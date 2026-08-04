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Sector Exportador de Guatemala cierra una campaña para apoyar a familias de Venezuela y reúne USD 18,600

La iniciativa, activa durante dos semanas, buscaba recaudar $19,659 para damnificados en Venezuela y coordinó la entrega con una fundación de Caracas que atiende a niños y hogares vulnerables en zonas afectadas por los sismos

Foto de archivo: Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Foto de archivo: Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
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La AGEXPORT cerró una campaña de apoyo a Venezuela con USD 18,600 recaudados para asistir a niños y familias afectadas por los terremotos, después de una colecta de dos semanas que había sido lanzada con la meta de reunir Q150.000 antes del 15 de julio y canalizar ayuda hacia hogares en situación de vulnerabilidad.

Del total reunido, USD 14,600 correspondieron a aportes en efectivo y fueron enviados a FUNDANA, una organización venezolana dedicada a la protección de niños, niñas y familias vulnerables. Las donaciones en especie consistieron en toallas y frazadas infantiles, que se canalizaron a través de la Asociación de Venezolanos residentes en Guatemala, ASOVEGUA.

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores había abierto la campaña para convocar a empresas socias, colaboradores, aliados estratégicos y público en general. El objetivo era atender a la niñez y a familias golpeadas por los sismos en Venezuela, en un contexto en el que Guatemala también coordinaba con Caracas un eventual envío de equipos de rescate y apoyo técnico.

La organización venezolana aliada fue presentada como una fundación con 35 años de trayectoria en protección de la niñez. Según la información difundida por la entidad guatemalteca, esa institución participa en apoyo a menores vulnerables, distribución de ayuda humanitaria y coordinación con otras organizaciones para responder a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas.

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Grupo de niños sonriendo; texto "VENEZUELA NOS NECESITA"; información sobre campaña de donación de AGEXPORT con cuenta bancaria y fecha límite
AGEXPORT lanza una campaña de recaudación de fondos para la niñez venezolana afectada por un terremoto, con fecha límite para donaciones en julio. (Agexport)

La campaña se enfocó en niños y familias en situación de vulnerabilidad

La respuesta concreta al llamado quedó definida desde el inicio: las personas y empresas interesadas debían depositar su contribución en la cuenta monetaria 217-000981-1 de Banco Industrial, a nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, y después enviar el comprobante junto con el NIT al correo donacionesrse@agexport.org.gt para solicitar el recibo correspondiente.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, vinculó la recaudación con el perfil del gremio exportador. “Hoy queremos convertir el puente del comercio en un puente de esperanza para la niñez venezolana. Cada aporte refleja los valores de solidaridad que caracterizan al sector exportador guatemalteco y nos permite acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

Tras el cierre de la colecta, la entidad destacó que el resultado fue posible por la participación de empresas socias, colaboradores y ciudadanos que se sumaron a la iniciativa. La campaña dejó, además de los recursos, un mensaje de acompañamiento entre países frente a una emergencia humanitaria.

Francis Cohen, presidenta de FUNDANA, envió un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida desde Guatemala. “Desde FUNDANA queremos agradecer profundamente a AGEXPORT y a todas las empresas exportadoras y colaboradores y personas que se sumaron a esta iniciativa de solidaridad. Su generosa donación y apoyo para estos niños y familias que hoy enfrentan momentos tan difíciles, gracias por tender un puente de solidaridad entre Guatemala y Venezuela, por demostrar que cuando nos unimos podemos transformar vidas”.

Las donaciones incluyeron dinero en efectivo y ayuda en especie

La recaudación monetaria representó la mayor parte del apoyo obtenido y fue destinada a la fundación venezolana encargada de atender a la población infantil y a los hogares vulnerables. La ayuda material complementó ese envío con artículos infantiles entregados por medio de ASOVEGUA.

AGEXPORT también había difundido un mensaje público de solidaridad con Venezuela tras los terremotos del miércoles y expresó condolencias a las familias que sufrieron pérdidas. En ese pronunciamiento, sostuvo que desde Guatemala enviaba un mensaje de acompañamiento y fraternidad a las comunidades afectadas.

El cierre de la campaña confirmó que la colecta superó la conversión directa de la meta inicial fijada en quetzales y consolidó una red de apoyo impulsada por el sector exportador guatemalteco, empresas vinculadas al gremio y personas que decidieron sumarse a la asistencia para la niñez y las familias venezolanas.

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