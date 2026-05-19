El comentario de Marley a Santiago del Moro en el Martín Fierro que terminó en un abrazo: “Después dicen que no lo saludo”

En medio de rumores de enemistad, el conductor de la ceremonia saludó a su colega que estaba sentado en el salón (Video: Premios Martín Fierro/ Telefe)

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 lo protagonizó Santiago del Moro al dirigirle un saludo a Marley frente a las cámaras, al principio de la ceremonia mientras realizaba la conducción. Esto se da luego de una versión de enemistad que surgió hace unos años cuando el conductor de Gran Hermano había obviado al animador de Por el mundo en la misma entrega.

El conductor, fiel a su estilo, no dudó en lanzar: “Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley”, frase que resonó entre los presentes y fue interpretada como una respuesta directa a los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre ambos.

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La relación entre Del Moro y Marley ya había sido tema de conversación días antes, cuando Florencia Peña señaló públicamente que Del Moro “no saludaba a Marley”. Esta observación alimentó las especulaciones sobre la dinámica entre los conductores y puso el foco sobre cualquier gesto entre ambos durante la gala.

El abrazo de Marley y Santiago del Moro en el Martín Fierro 2026

Marley, lejos de esquivar la polémica, anticipó en una entrevista previa que Del Moro probablemente lo saludaría en público “para despejar cualquier duda”. La predicción se cumplió ante la mirada de los asistentes y las cámaras.

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Durante la gala, la atención se desvió momentáneamente de los premios y discursos para centrarse en el saludo entre dos de los conductores más populares de la televisión argentina. La expectativa sobre su relación había crecido en los días previos, y la forma en que resolvieron el momento no hizo más que alimentar el interés del público.

Avanzada la noche de los Martín Fierro 2026, sumó una escena inesperada cuando, tras recibir una nueva estatuilla para Por el Mundo en la categoría Viajes / Turismo, Marley se dirigió al público con un comentario que desató risas y descomprimió la tensión alimentada por rumores previos. Al subirse al escenario, fue directo al maestro de ceremonias y se dieron un abrazo y un beso.

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Martín Fierro 2026 en vivo: el llamativo saludo de Marley a Santiago del Moro que puso fin a la polémica

“Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos”, soltó el animador desde el escenario, lanzando una broma que aludía directamente a las versiones de distanciamiento con Del Moro. Santiago no dejó pasar la oportunidad y, entre carcajadas, completó: “El próximo viaje… a la Luna vamos”. Al abordar la situación con humor y en público, Marley y Del Moro desplazaron el foco de la polémica hacia la complicidad y la risa compartida.

Hace una semana Marley reaccionó ante la controversia generada por Flor Peña, quien expresó su descontento por la ausencia de Marley en las nominaciones a conductor en los premios Martín Fierro 2026. Él minimizó la supuesta disputa con Santiago del Moro: “No es una guerra con Del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que hay un montón de gente que no se incluye”. Explicó que la postura de la actriz responde a una opinión personal y que, aunque Del Moro no es su amigo, no mantiene ninguna enemistad con él.

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El conductor se refirió a las versiones de enemistad con el animador de Gran Hermano: Generación Dorada (Video: Los profesionales de siempre/ Telefe)

En esa entrevista con Los profesionales de siempre (El Nueve) relató situaciones en las que Del Moro no lo saludó durante galas anteriores, pero atribuyó estos hechos a la personalidad del conductor y no a un conflicto personal: “Es que no me ha saludado [...] debe ser el carácter de él, ¿no? No creo que sea porque yo... nunca me peleé, no tengo un problema”. También aclaró que no le escribió nunca para preguntarle por la falta de saludo y sostuvo que no existe motivo para hacerlo.

Flor Peña, por su parte, defendió a Marley y lo diferenció de Del Moro, señalando diferentes estilos y actitudes de ambos conductores. Según Peña, “Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”. Además, consideró que Santiago “no lo trata muy bien” a Marley, percibiendo cierta distancia en las interacciones públicas.

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