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El Líbano exigió la retirada israelí de dos “zonas piloto” como condición para negociar en Roma

Beirut condiciona su participación en la sexta ronda de conversaciones directas, prevista para el 15 y 16 de julio en la capital italiana, a que Israel abandone los primeros territorios establecidos en el acuerdo marco del 26 de junio, que Hezbollah rechaza de plano

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Un tanque israelí y un vehículo blindado de transporte de personal realizan maniobras en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras cruzar la frontera hacia Israel, el 1 de julio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Avi Ohayon
Un tanque israelí y un vehículo blindado de transporte de personal realizan maniobras en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras cruzar la frontera hacia Israel, el 1 de julio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Avi Ohayon

El gobierno libanés ha planteado una exigencia formal a Israel antes de acudir a la próxima ronda de negociaciones: que sus fuerzas se retiren de las dos “zonas piloto” contempladas en el acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington. La condición, comunicada al Departamento de Estado según una fuente diplomática libanesa citada por AFP, convierte lo que debía ser el punto de partida de la implementación en una disputa previa que amenaza con bloquear el proceso diplomático.

La elección de Roma como sede generó fricciones desde el primer momento. Israel anunció el martes el cambio sin notificar a la delegación libanesa, lo que provocó el rechazo inicial de Beirut. El presidente Joseph Aoun aceptó finalmente tras recibir garantías de Washington de que mantendría “el mismo nivel de implicación en las negociaciones y la misma política en la gestión de los contactos” que en las cinco rondas anteriores. La fuente señaló que Israel accedió al traslado para “reducir la presión” ejercida por Washington durante las negociaciones previas.

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El acuerdo marco suscrito el 26 de junio por Estados Unidos, Israel y el Líbano establece el desarme de Hezbollah y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes a medida que el ejército regular libanés se despliega en zonas designadas. Sin embargo, el texto no fija ningún calendario de retirada, y funcionarios israelíes han reiterado que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” de diez kilómetros mientras Hezbollah siga armado. Esa asimetría —presión inmediata sobre Beirut para desarmar al grupo, plazo indefinido para el repliegue israelí— concentra las principales críticas al acuerdo.

Una motocicleta pasa por delante de una tienda de ropa que ha reabierto sus puertas y en cuyo interior se exhiben cabezas de maniquí, con los escaparates dañados por la explosión, mientras que al otro lado de la calle se ven los escombros de un edificio destruido en un ataque israelí, en Tiro, en el sur del Líbano, el 5 de julio de 2026 REUTERS/Zohra Bensemra
Una motocicleta pasa por delante de una tienda de ropa que ha reabierto sus puertas y en cuyo interior se exhiben cabezas de maniquí, con los escaparates dañados por la explosión, mientras que al otro lado de la calle se ven los escombros de un edificio destruido en un ataque israelí, en Tiro, en el sur del Líbano, el 5 de julio de 2026 REUTERS/Zohra Bensemra

Israel continúa realizando ataques en el sur del Líbano pese al marco acordado. El miércoles dos personas murieron en un bombardeo en la zona, según AFP. El presidente Aoun denunció que los ataques sostenidos socavan los esfuerzos por alcanzar una solución duradera y pidió a Washington que presione a Tel Aviv para que respete el alto el fuego. Su visita a la Casa Blanca, prevista para antes de fin de mes —los medios apuntan al 21 de julio—, será el momento de mayor presión diplomática sobre el compromiso estadounidense con la retirada israelí.

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Hezbollah, que no participó en las negociaciones, rechaza el acuerdo en su totalidad. Su secretario general, Naim Qassem, reiteró ese rechazo el miércoles durante los actos previos al entierro del líder supremo iraní Ali Khamenei, fallecido el 28 de febrero en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. “Ni una sola cláusula del acuerdo pasará”, afirmó Qassem. El proceso de duelo en Teherán añade una dimensión simbólica al momento: Khamenei fue el principal respaldo externo de Hezbollah, y su muerte coincide con un período en que Irán había exigido que el Líbano quedara incluido en su propio acuerdo con Washington, algo que Beirut rechazó al optar por una vía bilateral.

El antecedente histórico más citado por analistas es el acuerdo del 17 de mayo de 1983, que fijó un calendario de retirada israelí del Líbano pero lo supeditó a la salida de las tropas sirias, condición que Damasco nunca cumplió. Israel permaneció en el sur dieciséis años más. El acuerdo marco de 2026 replica esa lógica al vincular el repliegue israelí al desarme de Hezbollah, una condición que Beirut no puede garantizar por sí solo. Si Roma no produce avances concretos sobre plazos, ese precedente pesará sobre cada ronda que venga después.

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