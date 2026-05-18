6 nutrientes clave que ayudan a prevenir la sarcopenia, según expertos de Harvard

La pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, conocida como sarcopenia, representa una preocupación creciente entre los adultos mayores. Más allá de la ingesta adecuada de proteína, existen otros nutrientes esenciales que pueden influir significativamente en la prevención, según especialistas de Harvard Health Publishing. Estas sustancias impactan en el mantenimiento de la fuerza, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.
De acuerdo con el portal médico de la Universidad de Harvard, seis nutrientes esenciales contribuyen a la prevención de la sarcopenia asociada a la edad: carbohidratos de alta calidad, magnesio, hierro, ácidos grasos omega-3, vitamina D y agua. Estos componentes actúan en conjunto con la proteína para preservar la masa muscular y la fuerza, ayudando a disminuir el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia.
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La importancia de una dieta variada y equilibrada en la prevención de la pérdida muscular ha sido resaltada por el doctor Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología, y la dietista especializada Meghan Salamon, ambos de la Universidad de Harvard. La sarcopenia es un proceso biológico natural asociado a la edad, pero no resulta inevitable.
Si no se aborda de manera adecuada, puede derivar en complicaciones como caídas y menor autonomía funcional. Hu advierte que “obtener suficiente proteína es necesario para la salud, pero no es suficiente”. Salamon añade que “las proteínas actúan en conjunto con otros macronutrientes, micronutrientes, antioxidantes, el estado de hidratación y el nivel de actividad física”.
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Función de los principales nutrientes en la prevención de la sarcopenia
Los especialistas de Harvard Health Publishing identifican seis nutrientes clave, además de la proteína, que contribuyen a prevenir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Su incorporación en la dieta diaria puede ayudar a mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía en adultos mayores.
1. Carbohidratos de alta calidad
Constituyen la principal fuente de energía y son fundamentales para preservar la masa muscular. Durante la actividad física, los carbohidratos reponen el glucógeno muscular, lo que evita que el organismo recurra al tejido muscular para obtener energía. Entre los alimentos recomendados se encuentran cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.
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2. Magnesio
Interviene en más de 300 procesos bioquímicos, muchos vinculados con la función y recuperación muscular. La dietista especializada Meghan Salamon resalta que “el magnesio favorece el correcto funcionamiento muscular, incluyendo la contracción y la relajación”. Entre las fuentes recomendadas figuran verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales.
3. Hierro
Es esencial para el transporte de oxígeno en las fibras musculares y para la producción eficiente de energía. La mioglobina, proteína muscular, depende de niveles adecuados de hierro. La falta de este mineral puede causar anemia y debilidad muscular, según evidencia de Harvard Health Publishing. Alimentos como pescado, tofu, carne roja, lentejas y cereales fortificados son fuentes relevantes.
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4. Ácidos grasos omega-3
Favorecen la salud cardiovascular y muscular. Pescados grasos como salmón, sardinas y caballa, así como palta, nueces y semillas de lino, contienen estos nutrientes con efectos antiinflamatorios. Un estudio de 2021 reportado por Harvard Health Publishing demostró que el consumo de pescado dos veces por semana mejora la masa muscular y la fuerza en adultos mayores.
5. Vitamina D
Participa de forma directa en la función muscular y la absorción de calcio, elementos clave para la contracción muscular. Niveles bajos de vitamina D se relacionan con debilidad y mayor riesgo de caídas. Salamon enfatiza que la vitamina D disminuye con la edad, por lo que se recomienda obtenerla a través de la exposición solar, lácteos enriquecidos, pescado azul o suplementos.
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6. Hidratación
El agua representa alrededor del 76 % de la masa muscular, lo que subraya la importancia de una hidratación adecuada. El doctor Frank Hu advierte que la deshidratación, común en adultos mayores, incrementa el riesgo de degradación muscular. Según Harvard Health Publishing, una ingesta de entre cuatro y seis vasos de líquidos al día contribuye a reducir la pérdida muscular y la sarcopenia.
Recomendaciones para prevenir la pérdida muscular
Los expertos de Harvard Health Publishing aconsejan adoptar una dieta que incluya alimentos de todos los grupos, variada y adaptada a la edad y al nivel de actividad física. No solo la proteína debe considerarse prioritaria, sino también estos seis nutrientes esenciales, junto con una hidratación adecuada y ejercicio regular.
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La variedad en colores y tipos de alimentos en cada comida asegura un aporte nutricional completo que respalda la fuerza muscular y favorece un envejecimiento saludable.
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