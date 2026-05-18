Costa Rica: Obras en puente frente al aeropuerto Juan Santamaría inician este lunes 18 de mayo indica el MOPT

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará mejoras en el puente modular sobre la ruta nacional 1 (Foto cortesía MOPT)

Las obras de mejora en el puente modular ubicado sobre la ruta nacional 1, frente al aeropuerto Internacional Juan Santamaría, iniciarán la mañana del lunes 18 de mayo, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica. Las labores iniciales no interferirán con la circulación vehicular, ya que corresponden únicamente al armado de la nueva estructura modular, detalló la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.

Esta intervención forma parte de la planificación estratégica vinculada al desarrollo del futuro corredor San José–San Ramón, anticipando el crecimiento en la demanda de tránsito y ajustándose a los requerimientos de seguridad esperados, de acuerdo con el Consejo Nacional de Vialidad. El nuevo puente, de doble cercha y mayor capacidad estructural, será instalado para reemplazar la estructura existente en el sentido El Coyol–San José, replicando el modelo implementado recientemente en Cambronero.

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La sustitución del puente actual representará la segunda fase del proyecto y, en ese momento, podrá requerirse regulación del paso o cierres temporales, que serán comunicados oportunamente a los usuarios, indicó la autoridad. El cambio responde a criterios preventivos para reforzar la seguridad y funcionalidad ante el incremento esperado en el flujo de vehículos pesados.

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes estimó que el nuevo paso quedará habilitado en aproximadamente un mes. Las especificaciones oficiales datan del 15 de mayo en el portal de noticias institucionales del ministerio.

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Información del MOPT sobre trabajos viales.

Conductores que circulan entre Cartago y San José se encontrarán restricciones de tránsito el próximo martes 19 de mayo, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica ejecute el montaje de vigas en el puente sobre el río Taras, en San Nicolás de Cartago. Entre las 9.00 y 16.00, se habilitará solo un carril con paso regulado, lo que afectará la circulación en este sector, según informó el MOPT.

Esta intervención forma parte del proyecto Taras-La Lima, cuya infraestructura sostiene el tránsito entre Cartago y la capital por la autopista Florencio del Castillo, señaló La Teja CR. La reducción de carriles en esta zona, considerada estratégica para el flujo vehicular, suele generar largas filas y demoras para miles de personas. Este proyecto estuvo pensando como una concesión y contempla la colocación de peajes en esa ruta, según datos del CR Hoy.

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Vale destacar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitó respetar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se realicen las obras y recomendó a los conductores programar sus desplazamientos con antelación para evitar mayores contratiempos por los congestionamientos previstos. Estas obras corresponden al plan de modernización vial que el ministerio mantiene vigente en la región.

Adicionalmente, la institución gubernamental informó este viernes que las obras en el puente sobre río Tárcoles en la Ruta Nacional 34 alcanzan ya un 92% de avance. “El paso volverá a dos carriles a partir de las 4:00 pm (16.00h) del jueves 21 de mayo, cuando se concluya la colocación de las barandas”, expone la institución.

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