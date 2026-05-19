República Dominicana preside por primera vez la Asamblea Mundial de la Salud

Una histórica designación convierte al país caribeño en protagonista de la agenda sanitaria internacional. Decisiones clave y escenarios complejos marcan esta nueva etapa bajo la dirección del doctor Atallah (Foto cortesía OPS)

El doctor Víctor Atallah, ministro de Salud de la República Dominicana, asumió este lunes la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS79), según anunció la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La sesión inaugural se realizó en Ginebra, donde Atallah tomó la dirección del principal órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el 23 de mayo, en el Palais des Nations.

La OPS destacó que esta es la primera ocasión en que República Dominicana lidera la Asamblea Mundial de la Salud, un órgano en el que la presidencia rota entre las seis regiones de la OMS. El doctor Atallah estará al frente de los debates y decisiones que involucran a las delegaciones de más de 190 Estados Miembros.

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Entre los temas prioritarios de la agenda figuran el fortalecimiento de los sistemas de salud, la mejora de la atención primaria, la cobertura sanitaria universal y los preparativos y respuestas frente a emergencias. La asamblea también discutirá estrategias relacionadas con enfermedades no transmisibles, salud mental, resistencia a los antimicrobianos y financiamiento sostenible.

Las negociaciones sobre el Anexo de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), parte central del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, serán abordadas junto a la relación entre cambio climático y salud. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS y director regional de la OMS para las Américas, expresó: “La región asume la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud y está lista para apoyar una Asamblea exitosa que genere avances concretos para los países y las comunidades de nuestra región”.

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Por primera vez, la salud dominicana toma las riendas de la Asamblea Mundial. Nuevos temas estratégicos y negociaciones delicadas estarán en el centro del escenario en Suiza (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

La 79.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebra en Ginebra (Suiza) desde este 18 hasta el 23 de mayo de 2026.

“La elección del ministro Atallah coloca al país al frente del principal escenario de gobernanza sanitaria global de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento marcado por importantes desafíos internacionales en materia de salud pública, financiamiento, prevención y acceso equitativo a los servicios sanitarios”, manifestó la Dirección Provincial de Salud de Monte Plata.

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“Extendemos una sincera felicitación al Ministro de Salud Pública de la República Dominicana por asumir la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud. Su intervención en este foro global no solo refleja el compromiso de su nación, sino que pone en alto la voz, los desafíos y los avances en salud de toda Centroamérica y el Caribe. Agradecemos y celebramos su liderazgo continuo como Presidente Pro Tempore del COMISCA en todos los espacios”, publicó la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.

Este 17 de mayo, Atallah sostuvo una reunión bilateral con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, donde se abordaron los principales desafíos de la salud global, la cooperación internacional y las prioridades que marcarán la agenda sanitaria mundial en los próximos años.

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Ginebra es testigo de una sesión sin precedentes. Se ponen a prueba estrategias para enfrentar crisis y la respuesta conjunta a amenazas emergentes. Lo que puede cambiar para América Latina y el mundo (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

Históricamente, otras naciones de América Latina y el Caribe que ocuparon la presidencia de la Asamblea incluyen Trinidad y Tobago en 1978, México en 1987, Ecuador en 1990, Argentina en 1996, El Salvador en 2002, Guyana en 2008, Cuba en 2014 y Bahamas en 2020, según datos de la OPS.