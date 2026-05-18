6 nutrientes clave que ayudan a prevenir la sarcopenia, según expertos de Harvard

Harvard identifica seis nutrientes esenciales, además de la proteína, para prevenir la sarcopenia y la pérdida de masa muscular en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, conocida como sarcopenia, representa una preocupación creciente entre los adultos mayores. Más allá de la ingesta adecuada de proteína, existen otros nutrientes esenciales que pueden influir significativamente en la prevención, según especialistas de Harvard Health Publishing. Estas sustancias impactan en el mantenimiento de la fuerza, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

De acuerdo con el portal médico de la Universidad de Harvard, seis nutrientes esenciales contribuyen a la prevención de la sarcopenia asociada a la edad: carbohidratos de alta calidad, magnesio, hierro, ácidos grasos omega-3, vitamina D y agua. Estos componentes actúan en conjunto con la proteína para preservar la masa muscular y la fuerza, ayudando a disminuir el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia.

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La importancia de una dieta variada y equilibrada en la prevención de la pérdida muscular ha sido resaltada por el doctor Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología, y la dietista especializada Meghan Salamon, ambos de la Universidad de Harvard. La sarcopenia es un proceso biológico natural asociado a la edad, pero no resulta inevitable.

Si no se aborda de manera adecuada, puede derivar en complicaciones como caídas y menor autonomía funcional. Hu advierte que “obtener suficiente proteína es necesario para la salud, pero no es suficiente”. Salamon añade que “las proteínas actúan en conjunto con otros macronutrientes, micronutrientes, antioxidantes, el estado de hidratación y el nivel de actividad física”.

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Una mujer de 60 años se observa con expresión reflexiva en el espejo de su hogar, evidenciando los cambios naturales de su cuerpo y la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función de los principales nutrientes en la prevención de la sarcopenia

Los especialistas de Harvard Health Publishing identifican seis nutrientes clave, además de la proteína, que contribuyen a prevenir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Su incorporación en la dieta diaria puede ayudar a mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía en adultos mayores.

1. Carbohidratos de alta calidad

Constituyen la principal fuente de energía y son fundamentales para preservar la masa muscular. Durante la actividad física, los carbohidratos reponen el glucógeno muscular, lo que evita que el organismo recurra al tejido muscular para obtener energía. Entre los alimentos recomendados se encuentran cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.

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Los carbohidratos de alta calidad proporcionan energía fundamental para la actividad física y ayudan a preservar la masa y la fuerza muscular (Foto: Christin Klose/dpa)

2. Magnesio

Interviene en más de 300 procesos bioquímicos, muchos vinculados con la función y recuperación muscular. La dietista especializada Meghan Salamon resalta que “el magnesio favorece el correcto funcionamiento muscular, incluyendo la contracción y la relajación”. Entre las fuentes recomendadas figuran verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales.

3. Hierro

Es esencial para el transporte de oxígeno en las fibras musculares y para la producción eficiente de energía. La mioglobina, proteína muscular, depende de niveles adecuados de hierro. La falta de este mineral puede causar anemia y debilidad muscular, según evidencia de Harvard Health Publishing. Alimentos como pescado, tofu, carne roja, lentejas y cereales fortificados son fuentes relevantes.

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4. Ácidos grasos omega-3

Favorecen la salud cardiovascular y muscular. Pescados grasos como salmón, sardinas y caballa, así como palta, nueces y semillas de lino, contienen estos nutrientes con efectos antiinflamatorios. Un estudio de 2021 reportado por Harvard Health Publishing demostró que el consumo de pescado dos veces por semana mejora la masa muscular y la fuerza en adultos mayores.

Los ácidos grasos omega-3 de pescados, nueces y semillas favorecen la salud muscular y tienen demostrados efectos antiinflamatorios según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Vitamina D

Participa de forma directa en la función muscular y la absorción de calcio, elementos clave para la contracción muscular. Niveles bajos de vitamina D se relacionan con debilidad y mayor riesgo de caídas. Salamon enfatiza que la vitamina D disminuye con la edad, por lo que se recomienda obtenerla a través de la exposición solar, lácteos enriquecidos, pescado azul o suplementos.

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6. Hidratación

El agua representa alrededor del 76 % de la masa muscular, lo que subraya la importancia de una hidratación adecuada. El doctor Frank Hu advierte que la deshidratación, común en adultos mayores, incrementa el riesgo de degradación muscular. Según Harvard Health Publishing, una ingesta de entre cuatro y seis vasos de líquidos al día contribuye a reducir la pérdida muscular y la sarcopenia.

Recomendaciones para prevenir la pérdida muscular

Los expertos de Harvard Health Publishing aconsejan adoptar una dieta que incluya alimentos de todos los grupos, variada y adaptada a la edad y al nivel de actividad física. No solo la proteína debe considerarse prioritaria, sino también estos seis nutrientes esenciales, junto con una hidratación adecuada y ejercicio regular.

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Harvard recomienda una dieta variada y adaptada a la edad, junto al ejercicio regular, para proteger la autonomía y calidad de vida durante el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad en colores y tipos de alimentos en cada comida asegura un aporte nutricional completo que respalda la fuerza muscular y favorece un envejecimiento saludable.