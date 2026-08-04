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Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

La directiva azul y oro acelera por la llegada de un centrodelantero luego de descartar a Gondou, Passerini y David Romero

Riquelme busca cerrar un centrodelantero en este mercado (REUTERS/Rodrigo Valle)
Riquelme busca cerrar un centrodelantero en este mercado (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Boca Juniors todavía no se retiró del mercado de pases: pese a que ya inició las tres competencias que protagonizará en este semestre (Clausura, Copa Argentina y Sudamericana), Rodolfo Arruabarrena todavía aguarda por la llegada de un centrodelantero que le permita tener variantes en la ofensiva. Descartados los nombres de David Romero (Tigre), Lucas Passerini (Belgrano de Córdoba) y Luciano Gondou (CSKA de Moscú), la directiva azul y oro tiene en carpeta dos nuevos atacantes que podrían firmar en las próximas horas.

Los futbolistas en cuestión son Leandro Chimy Ávila y Enner Valencia, quienes tienen el pase en su poder, por lo que están habilitados para firmar en cualquier momento ya que el cierre del mercado de pases en el fútbol argentino (el viernes pasado) solo incluye las operaciones por jugadores que pertenecen a otra institución. El ex San Lorenzo quedó en libertad de acción luego de su última temporada en Betis, mientras que el ecuatoriano, que estuvo cerca de arribar a Talleres de Córdoba y Emelec, se desvinculó de Pachuca de México antes de disputar su última Copa del Mundo.

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Ávila, que pasó por las inferiores de Boca y hasta compartió cancha con Leandro Paredes, es el hermano mayor de Gastón, actual defensor de Rosario Central que también tuvo un paso por el Xeneize. El Chimy (abreviatura de chimichurri) se inició en Tiro Federal de Rosario y debutó en la primera división en San Lorenzo en la temporada 2014/2015, antes de dar el salto a Europa (Huesca, Osasuna y Betis). Esta no es la primera vez que se lo vincula al elenco de la Ribera, ya que en 2024, cuando Riquelme ya era presidente, fue ofrecido y estuvo en observación.

Chimy Avila y Enner Valencia portada
Chimy Ávila y Enner Valencia, los 9 que tiene Boca en carpeta

Con la camiseta del elenco sevillano, en las últimas tres temporadas, convirtió 8 tantos en 68 partidos (3 sobre 30 en la pasada campaña). Tiene 32 años y, aunque padeció alguna lesión muscular en años anteriores, su momento más crítico fue en 2020, cuando se rompió los ligamentos cruzados de sus dos rodillas (en enero la izquierda y, ya recuperado, en septiembre la derecha). Sus últimos partidos oficiales fueron en mayo pasado, cuando ingresó 5 y 10 minutos en los cotejos por liga española ante Barcelona y Levante.

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En el año 2023, cuando Boca recién había fichado a Edinson Cavani, a quien Riquelme lo señaló como “el mejor extranjero de la historia del fútbol argentino”, Román se había mostrado elogioso para con Enner Valencia, que había jugado el Mundial de Qatar 2022 con la selección ecuatoriana antes de firmar en Inter de Porto Alegre, elenco que protagonizaría las semifinales de esa edición de Libertadores que también tuvo a Fluminense (campeón), Palmeiras y el Xeneize.

“Nos toca competir con tres equipos de Brasil, que ellos están económicamente muy fuertes. Si uno se pone a pensar, Inter llevó a la figura del Mundial, porque el delantero de Ecuador fue uno de los mejores delanteros del Mundial y la verdad que sigue sacando diferencia. Un gran futbolista”, sintetizó Riquelme en ese entonces, sobre el emblemático atacante de la Tri, que en la última temporada en Pachuca convirtió 8 goles en 22 partidos y además presenció cuatro encuentros en el Mundial 2026 (no anotó).

Riquelme sobre Enner Valencia en 2023

Luego del triunfo en tanda de penales de Boca ante O’Higgins en Copa Sudamericana, Riquelme brindó una rueda de prensa improvisada en la que se refirió a la chance de incorporar a un 9: ″Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Él quería un lateral derecho y lo pudimos traer. El arquero también. Villa cumplía con las cosas que él quería en un delantero. Estamos muy contentos con nuestro plantel, hasta que nos aparecieron las molestias de algunos muchachos. En lo que quede de tiempo, siempre vamos a estar disponibles".

En tanto, Arruabarrena blanqueó la falencia en el centro del ataque tras el último empate con Newell’s, donde volvió a ubicar a Miguel Merentiel como referencia arriba: “Con Miguel lo estamos hablando. No es su posición o donde más cómodo se siente, pero lo ha hecho muy bien. Terminó cansado y lo saqué por una cuestión táctica, pero estaba bien y quería seguir”. La alternativa es Milton Giménez, que entró contra la Lepra, ya que Adam Bareiro padece una importante lesión que lo mantendrá un tiempo más fuera de las canchas. Y hay que recordar que Edinson Cavani rescindió su vínculo.

Planteado este escenario y caídas las opciones de Romero (se iría a Europa), Passerini (Belgrano se plantó para negociarlo) y Gondou (difícil tratativa con el club ruso), Ávila y Valencia surgieron como opciones más alcanzables. Por sí o por no, se definiría esta semana.

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David RomeroLuciano GondouLucas PasseriniEnner ValenciaBoca JuniorsJuan Román RiquelmeChimy Ávila

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