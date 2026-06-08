Karina Milei inauguró una Escuela de Dirigentes en CABA y lanzó un mensaje de cara a las elecciones porteñas

Karina Milei inauguró una Escuela de Dirigentes en CABA

En medio de las primeras charlas que la mesa política del Gobierno lleva adelante para el armado electoral porteño, la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, inauguró una Escuela de Dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

El acto se llevó a cabo este lunes en el barrio porteño de Recoleta, donde se abrió el espacio que apunta a la formación y preparación de futuros profesionales y referentes que puedan asumir los desafíos de la gestión pública en los próximos años.

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De la apertura participaron también la presidenta del bloque de legisladores de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, otros integrantes de esa bancada porteña y los primeros 60 alumnos que conforman la primera camada de la iniciativa.

Según informaron, la Escuela de Dirigentes tiene como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos aplicados para formar cuadros técnicos, profesionales y políticos comprometidos con los valores del espacio. El programa apunta a preparar a sus egresados para desempeñarse en áreas de gestión, administración pública, formulación de políticas y liderazgo institucional, según se informó en el acto.

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Varios referentes libertarios en la Ciudad de Buenos Aires participaron en el acto

En ese sentido, la propuesta académica contará con la participación de especialistas y funcionarios en ejercicio, entre los que se mencionaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, la escuela incorporará un Laboratorio de Ideas, concebido como un ámbito permanente de análisis, debate y elaboración de propuestas para los principales desafíos que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el acto, Karina Milei tomó la palabra y fijó el sentido político de la iniciativa. “Queremos preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar, representar las ideas de la libertad y llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad”, afirmó. La dirigente también sintetizó el propósito del espacio con una frase breve: “Formar dirigentes es construir el futuro”.

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La inauguración se produjo en un momento en que el partido empezó a trabajar en su posicionamiento de cara a la disputa por la jefatura de Gobierno porteño en 2027. La Ciudad de Buenos Aires es gobernada por el PRO desde hace 19 años y representa uno de los territorios electorales de mayor peso del país. En ese marco, los libertarios buscan consolidar una estructura propia que les permita competir con chances reales en ese distrito.

En ese escenario, Ramírez es una de las que aparece mencionada en la cúpula del oficialismo como una de las opciones naturales para encabezar o integrar una eventual nómina porteña del partido. Desde el entorno libertario porteño, no obstante, aseguraron que las candidaturas no forman parte de la agenda actual. “Nuestra energía está en la reforma electoral, en la eliminación de la PASO. Y ni siquiera tenemos calendario electoral, las candidaturas no son un tema hoy”, señalaron a este medio.

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“Queremos llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad”, dijo Karina Milei

La relación con Patricia Bullrich agrega otra variable al armado. Según publicó Infobae, en la Casa Rosada no cuentan con certeza con la ministra de Seguridad para disputar la Ciudad junto a los libertarios, y en el entorno de Karina Milei reconocen tensiones con la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Pero en el círculo de la Secretaria General aseguran que, a pesar de la foto conciliadora, “está todo mal” con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En cuanto a Milei, deslizan que aún la aprecia, genuinamente, pero recuerdan que quien tiene la última palabra sobre temas electorales es la hermana.

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Entre los nombres que circulan para acompañar una eventual cabeza de lista porteña del partido, aparece el nombre de la diputada nacional Silvina Giudici, quien mantiene buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, integra la mesa política nacional y es bien considerada por la secretaria general. También aparecen en esa lista Sandra Pettovello y el propio Menem, aunque desde su entorno aseguran que prefiere continuar al frente de la Cámara baja.