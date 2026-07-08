Mónica Villa recordó el duro estreno de Esperando la carroza: “Siempre se boicoteó el cine argentino”

La actriz Mónica Villa habló con Carmen Barbieri sobre las dificultades asociadas al estreno de la película 'Esperando la Carroza'

Lo que hoy forma parte del ADN del cine argentino no tuvo un debut sencillo. Esperando la carroza, la comedia dirigida por Alejandro Doria y estrenada el 6 de mayo de 1985, llegó a las salas con la adaptación de la obra teatral del uruguayo Jacobo Langsner y un elenco que reunía a figuras como Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni, Mónica Villa, Betiana Blum, Julio de Grazia, Lidia Catalano, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Enrique Pinti, Cecilia Rossetto y el debut cinematográfico de Darío Grandinetti. Pese a ese conjunto de nombres, la crítica la recibió con frialdad y la gerencia del cine donde se proyectaba quiso bajarla de cartel tras apenas una semana. Los reproches de los críticos apuntaban a los “gritos insoportables” y a lo que algunos describían como una “exageración incómoda”. Lo que para ellos era un defecto, el tiempo lo convertiría en una marca de identidad.

Mónica Villa habla sobre el estreno de Esperando la carroza en el programa Con Carmen

Fue precisamente Mónica Villa, una de sus protagonistas, quien lo recordó en el programa Con Carmen (El Nueve), conducido por Carmen Barbieri, y reveló detalles sobre los obstáculos que enfrentó la película en sus primeras semanas en cartel. La actriz, que en el filme interpretó a Susana de Musicardi —la esposa de Jorge, el hijo mayor de Mamá Cora, constantemente agobiada por cargar sola con el cuidado de su suegra—, contó que Doria había invertido una suma considerable en una lámpara de proyección nueva. El filme se rodó en 35 milímetros y esa lámpara, que haría más nítida la cinta en la pantalla grande, desapareció el día del estreno, en la calle Lavalle de Buenos Aires. “Se estrenó con lámpara vieja, que no se veía bien”, señaló. A eso se sumó otra práctica que describió con precisión: “Nos apagaron la marquesina del cine”.

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“Siempre se boicoteó el cine argentino”, afirmó Villa. Su lectura sobre las causas fue directa: “Nos boicotearon porque querían estrenar una película de la industria norteamericana”. Cuando le preguntaron si esa dinámica persiste en la actualidad, respondió con cautela: “Ahora no sé”.

Una escena de Esperando la carroza, en la que aparecen Juan Manuel Tenuta, Betiana Blum, Julio de Grazia, Mónica Villa y detrás Luis Brandoni y China Zorrilla (crédito: Moving Pics)

China Zorrilla, Betiana Blum y Andrea Tenuta en Esperando la carroza (Captura)

El guion, mientras tanto, recibía distinciones: ganó el Premio Argentores y el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Adaptación Cinematográfica. Pero los premios no alcanzaban para llenar las salas. Frente a la presión para sacar la película de la programación, el elenco tomó una decisión poco habitual: plantarse en la puerta de los cines. “Nos parábamos en la puerta del cine para invitar a la gente a que pasara a ver la película”, recordó Villa. La convocatoria la hacía el propio Doria. Entre quienes se sumaron, recordó Villa, estuvieron Brandoni y Dora Baret, que ni siquiera formaba parte del reparto pero fue a apoyar.

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Un factor decisivo en el vuelco del público fue Gasalla. El actor, que interpretó a Mamá Cora —personaje cuya caracterización requería cuatro horas de maquillaje y prótesis a cargo del especialista Alex Mathews— se presentó en Badía y Compañía (Canal 13) vestido con la bata floreada, la peluca blanca y el andar del personaje. “Antonio Gasalla hizo mucha prensa en el programa de Badía, disfrazado de Mamá Cora, y empezó a llegar gente”, relató Villa. Fue una apuesta sin red: el mismo Doria reconocería después que nadie del equipo imaginó el alcance que tendría la película. Brandoni, por su parte, recordó que la escena de las empanadas fue una sorpresa para el propio elenco: se dieron cuenta del impacto cuando un acomodador lo saludó con “¡Tres empanadas!” en un cine del barrio de Boedo.

Luis Brandoni y el resto del elenco (detrás se destaca a Enrique Pinti) en Esperando la carroza (Captura)

Antonio Gasalla con su inolvidable "Mamá Cora", Matías Puelles (el niño que interpretó a Oscarcito) y Cecilia Rosetto (Captura)

La asistencia fue creciendo semana a semana hasta que la película se afianzó en cartel. Barbieri recordó en el programa que el posicionamiento definitivo llegó cerca de un año después del estreno. El salto final lo dio el formato doméstico cuando se comenzó a alquilar en los videoclubes: “Cuando pasó a VHS, reventó”, cerró Villa.

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Cuatro décadas después, frases como “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “Tenían tres empanadas para dos personas...” o “¿Dónde está mi amiga?” siguen en circulación en el habla cotidiana de Argentina.