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Guatemala: La CONRED recomienda activar la alerta anaranjada por la tormenta tropical Cristina

La secretaría ejecutiva pidió a las autoridades territoriales elevar el nivel de apresto según el Plan Nacional de Respuesta, mientras se intensifica la coordinación interinstitucional y se llama a seguir reportes oficiales

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres alertó sobre impactos asociados al temporal, como derrumbes, deslizamientos y lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito, mientras sostiene vigilancia constante en áreas vulnerables (Foto cortesía CONRED)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres alertó sobre impactos asociados al temporal, como derrumbes, deslizamientos y lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito, mientras sostiene vigilancia constante en áreas vulnerables (Foto cortesía CONRED)

La CONRED informó este lunes que, por la influencia de la Tormenta Tropical Cristina, realizó una reunión virtual con integrantes del Sistema CONRED para compartir información técnica sobre las condiciones previstas y reforzar la preparación y la respuesta en el país.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la mayor parte del territorio podría registrar lluvias de moderadas a fuertes, con los mayores acumulados en el Sur, Bocacosta y SurOccidente.

Según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, se recomendó a las autoridades territoriales adoptar el nivel de Alerta Anaranjada en sus jurisdicciones, conforme al Plan Nacional de Respuesta.

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Riesgos previstos por las lluvias

El organismo advirtió que ese escenario puede favorecer inundaciones y crecidas repentinas de ríos, además de derrumbes, deslizamientos de tierra y descenso de lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito.

La recomendación pide nivel anaranjado en varias jurisdicciones ante precipitaciones moderadas a fuertes, con más acumulados en el Sur, la Bocacosta y el SurOccidente, mientras se afinan recursos y coordinación institucional (Foto cortesía CONRED)
La recomendación pide nivel anaranjado en varias jurisdicciones ante precipitaciones moderadas a fuertes, con más acumulados en el Sur, la Bocacosta y el SurOccidente, mientras se afinan recursos y coordinación institucional (Foto cortesía CONRED)

Por eso, mantiene un monitoreo permanente de las zonas con mayor susceptibilidad.

Alcances de la alerta

La medida habilita procedimientos operativos como convocar enlaces institucionales, activar Centros de Operaciones de Emergencia (COE), preparar recursos para la atención de emergencias y promover acciones de prevención y respuesta.

La SE-CONRED reiteró el llamado a autoridades y población a mantenerse informadas por canales oficiales. También indicó que las Coordinadoras para la Reducción de Desastres facilitan la coordinación interinstitucional, la toma de decisiones y la atención de emergencias en el territorio.

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Inestabilidad climática y lluvias en el territorio

CONRED emitió este lunes un aviso informativo alertando a la población sobre las condiciones climatológicas que afectarán al país durante los próximos días. De acuerdo con el reporte oficial, derivado de la inestabilidad en el océano Pacífico y el paso de ondas del este, se prevé un notable cambio en el clima a nivel nacional a partir de hoy, lunes 8, y hasta el próximo viernes 12 de junio.

El escenario previsto eleva el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas, derrumbes, deslizamientos y lahares en Fuego y Santiaguito, por lo que las autoridades mantienen vigilancia continua en áreas más vulnerables (Foto cortesía CONRED)
El escenario previsto eleva el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas, derrumbes, deslizamientos y lahares en Fuego y Santiaguito, por lo que las autoridades mantienen vigilancia continua en áreas más vulnerables (Foto cortesía CONRED)

Las autoridades meteorológicas e institucionales detallaron que las principales condiciones esperadas para esta semana incluyen un incremento significativo en el ingreso de humedad, formación de neblina, lluvias generalizadas y actividad eléctrica. Según el pronóstico, estos fenómenos climáticos no se limitarán a un horario específico, sino que podrían presentarse de forma intermitente durante el día, la tarde y la noche.

El impacto de este sistema de baja presión y las ondas del este afectará de manera directa a la gran mayoría de las regiones del país. CONRED ha puesto bajo vigilancia las siguientes zonas: Altiplano Central y Occidente; Bocacosta y la región del Pacífico; Franja Transversal del Norte y región Norte; Valles de Oriente y la región del Caribe.

Llamado a la prevención ciudadana

Bajo la premisa de que “la prevención es tarea de todos”, la institución ha emitido una serie de recomendaciones críticas para resguardar la vida de los ciudadanos ante posibles incidentes provocados por las lluvias. Las autoridades instan a la población a mantener lista la “mochila de las 72 horas”, identificar con anticipación las rutas de evacuación locales y, de manera crucial, evitar el cruce de ríos crecidos.

Asimismo, se hizo un llamado a la calma y a la acción comunitaria: de identificarse cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre, se solicita activar de inmediato el Sistema CONRED reportando el incidente a los cuerpos de socorro, a las autoridades de su localidad o comunicándose directamente al teléfono de emergencia nacional 119.

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