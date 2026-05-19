“¡Estoy ahí, todo salió bien!”: el video con la alocada reacción de Neymar al enterarse de su convocatoria al Mundial 2026

Neymar Junior se enteró de su convocatoria al Mundial 2026 en la casa de un amigo y no pudo contener la euforia: irrumpió en una transmisión en vivo para gritar su alegría frente a miles de espectadores. La escena quedó registrada en el canal de YouTube MadHouse TV y se viralizó de inmediato.

El delantero del Santos entró en cuadro mientras el streamer e influencer Cris Guedes transmitía en vivo con su celular. Al conocer la noticia, Neymar abrazó a su amigo y lanzó: “¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!”. El momento, captado en plena transmisión, recorrió las redes sociales en minutos.

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La convocatoria no estaba garantizada. El atacante estuvo en duda hasta último momento por su rendimiento futbolístico y por los problemas físicos que lo condicionaron en los últimos meses. El seleccionador Carlo Ancelotti lo incluyó finalmente en la lista de 26 jugadores en lugar de Joao Pedro, delantero del Chelsea.

El anuncio oficial se realizó este lunes en una ceremonia donde Ancelotti leyó uno a uno los nombres de los convocados. Cuando el italiano pronunció el nombre de Neymar, el recinto donde se llevaba a cabo el evento estalló en aplausos y el técnico debió interrumpir su lectura.

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La amistad entre Neymar y Guedes se remonta a los tiempos del Santos, cuando el futbolista comenzó su carrera. Ambos son socios en Furia, el equipo que representa a Brasil en la Kings League y que participó en eventos internacionales como el Mundial de Clubes en México. El streamer también es presidente del club.

Neymar suele defender públicamente a Guedes ante las críticas y atribuye su éxito a su trayectoria profesional. La lealtad entre ambos quedó en evidencia en una anécdota: cuando el influencer tuvo problemas para ingresar al aeropuerto de París, logró pasar al demostrar que era amigo del futbolista.

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Esta será la cuarta Copa del Mundo de Neymar, quien participó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El torneo de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero llega como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 goles.

LA LISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

Los convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

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Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

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Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).

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