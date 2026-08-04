¡Histórico! Kevin Mejía conquista el oro y hace vibrar a Honduras en Santo Domingo 2026

Kevin Mejía ganó la medalla de oro en lucha grecorromana de 97 kilogramos y le dio a Honduras su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto:Cortesía)

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Kevin Mejía ganó la medalla de oro en lucha grecorromana, en la división de 97 kilogramos, y le dio a Honduras su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El luchador hondureño firmó un torneo sólido desde sus primeros combates. En el camino hacia la final superó al mexicano Dorian Trejo y al cubano Gabriel Rosillo, dos de los favoritos de la competencia.

La conquista tiene un valor especial para el deporte hondureño, ya que convierte a Kevin Mejía en el primer atleta del país en alcanzar una medalla de oro en lucha grecorromana en este evento regional. Además, representa el primer oro para Honduras en la presente edición de los Juegos.

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Nacido el 5 de mayo de 1995 en Tela, departamento de Atlántida, Kevin Mejía ha construido una de las carreras más exitosas del deporte hondureño. Segundo de cinco hermanos, encontró en la lucha grecorromana el camino para convertirse en uno de los atletas más destacados del país.

Hondureño destacado

Su desarrollo deportivo dio un salto en 2011, cuando ingresó al Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Hondureño. Ese mismo año comenzó a mostrar su potencial al conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Lucha, disputado en Hungría.

Desde entonces, su crecimiento ha sido constante. En 2015 logró una medalla de plata en los Juegos Panamericanos, con lo que se convirtió en el primer hondureño en obtener una presea individual de ese color en la competencia. Además, fue el único medallista nacional en aquella edición.

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Su trayectoria continuó con la incorporación al club alemán SC-Oberlsbach en 2016, experiencia que le permitió competir al más alto nivel internacional y seguir acumulando resultados.

Kevin Mejía ganó la medalla de oro en lucha grecorromana de 97 kilogramos y le dio a Honduras su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto:Cortesía)

Entre sus mayores conquistas figuran la plata en 2018 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y otro tercer lugar en el Gran Premio de Francia en 2020.

El sueño olímpico

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2021, cuando se proclamó campeón del Campeonato Panamericano de Lucha y se convirtió en el primer hondureño en alcanzar ese título continental.

En 2023 volvió a confirmar su protagonismo al conquistar el oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y sumar dos medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese mismo año también obtuvo otra medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y volvió a ser el único representante hondureño que logró subir al podio.

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Kevin Mejía también marcó un precedente para Honduras rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Su clasificación directa mediante el Torneo Clasificatorio Olímpico Panamericano lo convirtió en el primer luchador hondureño en conseguir el boleto olímpico por mérito deportivo, sin depender de una plaza de reasignación.

Kevin Mejía gana el oro en 97 kilos y abre el medallero dorado de Honduras en Santo Domingo 2026. (Foto:Cortesía)

Durante la ceremonia inaugural fue designado coabanderado de la delegación nacional, un reconocimiento reservado para los atletas más destacados del país. Aunque su participación olímpica terminó en la primera ronda frente al uzbeko Rustam Assakalov, su clasificación ya representaba un logro para el deporte hondureño.

A sus 31 años, Kevin Mejía continúa ampliando un palmarés que lo ubica entre los deportistas más exitosos que ha tenido Honduras. Su disciplina, constancia y capacidad para competir frente a las principales potencias de la lucha grecorromana lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones.

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Con la medalla de oro obtenida en Santo Domingo 2026, el atleta volvió a colocar el nombre de Honduras en la élite del deporte regional.