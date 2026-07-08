Yuyito González contó su historia de amor con Pappo: “Era un loco lindo”

La conductora habló de su vínculo con la figura de la música argentina

Entre noticias, cruces y polémicas, Yuyito González volvió a reinventarse tras su separación de Javier Milei. La exvedette centró sus energías en la conducción de su programa en el que analiza las cuestiones más impactantes del espectáculo y la actualidad. Como si fuera poco, recientemente, la figura decidió revisitar uno de sus romances más recordados cuando mantuvo un vínculo con Pappo.

El clip volvió a circular este miércoles luego de que Marina Calabró tratara el tema en su ciclo con Luis Ventura. Tras analizar la pelea de la exvedette con Adriana Salgueiro, la periodista destacó que Yuyito tiene la costumbre de bendecir a sus detractores. Fue entonces cuando el programa Primicias Ya (América) pasó un fragmento donde González decía: “Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo, que Dios les arregle el corazón y la mente. Pappo diría, bueno no voy a decir lo que decía Pappo...Buscate un trabajo honesto”.

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Luego, Calabró comentó desconocer este vínculo que Yuyito había mantenido con la figura de la música nacional: “¿Vos sabías que Yuyito y Pappo...? Mirá, lo cuenta Amalia”. Nuevamente, el ciclo de Marina repasó otro clip en el que Yuyito contaba los detalles de su relación con el artista. “Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente. Nos quedó la frase ‘buscate un trabajo honesto’.. Es un montón, así era él. Era un tipo bárbaro, igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también”.

En ese sentido, tiempo atrás, González también fue consultada por su relación con el músico en Noche al Dente: “Resulta que eran tiempos en que estábamos en Córdoba. Yo estaba trabajando, haciendo temporada en Córdoba, y este venía en los veranos porque era muy amigo de David Lebón. Y David salía con Pata Villanueva un verano. Locuras, locuras divertidas. Por ejemplo para conquistarme agarraba Pappo y se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo, un loco lindo. Y se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido”.

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Yuyito González contó detalles de su affaire aon Pappo

Así las cosas, nuevamente en su programa, Yuyito agregaría: “Pappo era muy divertido. Y ese verano estaba inspiradísimo conmigo y después, como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvo acá en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No, no le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo. ¿Les gusta?”.

Más allá de esta relación, uno de los vínculos que marcó a González en el último tiempo fue su romance con el mandatario argentino. “Estoy en una etapa de felicísimo celibato. He tenido dos parejas con las que tuve hijos. Con el segundo me casé y lamentablemente nos divorciamos. Tuve un noviazgo donde me sentí muy enamorada después de estos dos hombres, y después de Javier”, dijo la conductora en diálogo con Infobae respecto de su situación sentimental actual.

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Yuyito González recuerda a Pappo, una frase que quedó y una relación breve

Respecto a la soltería, Yuyito destacó: “Lo paso muy bien sola verdaderamente, porque tengo mucha vida. En este momento no tengo exigencias sexuales, ni sociales, ni de vínculos, ni de nada. Estoy muy bien. No tengo volver a enamorarme como deseo en este momento en el radar. Sería para mí un desafío y un logro muy importante poder tener una relación. Que inclusive sea sanadora, a pesar de que estoy muy sana interiormente siempre nos falta un poco más, ¿no? Tal vez poder tener una pareja, un matrimonio, una relación distinta a la que yo vi de crianza. Si Dios quiere, que sea así y si no quiere estoy muy bien”.

Respecto a su relación con Milei, Yuyito detalló: “Con Javier estuvimos casi un año. No tenemos ningún tipo de contacto desde principio de año, sacando un saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté. Pero ya veníamos con contacto cero. Sinceramente nos amamos, lo respeto y me quedo con lo más lindo de esa relación. Por otra parte, es una experiencia hasta histórica, puede estar tranquilamente en un libro de historia de alguien o mío. ¿Sabés qué pasa con el tema del amor? Yo lo relaciono con cualquier otra cosa viva, el amor si no se alimenta con más amor se muere. Aprendí también a través de todo este aprendizaje tan hermoso que vengo teniendo en estos 21 años, que el amor es una decisión. Uno decide seguir amando, uno decide no amar más. Es una decisión".

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