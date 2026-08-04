“No me pegó”: qué declaró Candela Arizaga, la mujer que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

La modelo Candela Arizaga

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La modelo e influencer Candela Arizaga, que huyó semidesnuda en la madrugada de hoy tras un confuso episodio Facundo Moyano, afirmó ante la Justicia que el sindicalista “no le pegó”, asegura una alta fuente judicial a Infobae.

En su testimonio, brindado en el Hospital Pirovano a donde fue trasladada tras ser encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, Arizaga ratificó que el acusado “no le hizo nada” y que el episodio fue “producto del consumo de drogas”, según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

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Las pericias hasta el momento avalan su relato: la médica legista que la analizó solo encontró un raspón en una de sus rodillas, producto de la caída durante su carrera.

Facundo Moyano tras ser interceptado por la Policía de la Ciudad

La declaración es clave en el expediente a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del MPF CABA. Moyano permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, con un expediente a cargo del Juzgado Correccional N°4, subrogado por la magistrada Julia Correa.

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Pistone, por su parte, requirió allanar el departamento de Avenida del Libertador al 5400 donde comenzó el episodio; el lugar permanece bajo consigna policial.

Moyano, por su parte, se negó a que le practiquen la extracción de sangre y orina para estudiar la presencia de drogas en su cuerpo.

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Video: escena del episodio protagonizado por Moyano y Arizaga

El testimonio de Arizaga, que podrá ser ratificado o desmentido por ella misma, no implica una exoneración automática.

La calificación de privación ilegítima de la libertad, aseguran fuentes oficiales, quita al caso de la esfera del delito de instancia privada. La fiscalía que investigue podrá continuar con el expediente, decida Arizaga acusar al poderoso sindicalista, o no. La calificación, en todo caso, podrá ser modificada.

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