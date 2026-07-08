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Messi explicó la decisión clave que tomó ante Egipto e impulsó la remontada de Argentina: “Vi que estaba difícil”

El capitán argentino se tiró a la derecha del ataque y desbarató los planes del elenco africano en el duelo por los octavos de final del Mundial

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Hay decisiones que cambian drásticamente el curso de un partido. La selección argentina estaba abajo 2-0 frente a Egipto a falta de algo más de 10 minutos para el final. Pero apareció Lionel Messi. El astro que supo brillar en el Barcelona regaló otro show para darle vida a la Albiceleste en el Mundial. Y la remontada tuvo un origen táctico: el ingreso de Lautaro Martínez para jugar de nueve junto a Julián Álvarez. Con ese panorama, el zurdo rosarino tomó la decisión de tirarse a la derecha, lo que desbarató los planes del rival. El propio Leo explicó qué lo llevó a eso.

“Vi que estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente, habían puesto un medio más y estaba difícil de encontrar los espacios entre líneas. Cuando entró Lautaro, ya al tener dos nueve, había demasiada gente por el medio y bueno, intenté buscar los espacios por el costado y creo que los tuvimos. Así llegó el descuento de Cuti (Cristian Romero)”, detalló el capitán argentino en diálogo con el periodista Manu Gutiérrez.

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Para gozar hay que saber sufrir, parecen decir las últimas presentaciones de Argentina en el Mundial. La actuación del diez no fue la mejor desde el inicio. A los 20 minutos, una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico le dio a Messi la chance de empatar desde los 12 pasos, porque antes Yasser Ibrahim había adelantado a los africanos. El arquero Mostafa Shobeir Oufa se lo impidió.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Fue el segundo penal que el capitán argentino desperdició en esta Copa del Mundo -el primero había sido ante Austria en la fase de grupos, y en aquella ocasión el disparo se fue afuera por el mismo palo que eligió frente a los egipcios-.

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Con ese antecedente fresco, Messi acumula cuatro penales fallados en Mundiales —sin contar las tandas desde el punto penal— en 8 ejecuciones a lo largo de su historia en la competencia. Los otros dos yerros se remontan a Rusia 2018, cuando el islandés Hannes Halldórsson le ahogó el grito, y a Qatar 2022, donde el polaco Wojciech Szczęsny contuvo el disparo.

Messi comenzó el partido por el medio del ataque, pero se tiró a la derecha en los minutos finales (REUTERS/Amanda Perobelli)
Messi comenzó el partido por el medio del ataque, pero se tiró a la derecha en los minutos finales (REUTERS/Amanda Perobelli)

Ya en el complemento, Mostafa Ziko puso el 2-0 para Egipto y el panorama albiceleste se tornó cada vez más sombrío. Pero apareció el Messi que tantas alegrías le dio al Barcelona: el que jugaba tirado a la derecha con el perfil a su favor para buscar el arco. A los 73 minutos, el zurdo metió un centro al corazón del área que encontró a Cuti Romero en soledad para vencer la resistencia del arquero egipcio, hasta ese momento la figura del partido. Fue la asistencia número 63 del rosarino con la selección.

El empate llegó después de una serie de rebotes en el área: el crack de 39 años se apareció entre varias camisetas rojas y definió con una volea para anotar el 2-2, tras un pase atrás de Gonzalo Montiel. El origen de la jugada lo tuvo a Messi como organizador, otra vez desde la derecha.

El partido tuvo un último capítulo: en tiempo de descuento, Enzo Fernández cerró la remontada con un cabezazo para el 3-2 definitivo. Messi, aunque no intervino directamente en la jugada, puso toda su inventiva al servicio del juego cuando le indicó a Julián Álvarez que Lautaro Martínez, que se vistió de asistidor, se encontraba solo por la derecha.

Fue la 31.ª presentación de Messi en Mundiales, con lo que continúa como el futbolista con más partidos en la historia de la competencia. Detrás suyo figuran Cristiano Ronaldo de Portugal —eliminado a manos de España en la misma ronda— con 27 apariciones, Lotthar Matthäus de Alemania con 25, Miroslav Klose con 24 y Paolo Maldini con 23.

El partido ante Egipto también amplió otro registro: Messi llegó a 21 goles en Copas del Mundo y superó a Klose como el máximo artillero de la historia del torneo. Sus gritos se distribuyen entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1), Qatar 2022 (7) y la presente edición (8). En Sudáfrica 2010 no convirtió ninguno.

Con los números de Atlanta incorporados, la carrera completa de Messi suma 1.161 partidos, 919 goles y 416 asistencias entre la Selección (125 goles y 63 asistencias en 203 partidos), el FC Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), el Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y el París Saint-Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

Su próximo escollo será Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado desde las 22 (hora Argentina) en el Estadio Kansas City.

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