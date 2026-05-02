Generación Silver

El envejecimiento acelerado de la población en África plantea un desafío demográfico para 2050

La región experimenta un crecimiento sin precedentes en su grupo etario mayor, mientras la falta de registros confiables complica la formulación de respuestas efectivas ante las necesidades sociales y económicas de este sector

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Hombre de piel oscura con traje y corbata, lleva gafas y habla en un podio con micrófono. Al fondo, una pared azul con el logo de la ONU y texto
África experimenta un aumento del 63% en la población mayor de 60 años entre 2015 y 2030, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

El aumento acelerado de la población mayor en África representa uno de los desafíos demográficos más relevantes del siglo XXI. Se proyecta que, para 2050, la región superará los 220 millones de personas mayores de 60 años, más del triple que en la actualidad, según la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UN DESA).

El envejecimiento de la población africana ocurre de manera rápida, mientras la falta de datos estadísticos confiables limita la adaptación de políticas públicas y la integración de este grupo en la vida social, política y económica. La ausencia de registros exhaustivos y el rezago en estrategias intergeneracionales obstaculizan la atención adecuada a sus necesidades, especialmente en zonas rurales y entre mujeres.

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Según la UNECA, el número de personas de 60 años o más ya supera los 74 millones y podría alcanzar entre 220 y 235 millones para 2050. El UN DESA destaca que, entre 2015 y 2030, este grupo pasará de 64,4 millones a 105,4 millones, un aumento del 63% en menos de veinte años. Ambos organismos coinciden en que el envejecimiento constituye una realidad social urgente y no una cuestión futura.

Falta de datos estadísticos complica el diseño de políticas

La carencia de datos estadísticos desagregados representa un obstáculo central para la equidad, de acuerdo con la UNECA. Muchos censos y encuestas nacionales subrepresentan sistemáticamente a las personas mayores, en particular en áreas rurales, lo que dificulta la visibilidad de sus problemas y limita la medición de pobreza, acceso a servicios de salud y situaciones de violencia.

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El UN DESA advierte: la falta de registro civil impide a muchas personas mayores obtener documentos necesarios para acceder a prestaciones sociales y atención sanitaria. Esta brecha en las estadísticas oficiales reduce la capacidad de los Estados africanos para planificar recursos y diseñar políticas que respondan a las necesidades reales de este sector.

Primer plano de una mujer mayor africana sonriendo, con un turbante y vestido blanco y azul, sosteniendo verduras verdes
África experimenta un aumento del 63% en la población mayor de 60 años entre 2015 y 2030, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

Vulnerabilidades sociales y económicas de los mayores

Las personas mayores en África enfrentan exclusión social, pobreza y violencia, condiciones más severas entre mujeres y habitantes de zonas rurales, apuntan tanto la UNECA como el UN DESA. Se trata de una población frecuentemente discriminada, que encuentra barreras para acceder a servicios sanitarios y protección social.

Durante el Foro Regional Africano sobre Desarrollo Sostenible se remarcó que las personas mayores cumplen un papel en la transmisión de conocimientos y en el cuidado intergeneracional. Integrar este enfoque en los programas sociales y reforzar el papel de las mujeres mayores en la familia y la comunidad resultan acciones decisivas para fortalecer la cohesión y la resiliencia social en África.

Iniciativas para mejorar los datos y las políticas públicas

Desde 2002, los países africanos adoptaron marcos como el Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA) y el Plan de la Unión Africana, comprometiéndose a integrar el envejecimiento en sus agendas. Los avances dependen de mejorar los sistemas de información sobre la población mayor.

El Plan Internacional de Acción de Madrid y la Agenda 2030 impulsan marcos y metodologías para mejorar el monitoreo y la protección de los adultos mayores en África.
El Plan Internacional de Acción de Madrid y la Agenda 2030 impulsan marcos y metodologías para mejorar el monitoreo y la protección de los adultos mayores en África.

El UN DESA impulsa el desarrollo de una metodología estadística armonizada junto con expertos africanos, destinada a facilitar la recopilación y monitoreo de indicadores sobre personas mayores. Esta herramienta busca fortalecer la capacidad regional para medir progresos en función de la Agenda 2030 y orientar de forma informada las políticas públicas.

La revista especializada en liderazgo africano African Leadership Magazine ha recogido el consenso sobre la importancia de situar la solidaridad generacional en el centro de la respuesta política. La articulación entre gobiernos, organismos internacionales y comunidades es considerada esencial para acompañar la transición demográfica y garantizar el bienestar de todas las generaciones.

Transformar los datos disponibles en acciones concretas representa el gran reto para África ante su envejecimiento. Solo mediante políticas fundamentadas en información precisa será posible construir una sociedad más inclusiva, en la que ninguna generación quede relegada.

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