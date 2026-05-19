Luis Caputo: “Este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció la gestión económica de Javier Milei de la de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una fuerte diferenciación entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri, en la que se desempeñó como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anticipó un triunfo electoral del actual presidente en 2027 y aseguró que el tipo de cambio no está atrasado.

En una entrevista con Economía de Quincho, el titular del Palacio de Hacienda contrastó ambas gestiones: “Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Voy a decir algo bien concreto y que quede bien en claro: este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".

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Y continuó: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal".

“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, afirmó.

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Luis Caputo se desempeñó como secretario y ministro de Finanzas, y titular del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según Caputo, la actual administración “hizo exactamente lo opuesto y por eso casi es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”.

Tras los cortocircuitos públicos con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el funcionario nacional aprovechó para marcar distancia con la Convertibilidad: “Tuvo apenas superávit primario, aunque no llegó ni a tres años, y por privatizaciones. Cuando se terminaron las privatizaciones, afloró el déficit y empezaron a aflorar los problemas. La Convertibilidad cayó por el mismo problema que cayó siempre la Argentina: porque no se le dio nunca importancia real a tener equilibrio fiscal”.

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Críticas al kirchnerismo y escenario electoral

Por otra parte, Caputo dirigió cuestionamientos hacia el kirchnerismo y aventuró un escenario político contundente para 2027. Además, afirmó que la economía muestra récord de exportaciones y consumo, y que “los salarios informales están fuertemente arriba de la inflación y los formales empatados contra noviembre de 2023. También hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal. En todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

El funcionario anticipó: “Va a ser la primera vez que vamos a crecer cuatro años seguidos. El argentino no es zonzo. Pueden medir la imagen del presidente y decir que bajo. Pero lleven mañana una urna y nos votan igual porque Axel Kicillof es el infierno. Y la gente en la Argentina no es zonza".

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En esa línea crítica, opinó que “el kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal porque ya es un dato para todo el mundo que es un infierno. La mayoría de la gente no quiere volver al infierno. No hay forma. A Kicillof no lo votan ni aunque se junte con el que se junte. No es una opción”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue apuntado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo expresó que la consolidación institucional requiere dejar atrás opciones políticas “comunistas y socialistas”. “Para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción. Una vez que esto pasa, vas a empezar a ser más como un país normal, donde puede ganar la izquierda, el centro o la derecha pero vas por la misma autopista y las reglas se mantienen. Solamente en la Argentina pasa que gana un candidato y va para el otro lado. Eso es lo que no puede pasar”, apuntó.

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Respecto a los riesgos de inestabilidad, sostuvo: “Creo que el riesgo es cero y que no hay posibilidad de volver ahí. Pero no es lo que piensa el mercado, que le asigna un 10% o 15% de probabilidad a ese escenario y es por eso que el riesgo país vale 500 puntos básicos. Ese escenario es la posibilidad de que el riesgo país vuelva a 3.500”.

Sobre las perspectivas electorales, Caputo fue vehemente al expresar que 2027 “va a ser un año atípico electoralmente”. A su juicio, “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes. Ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″. “Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo”, vaticinó.

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Recuperación económica

En términos económicos, el ministro proyectó que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio. Explicó que el proceso de desinflación persiste y resulta determinante para la reactivación. “Para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales. Eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

Caputo vaticinó un contundente triunfo electoral de Javier Milei en 2027. (@JMilei)

En materia fiscal, Caputo defendió la continuidad de las rebajas impositivas: “Buscamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva”. Agregó: “Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años. El aumento de la recaudación tiene que venir por aumento de la formalización y por crecimiento económico”.

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Siguiendo esa línea argumental, puntualizó que ya bajaron “más de 2,5% puntos del PBI en impuestos”, lo que, según sus cálculos, equivale a casi USD 15.000 millones por año. Y planteó como meta que “toda la economía converja al nivel impositivo del RIGI. Hoy no lo podemos hacer con toda la economía porque si no recaudamos menos, empezamos a tener déficit y todo el mundo dice ‘vuelve Cristina’”.

Proyectó: “Cada cuatro puntos de crecimiento, la recaudación crece un punto del PBI. La Argentina es un país que, fácil, puede crecer entre 6% y 8% por los próximos cuatro años. Si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año. En esos dos años, se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos. Si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

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Tipo de cambio y contexto externo

Consultado sobre el dólar, Caputo subrayó que “estamos en récord de exportaciones con las tasas en pesos para abajo y con el Banco Central teniendo que comprar más de USD 100 millones por día para que el dólar no se caiga a $1.100, en pleno shock externo fuertísimo. En cualquier otra situación, este shock sacaba a la Argentina de la cancha”.

Afirmó: “No hay un tema con el tipo de cambio, más allá de que nosotros no nos arrogamos la soberbia de decir que sabemos cuál es el tipo de cambio real. Lo que veo son indicios que no indican que haya atraso cambiario”.

Sobre los cuestionamientos a la política aperturista, respondió: “A los que dicen que estamos con una apertura comercial descontrolada, tenemos un menor nivel de importaciones de lo que hubo en la época kirchnerista, hace 10 años. El hecho de abrir la economía es lo que hace que seas más productivo. Hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.