Sorpresa: Jorge Sampaoli negocia para convertirse en técnico de un equipo del fútbol argentino

Jorge Sampaoli viajó a Córdoba, se reunió con Andrés Fassi y recorrió las instalaciones del CARD

Jorge Sampaoli llegó a Córdoba y se reunió con la dirigencia de Talleres, en lo que representa el movimiento más concreto hasta el momento en la búsqueda del sucesor de Carlos Tevez. El ex entrenador de la selección argentina no solo mantuvo conversaciones con los principales responsables del proyecto deportivo del club de barrio Jardín, sino que además recorrió las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), un gesto que dentro de la institución fue leído como una señal de interés real.

La visita del técnico oriundo de Casilda se produjo en un momento en que la dirigencia, encabezada por el presidente Andrés Fassi, ya había transitado un largo camino de contactos frustrados o descartados.

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Antes de que el nombre de Sampaoli tomara protagonismo, la agenda albiazul incluyó a Juan Pablo Vojvoda, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Martín Anselmi, cuatro perfiles con trayectoria en el continente que, por distintas razones, no prosperaron.

El primero en salir de escena fue Vojvoda, un entrenador con pasado en el club —dirigió a Talleres entre 2018 y 2019— y hoy al frente de Fortaleza en Brasil. Su nombre también apareció en el radar de Racing Club y, según trascendió, el técnico aguarda una propuesta que le permita continuar su carrera en el fútbol brasileño, donde se consolidó en los últimos años. Con esas condiciones sobre la mesa, las posibilidades de su regreso a Córdoba se fueron diluyendo.

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Sampaoli dirigió a las selecciones de Chile y Argentina, y tuvo pasos por Sevilla, Marsella, Flamengo y Atlético Mineiro (REUTERS)

La situación de Berizzo tuvo otro derrotero. Desde la dirigencia albiazul sostienen que el ex seleccionador de Paraguay declinó la propuesta que le presentó el club. El propio entrenador evitó dar precisiones públicas al respecto y señaló que las conversaciones tenían carácter confidencial. Más allá de las versiones encontradas, el resultado fue el mismo: su nombre quedó fuera de la carrera.

Gareca también recibió un llamado. El entrenador, con extensa trayectoria internacional y un reconocido paso por la selección de Perú, fue contactado la semana pasada, aunque por el momento no trascendieron avances en las negociaciones.

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El caso de Anselmi, en tanto, se cerró por razones contractuales y por el interés que Racing manifestó en su figura. El técnico de 41 años, que construyó su reputación en Independiente del Valle —club con el que conquistó la Copa Sudamericana—, terminó descartado.

Fue en ese escenario de opciones cerradas donde irrumpió el nombre de Sampaoli. Según informó La Voz del Interior, el ex DT cuenta con un consenso amplio dentro de la comisión directiva del club. Su metodología de trabajo, su experiencia al frente de selecciones nacionales y su paso por equipos de máxima exigencia son los factores que la conducción albiazul pondera a la hora de evaluar su candidatura.

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Talleres busca nuevo entrenador tras la eliminación ante Belgrano y la salida de Carlos Tevez

El historial de Jorge Sampaoli habla por sí solo. Conquistó la Copa América 2015 con la selección de Chile —en la final ante la selección argentina, definida por penales— y también se adjudicó la Copa Sudamericana 2011 al frente de Universidad de Chile.

Luego condujo a la selección argentina hasta el Mundial de Rusia 2018 y acumuló experiencia en clubes de primer nivel: dos ciclos en Sevilla, pasos por el Olympique de Marsella, Atlético Mineiro, Flamengo, Santos y Stade Rennes, entre otros. Pese a esa extensa carrera, nunca dirigió en la Primera División del fútbol argentino. Su único antecedente en el fútbol doméstico data de los inicios de su trayectoria: entre 1996 y 1997 condujo a Argentino de Rosario en la Primera B Metropolitana, donde registró 11 victorias, 13 empates y 6 derrotas.

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Junto a Sampaoli, permanece en consideración el nombre de Diego Alonso, cuya última experiencia fue al frente de Panathinaikos en 2024 y que dirigió a la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022.

La urgencia de la dirigencia tiene un motivo concreto: el plantel ya trabaja en la preparación de cara al reinicio de la actividad oficial y la intención es que el nuevo cuerpo técnico pueda comenzar cuanto antes con la planificación del semestre. La derrota ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 dejó al club sin margen de demora para resolver la conducción técnica.

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