema financiero está concentrado en canalizar los depósitos hacia la compra de deuda del Tesoro y del Banco Central, en lugar de financiar al sector privado. “Hemos quebrado el crecimiento del crédito al sector privado, con problemas tanto del lado de la demanda como de la oferta”, sostuvo.

Miguel Ángel Broda con Luis Novaresio
Broda: "Los motores que hoy podríamos utilizar no funcionan"

Broda vinculó el desempeño económico con la continuidad del actual rumbo político. “La única cuestión realmente relevante es la continuidad de un régimen que nos saque de la decadencia. Hoy ese escenario sigue siendo una cuestión abierta y, por primera vez en 40 años, difiero de la probabilidad de reelección que le asignan mis clientes”, enfatizó.

Sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal, Broda consideró que ambas iniciativas representan avances, aunque de impacto limitado. “Son pasos positivos, pero casi irrelevantes”, afirmó.

El economista argumentó que la “Argentina no tiene ningún apego a ninguna ley. Creer que una ley, por sí sola, resuelve el problema es un fetiche”. “Nosotros todavía tenemos que pasar el test de la credibilidad”, agregó.

Consultado sobre si un eventual segundo mandato de Milei tendría un desempeño económico mucho más auspicioso que el primero, Broda respondió que la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria por el contexto internacional, pero advirtió que eso, por sí solo, no garantiza un salto en el crecimiento.

“El mundo dejó la pelota picando en el área chica para hacer el gol”, afirmó, al señalar que la demanda global favorece a los principales sectores que produce la Argentina. “En todo lo que producimos hay oportunidades: electricidad, litio, cobre, petróleo y gas. Ahora, hay que cambiar el régimen para salir de la decadencia”, sostuvo.

Sin embargo, descartó que una eventual reelección de Milei implique un “milagro argentino”. “Se necesita consolidar este régimen, pero tasas de crecimiento del 3% por año ya serían importantes para un país que viene de la decadencia”, señaló.

Para dimensionar esa situación, Broda apeló al mercado laboral. “Tenemos entre 16% y 17% más de gente en edad de trabajar y, sin embargo, no tenemos un empleado formal más del que teníamos en 2011. Esta es una decadencia impresionante”, concluyó.

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