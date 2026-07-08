“Ruidos molestos y suciedad”: los reclamos detrás del sorpresivo cambio de hotel de Noruega a 72 horas de los cuartos del Mundial

Noruega se entrenó este miércoles por primera vez en Miami (Créditos: Reuters/Marco Bello)

La selección de Noruega atraviesa el mejor momento de su historia en el Mundial 2026 porque regresó a una cita tras 28 años de ausencia y alcanzó la instancia de cuartos de final por primera vez con un intratable Erling Haaland, uno de los máximos goleadores con siete gritos, pero la preparación para el duelo de este sábado ante Inglaterra en Miami no está exenta de obstáculos en el elenco nórdico porque tuvo que mudarse de hotel en mitad de su estadía en la Florida.

El diario británico The Independent precisó que Los Vikingos mostraron su inconformidad por “ruidos molestos” en su alojamiento, ya que hay una carretera situada enfrente del lugar, sumado a una obra en construcción cercana. Además, el portal noruego Dagbladet anunció que “varios jugadores se quejaron de la limpieza” del hotel Dalmar en Fort Lauderdale. “Los estándares eran inferiores a lo esperado”, detalló el periodista Tore Ulrik Bratland en ese portal.

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Esto llevó a que el combinado nacional presente un reclamo ante la FIFA, entidad que organiza la Copa del Mundo, para autorizar una mudanza. La entidad “acordó pagar 50 habitaciones más la seguridad en el nuevo hotel de Noruega, mientras que la Federación Noruega de Fútbol se vio obligada a pagar cargos adicionales para cubrir la mejora exigida por los jugadores”, precisó el periódico inglés.

El entrenador Stale Solbakken relativizó esta situación en declaraciones citadas por Dagbladet: “Había algunas cosas que no estaban bien. Creo que la FIFA también estuvo de acuerdo. Estuvieron muy dispuestos a ayudarnos a salir del aprieto”.

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Erling Haaland marcó siete goles en cuatro partidos de la Copa del Mundo (Créditos: Vincent Carchietta-Imagn Images)

Luego de trasladarse al Four Seasons, también ubicado en Fort Lauderdale, el jefe de logística de la selección noruega, Truls Daehli, brindó más precisiones sobre este inesperado problema: “Es duro tener que mudarse, pero estamos satisfechos con el nuevo lugar y todos están contentos ahora. Algunos podrían temer que esto afecte a los jugadores, pero fueron ellos quienes lo desearon más que nadie”.

“Contamos con un equipo de apoyo muy competente y logramos mudarnos en dos horas y media. El proceso de cambio de hotel no es el ideal, pero queríamos actuar cuanto antes. Lo más importante es tener un buen ambiente. Nos quedaremos una semana en Miami y ya llevamos seis semanas en Estados Unidos, y vamos a jugar el partido más importante de la historia de Noruega”, manifestó.

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Por último, acompañó las declaraciones de Solbakken sobre la excelente predisposición del ente máximo para el cambio de residencia temporal: “Hasta ahora hemos evitado el agobio del encierro y no queremos correr ningún riesgo ahora. La FIFA ha aceptado que debemos trasladarnos a otro hotel”.

El abrazo de Solbakken con Erling Haaland tras vencer a Brasil en los octavos (Créditos: Reuters/James Lang)

Esto se produjo después de que una parte del plantel comenzó a tener síntomas gripales en los últimos días. “Hemos tenido algunos jugadores que no se han sentido bien, pero las cosas están mejorando. No es una situación ideal en un torneo, pero la estamos gestionando”, aseguró el técnico.

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El combinado europeo llevó a cabo su primer entrenamiento en la Florida durante este miércoles en las instalaciones del Inter Miami, en el Chase Stadium, la antigua casa de las Garzas antes de su mudanza al Nu Stadium.

Noruega se estrenó en el Mundial 2026 con una temible goleada 4-1 ante Irak, que incluyó un doblete de Erling Haaland. Su goleador volvió a convertir por duplicado en el 3-2 contra Senegal y fue suplente en la derrota 1-4 contra Francia para culminar en el segundo lugar del Grupo I. Más tarde, anotó el gol de la clasificación ante Costa de Marfil (2-1) en 16avos y marcó dos tantos para eliminar a Brasil en los 90 minutos.

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Este sábado a las 18:00 (hora argentina) chocará ante la Inglaterra de Harry Kane por un lugar en las semifinales. El vencedor se cruzará con Argentina o Suiza. Del otro lado del cuadro, España-Bélgica y Francia-Marruecos se disputarán el segundo cupo de finalista.

El resumen del triunfo de Noruega ante Brasil

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1