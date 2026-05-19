Y un día, en los Martín Fierro, Georgina, Moria y Carmen volvieron a saludarse

El video es una cobertura de los Premios Martín Fierro. Se observa a personas en el escenario principal, interactuando y recibiendo galardones. Un público vestido formalmente aplaude desde mesas decoradas. La escenografía incluye pantallas con un diseño montañoso. Dos comentaristas aparecen en una pantalla dividida en la esquina derecha, observando los eventos. La producción es un registro de la ceremonia.

Noche de los Martín Fierro en el Hilton. Depronto, el conductor, deja sola a Georgina, hace unos gestos, y ahí estaba uno de los primeros momentos emotivos de la gala (antes, un aplauso unánime había saludado la presencia de Mirtha).

A eso, en el ambiente, se le llama producir en vivo, salvo que hay estado hablado, claro... Del Moro primero recibió a Georgina Barbarossa, y enseguida se le unieron en el escenario Moria y Carmen, que subieron juntas.

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Tanto se habló de peleas, enemistades, celos, pero ahí estaban las tres, haciendo las paces...

El homenaje de Wanda Nara a su madre

En la previa de la entrega de los Premios Martín Fierro 2026,Wanda Nara compartió en la alfombra roja, entrevistado por Iván de Pineda y la China Ansa, su costado más íntimo y familiar, en una noche en la que está nominada por su labor en conducción femenina y su programa,MasterChef Celebrity(Telefe), compite en múltiples categorías. Acompañada por sus hijas, su madreNoray su exparejaMaxi López, la conductora eligió registrar el detrás de escena de la gala con una cámara personal.

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La animadora reveló que decidió documentar la noche con una cámara propia, buscando capturar momentos personales que, según ella, forman parte de su historia conTelefe. “Estoy haciendo como elbacky dije ‘la voy a traer conmigo porque estoy como en familia, ¿no?’. En Telefe son tantos años que trabajo, a todos los que están en las mesas y detrás de cámara los conozco y me quiero llevar el recuerdo que siempre tengo conmigo”.

Wanda habló de su madre

En la ceremonia, la animadora adelantó que iba a acompañada por sus hijas, su madre Nora y Maxi López. La conductora remarcó el ambiente familiar de la noche: “Las chicas vienen siempre, les encanta venir, aman ver los vestidos. Desde chiquitas me acompañan. Esta vez no vinieron los varones, que se quedaron haciendo tareas. Arranca el curso de fin de año”.

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Al reflexionar sobre su paso por el reality de cocina, Wanda destacó el aprendizaje y el acompañamiento familiar. “Hoy elegí venir con mi mamá, que ella eligió dejar su carrera por mi hermana y por mí. Mi papá en su momento le dijo: ‘Elegí, o tu trabajo o yo’. Muy mal, nunca harían eso con mis hijas”.

La animadora aprovechó la ocasión para homenajear a su madre, quien años atrás dejó su carrera para dedicarse a la familia.“Hoy mi mamá también, Fede Levrino, sabiendo toda esta historia, le dio la posibilidad de actuar en la ficción vertical”. Nora, además, participó recientemente en el programaPasapalabra. “Es muy emocionante porque ella trabajó en Mesa de noticias hace muchos años y dejó todo por nosotras. Se lo agradecemos, pero yo sé lo importante como mujer que es también realizarse. Hoy ella su sueño lo ve realizado a través de lo que hago yo con mi hermana”.

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La emoción por las nominaciones atravesó el discurso de Wanda Nara, quien destacó el valor de la producción colectiva. “Mucha expectativa, muchos comentarios, pero lo más importante es festejar el programa que hago yo, da trabajo a muchas familias y eso es lo que más me llena de emoción. Reencontrarme con toda la gente que trabajamos hace tantos años y siempre es lindo celebrar el trabajo y todo lo que hacemos”.

Para la gala, Wanda eligió a la marca de diseño argentinoGone, luego de haber optado por una firma internacional en la edición anterior. “Elegí también un diseñador argentino, porque hacen cosas increíbles en este país. El año pasado vine con un diseñador de afuera y este año dije tenemos cosas espectaculares. Lo quiero mostrar, lo quiero lucir y la verdad que tiene una carrera increíble, hace cosas espectaculares, me lo hizo a ojo, yo estaba en Uruguay y la verdad que espectacular”.

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