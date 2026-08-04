Un niño de ocho años muere tras una descarga eléctrica en la zona central de El Salvador

Un niño de ocho años murió por una descarga eléctrica en la comunidad El Tigre, cerca de la playa El Majahual, en La Libertad Costa. (Foto cortesía Cruz Verde Majahual)

Guardar

Un niño de ocho años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la comunidad El Tigre, cercana a la playa El Majahual, en La Libertad Costa. El hecho ocurrió la noche del lunes y movilizó a socorristas y autoridades, quienes intentaron auxiliar al menor y esclarecer las circunstancias del incidente que conmocionó a los habitantes del sector.

Según la Cruz Verde Salvadoreña, la alerta llegó poco después de que el niño recibiera la descarga eléctrica. Personal de la institución acudió de inmediato al llamado de emergencia, al llegar al lugar, verificó que el menor no presentaba signos vitales. Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la esperanza de restablecer sus funciones vitales.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se sumó al esfuerzo, aportando equipos técnicos y personal capacitado para colaborar en la atención de la víctima. Durante aproximadamente una hora, ambas instituciones trabajaron de forma coordinada para intentar salvar la vida del niño, pero los esfuerzos no dieron los resultados deseados. Finalmente, los equipos confirmaron el fallecimiento del menor en el lugar.

La Cruz Verde Salvadoreña informó que el menor no presentaba signos vitales cuando los socorristas llegaron al lugar de la emergencia. (Foto cortesía Cruz Verde Majahual)

Tras la confirmación del deceso, autoridades oficiales arribaron a la escena para realizar los procedimientos de rigor. Los equipos encargados de la investigación iniciaron los peritajes y recabaron información relevante, siguiendo los protocolos legales establecidos para este tipo de emergencias. El caso generó consternación en la comunidad.

PUBLICIDAD

La Cruz Verde Salvadoreña reiteró la importancia de mantener la seguridad en los hogares y comunidades, sobre todo en zonas donde existen instalaciones eléctricas expuestas o riesgosas. Las autoridades hacen un llamado a reportar cualquier situación que represente peligro, para evitar incidentes similares.

Las autoridades realizaron peritajes e iniciaron la investigación del caso tras confirmar el fallecimiento del menor en el lugar. (Foto cortesía Cruz Verde Majahual)

Qué hacer en caso de descarga eléctrica

En situaciones de emergencia por descarga eléctrica, existen pasos básicos que pueden ayudar a salvar vidas. Lo principal es actuar con precaución para no exponerse a riesgos adicionales.

Si es posible y seguro, lo primero es cortar la corriente eléctrica. Esto se puede lograr desconectando el cable, retirando el fusible de la caja o apagando los interruptores automáticos del lugar. Apagar solo el aparato involucrado puede no detener el flujo de electricidad, por lo que es fundamental asegurarse de que no haya corriente antes de acercarse a la persona afectada. No se debe intentar el rescate si la víctima está cerca de líneas de alto voltaje activas.

PUBLICIDAD

Llamar al 911 o al número local de emergencias es el siguiente paso. Si no es posible interrumpir la corriente, se recomienda usar un objeto no conductor como una escoba, una silla, una alfombra o un tapete de caucho para alejar a la persona de la fuente eléctrica. Nunca se deben usar objetos húmedos ni metálicos. Si es posible, la persona que socorre debe pararse sobre una superficie seca, como periódicos doblados, para mayor seguridad.

Una mano inserta un enchufe en un toma corriente de pared, y el contacto genera chispas y una descarga eléctrica en el punto de conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la víctima esté lejos de la fuente eléctrica, se debe revisar si respira y si tiene pulso. Si alguna de estas funciones está ausente o es muy débil, se deben aplicar los primeros auxilios correspondientes. En caso de que la persona esté inconsciente y sin pulso, es necesario iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) y, si no respira, realizar respiración boca a boca. Si hay quemaduras, debe quitarse la ropa que salga con facilidad y enjuagar la zona afectada con agua fría hasta que el dolor disminuya.

PUBLICIDAD

Cuando la persona muestre signos de shock, es recomendable acostarla con la cabeza más baja que el tronco y las piernas elevadas, cubriéndola con una manta o abrigo. Se debe permanecer junto a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Las lesiones eléctricas pueden estar acompañadas de caídas o explosiones que causen daños adicionales, por lo que no se recomienda mover la cabeza ni el cuello si hay sospecha de lesiones en la columna.

Si el incidente ocurre en un vehículo impactado por una línea eléctrica, lo correcto es permanecer dentro del automóvil hasta la llegada de los equipos de emergencia, salvo que se inicie un incendio. En ese caso, la persona debe saltar fuera del vehículo sin tocarlo y el suelo al mismo tiempo.

PUBLICIDAD