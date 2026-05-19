Si un extraterrestre dijera “llévenme con su líder”, ¿a quién le presentarías? Un astrofísico lo plantea en su nuevo libro

“Llévame con tu líder”, el nuevo libro de Neil deGrasse Tyson

Sospecho que la mayoría de los lectores disfrutarán de “Take Me to Your Leader”, el último libro de Neil deGrasse Tyson, en la misma medida en que les divierte la presencia del autor en las redes sociales.

Durante más de una década, nuestro astrofísico más famoso ha entretenido —o irritado, según se mire— a una vasta audiencia en línea con reflexiones tan variopintas como esta: «Si Bruce Banner conserva su masa original al transformarse en Hulk, entonces su cuerpo debe volverse menos denso. De ser así, en su estado de Hulk, tendría la densidad de un corcho de champán».

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Su nuevo libro está repleto de anécdotas como esta, y confieso que una observación —basada en un viejo tuit— me hizo reír: «Si la reina Elsa de Disney, de la saga Frozen, tiene una cabeza del tamaño de una persona, entonces su cerebro es solo diez veces más grande que sus ojos».

Tyson es un hombre muy ocupado, con un podcast y frecuentes apariciones públicas que compiten con su trabajo como director del Planetario Hayden . Quizás no sorprenda, entonces, que “Take Me to Your Leader” sea una obra menor, aparentemente destinada a la mesa de regalos de Paper Source.

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El libro, subtitulado «Perspectivas sobre tu primer encuentro con extraterrestres», supuestamente está inspirado en su sueño de toda la vida de «ser abducido por extraterrestres», pero consiste principalmente en breves datos científicos combinados con referencias a seres extraterrestres ficticios. Como dijo Tyson en una entrevista reciente: «Me he dado cuenta de que cuando presentas la ciencia de esa manera, la gente quiere más. La cultura popular la hace relevante, el humor les arranca una sonrisa y la ciencia les ilumina».

En la práctica, esto se traduce en un catálogo interminable de docenas de títulos, desde “Arrival” hasta “Space Jam”, la mayoría de los cuales solo reciben una o dos líneas de descripción insulsas.

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Neil deGrasse Tyson en el Lincoln Center de Nueva York, el 18 de marzo de 2026 (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Tyson señala que las películas y los programas de televisión suelen presentar extraterrestres con “una cabeza, dos ojos, una boca, hombros, dos brazos, dos manos y 10 dedos”, presumiblemente debido a las limitaciones físicas de los “actores humanos pagados para ponerse disfraces de extraterrestres”, y reprende sutilmente a sus creadores por ser poco imaginativos.

Curiosamente, ignora casi por completo una forma de arte que no está limitada por consideraciones prácticas: el deslumbrante y creativo mundo de las novelas y relatos de ciencia ficción. Si bien menciona algunas obras literarias —Matadero Cinco, La amenaza de Andrómeda, Contacto—, si Tyson realmente quería explorar ideas científicas a través de representaciones de extraterrestres, ¿por qué no dedicar un párrafo a, por ejemplo, Misión de gravedad, la novela de Hal Clement de 1953 ambientada en un planeta que gira rápidamente y está poblado por ciempiés inteligentes?

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Esta falta de interés es reveladora. Tyson no parece muy interesado en la ciencia ficción; francamente, no está claro si le gusta o si siente la necesidad de abordarla en sus propios términos. En su análisis de Encuentros cercanos del tercer tipo, por ejemplo, señala que no tiene sentido que los extraterrestres transmitan la longitud y latitud de su lugar de aterrizaje, lo cual requiere tanto conocimiento cultural específico que habría sido igual de fácil usar el inglés: «Oigan, todos vamos a Devils Tower mañana a las 7:30 p. m. ¡No se lo pierdan!».

Pero entonces no veríamos al discreto intérprete de Bob Balaban anunciando que ha descifrado el mensaje; a los investigadores de ovnis robando un globo terráqueo de una oficina cercana; ni los primeros planos de dos dedos recorriendo las líneas de la cuadrícula hasta que se cruzan. No se trata de lógica, sino de asombro: la esencia de la vida cotidiana transformada repentinamente por lo desconocido.

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Neil deGrasse Tyson en la serie "Cosmos"

En ningún momento la pericia científica de Tyson enriquece nuestra comprensión de estas obras; al contrario, la empobrece. Esto podría ser excusable si la ciencia no fuera tan superficial, pero Tyson pasa por alto los conceptos que introduce con demasiada rapidez, como si se resistiera a desafiar al lector ni por un instante.

En charlas y entrevistas, Tyson suele ser ingenioso, apasionado e informativo, pero estas cualidades no se aprecian aquí. Explica el título de su libro sugiriendo que si un extraterrestre simplemente dijera: «Llévenme con su líder», podríamos saltarnos a los políticos y presentarle a nuestro visitante a «personas con gran experiencia científica y tecnológica». Si eso llegara a suceder, Tyson no sería una mala elección. Pero, a juzgar por estas páginas, jamás lo dirías.

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A menudo se compara a Tyson con Carl Sagan, cuya trayectoria profesional fue la mejor publicidad imaginable de cómo la formación científica puede enriquecer e intensificar nuestras interacciones con el resto del mundo. Cuando Sagan hablaba de extraterrestres —como cuando supervisó la selección de música, sonidos e imágenes para el Disco de Oro de la Voyager— , lo hacía principalmente para reflexionar sobre nuestros propios valores.

En estos momentos, la ciencia en este país está siendo objeto de un ataque sin precedentes. Tyson, que sin duda lo sabe, no tenía ninguna obligación de abordar este tema aquí. Pero si Sagan viviera hoy, jamás habría considerado que un libro como este fuera una buena manera de emplear su tiempo, ni en mil millones de años.

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Fuente: The New York Times