Un campeón con Uruguay se rindió ante Messi y la Selección en el Mundial: “Me emocionó Argentina”

El elogio de Jorge Seré a Lionel Messi y Leandro Paredes por su juego y actitud en el triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El ex arquero uruguayo Jorge Seré elogió con fervor a la selección argentina tras la épica remontada ante Egipto que valió el triunfo 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, con especial énfasis en las actuaciones de Lionel Messi y Leandro Paredes.

“Me emocionó Argentina”, afirmó el ex futbolista, campeón de la Copa América 1987 con la Celeste y que se disputó en Argentina, torneo donde venció 1-0 en la semifinal al equipo local que era vigente campeón mundial y con Diego Armando Maradona como baluarte. Para Seré, hoy columnista en Fix Copa, la clave del triunfo estuvo en la jerarquía de sus figuras.

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El ex arquero, que brilló en Nacional de Montevideo y atajó cuatro penales en la final de la Copa Intercontinental ante el PSV en 1988, puso el foco en el segundo tanto argentino, anotado por Messi a los 85 años —con 39 años— tras un centro propio.

Leandro Paredes y Lionel Messi fueron dos de los baluartes en el triunfo ante Egipto (AP Foto/Julio Cortez)

“Yo hablaba de la jerarquía, ¿no? Y si vos mirás, el segundo gol es un centro que tira Messi. Se podía haber quedado mirando a ver si sus compañeros la metían adentro. Él no se queda con 39 años y 85 minutos, pica al área y la pelota le queda justita y le pega como muy pocos tipos en el mundo le pueden pegar a la pelota y la mete donde muy poca gente la puede meter”, declaró el ex futbolista charrúa.

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Messi, que había errado un penal en el minuto 21, apareció -otra vez- cuando más lo necesitó su equipo. Con el resultado 0-2, el crack rosarino encontró espacio en la banda derecha tras el ingreso de Lautaro Martínez. Desde allí lanzó el centro que Cristian Romero cabeceó para el 1-2, y minutos después se internó al área para rematar de media volea y obligar al arquero egipcio a desviar el balón al fondo de su propia red.

El ex guardameta también destacó la intervención de Leandro Paredes, el mediocampista de Boca Juniors, en el momento más tenso del partido. Con el marcador 2-2 y el partido en equilibrio, el volante se impuso en una situación de tres contra uno para cortar un contragolpe egipcio que podría haber sido letal.

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Jorge Seré elogió a la selección argentina (@JorgeFSere)

“No me olvido que cuando iban 2-0 y el partido estaba ahí de ida y vuelta, el señor Paredes, que juega en Boca, en el fútbol argentino, no está jugando en Europa, tres contra uno, dio un paso al frente, se quedó con una pelota imposible. Eso se llama jerarquía. Eso es la definición de jerarquía, lo que hizo el señor Paredes en esa jugada”, subrayó Seré.

Seré extendió su admiración al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien —pese a no haber tenido una actuación determinante en Atlanta— protagonizó una declaración que conmovió a Seré. “El Dibu Martínez, que yo lo admiro, dijo: ‘Me siento mal porque no estoy pudiendo ayudar a mis compañeros’. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de declaraciones, ese grupo de gente, ¿y cómo no lo vas a admirar? Me emocionó argentina”, expresó el ex arquero.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Argentina selló en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta uno de los rescates más dramáticos de su historia mundialista. Los dirigidos por el cuerpo técnico albiceleste llegaron al minuto 79 con un 0-2 en contra —goles de Yasser Ibrahim (15′) y Mostafa Zico (67′)— y se las ingeniaron para voltear el marcador en apenas trece minutos: Cristian Romero (79′), Messi (83′) y Enzo Fernández (90′+2) consumaron la remontada ante 68.239 espectadores.

La victoria dejó a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza el próximo sábado, desde las 22.00 en Kansas. Messi, en tanto, fue visto con lágrimas al final del partido, en una imagen que sintetizó la mezcla de alivio y emoción de una noche que estuvo cerca de convertirse en su despedida del torneo más grande del fútbol.

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