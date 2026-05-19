Guatemala

Las autoridades financieras decomisan 900 billetes falsificados en Guatemala en lo que va de 2026

Las entidades del sector han incautado una cantidad inferior respecto a años anteriores, manteniéndose por debajo de los indicadores observados en otras naciones sudamericanas según el Banco de Guatemala

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Fotografía de varios billetes de quetzal guatemalteco de 10, 20 y 50, desordenados sobre una mesa de madera con vetas visibles y textura.
La detección de piezas ilegítimas, centrada especialmente en denominaciones de Q100, continúa siendo mínima respecto a la circulación monetaria total y contrasta fuertemente con cifras de periodos previos. (Imagen Infobae)

En lo que va de 2026, las autoridades financieras de Guatemala han incautado 900 billetes falsificados, principalmente de la denominación de Q100, una cifra que refleja una de las tasas más bajas de circulación de dinero falsificado en América Latina y que, según datos oficiales, representa apenas tres piezas falsas por cada millón de quetzales en circulación.

Durante este mismo periodo, los registros oficiales consignan que 521 de los billetes decomisados son de Q100, mientras que 180 corresponden a Q200, 112 a Q20 y 78 a Q50, según la información proporcionada este lunes por William Cano, gerente financiero, al medio TN 23. El promedio nacional de detección de estas piezas, de acuerdo con el Banco de Guatemala, permanece muy por debajo de países sudamericanos, donde los indicadores pueden alcanzar entre 50 y 100 piezas falsas por cada millón de billetes en circulación, según detalló Julián Cano, gerente de la banca central, al medio Chapin TV.

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La incautación de 900 billetes falsos en los primeros meses de 2026 contrasta con las cifras de años anteriores. En 2025, las instituciones financieras decomisaron 3.766 piezas falsificadas, también con predominio de billetes de Q100, mientras que entre 2018 y la fecha, las autoridades suman 38.999 billetes aprehendidos en diversas operaciones, según datos de TN 23 y Chapin TV.

Identificación de billetes falsos en Guatemala

El proceso de detección y retiro de billetes falsos se realiza principalmente a través del sistema bancario nacional. Cuando una entidad financiera detecta una pieza sospechosa, la entrega al Banco de Guatemala, que confirma su autenticidad. Si el banco central identifica la falsificación, traslada el caso al Ministerio Público para iniciar una investigación penal. Además, el Ministerio de Gobernación participa en operativos de control, actuando de manera conjunta cuando es necesario, según explicó Julián Cano al medio Chapin TV.

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Vista superior de varios billetes de Quetzal guatemaltecos de 10, 20 y 50 denominaciones, ordenados y parcialmente superpuestos sobre una mesa de madera.
El número de piezas falsificadas detectadas ha descendido notablemente respecto a años anteriores, consolidando la posición del país como uno de los más seguros en materia de circulación monetaria en la región (Imagen Infobae)

En respuesta al fenómeno, las autoridades han reiterado la importancia de extremar la verificación del efectivo en cada transacción que se realice. Las instituciones financieras sugieren revisar cuidadosamente cada billete recibido, ya que las medidas de seguridad incorporadas dificultan su falsificación, aunque la revisión manual sigue siendo esencial para la detección en el día a día.

Guatemala mantiene así una de las tasas de falsificación de billetes más bajas de la región, situándose en tres piezas falsas por cada millón de billetes circulantes, frente a países sudamericanos donde los indicadores pueden ser hasta 30 veces mayores, según el análisis realizado por el Banco de Guatemala y explicado por Julián Cano, gerente de la banca central, en Chapin TV.

Lanzamiento de nuevos billetes

El Banco de Guatemala presentó también este lunes un billete conmemorativo de 100 quetzales al cumplir 80 años de fundación. Álvaro González Ricci, presidente de la entidad, explicó que este billete rinde homenaje tanto a los 80 años de la entidad como al primer siglo de la Banca Central en Guatemala, resaltando que la institución ha mantenido “un siglo protegiendo el orden monetario del país”, según declaraciones recogidas durante el acto oficial.

Entre las novedades más destacadas del nuevo billete, figura la incorporación de sistema Braille, detalles tomados de la edición de 1960, líneas de seguridad y una ventana superior azul; también mantiene la imagen frontal de Francisco Marroquín y suma una imagen conmemorativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Primer plano de un billete conmemorativo de 100 Quetzales de Guatemala. Muestra la sede del Banco de Guatemala con una fuente y banderas, y el retrato de un hombre barbudo.
El Banco de Guatemala lanza un billete conmemorativo de cien quetzales que celebra sus aniversarios entre 1945 y 2024, destacando su sede y una figura histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño, precisó González Ricci, “surge de una relación entre el pasado y el presente” al integrar elementos de emisiones anteriores y avanzar en complejidad mediante micro textos, patrones y detalles de la Bandera de Guatemala para aumentar la seguridad. Como elemento distintivo, la marca de agua utiliza la obra del “indio de Nahualá”, característica del billete de 1960. La pieza emplea una composición 100 % de fibras de algodón, optimizando su durabilidad y seguridad, y corresponde a la denominación con mayor circulación en el país.

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