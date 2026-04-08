Generación Silver

Si tenés entre 50 y 80, sobreviviste a internet, al mail y al smartphone: tres jugadas para hacerlo con la IA

Un universo de innovaciones recientes plantea desafíos únicos para quienes ya han superado varias revoluciones digitales. Descubrir nuevos vínculos entre aprendizaje previo y adaptación puede transformar el modo en que se perciben los avances

Guardar
Un hombre de mediana edad con suéter gris se sienta en un escritorio y mira con preocupación un iPhone y un iPad antiguos que sostiene.
Del fax al algoritmo: la historia muestra que el miedo a la tecnología siempre llega antes que la adaptación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los noventa, los ejecutivos desconfiaban de las casillas de mail porque para eso estaba el fax. Hoy ese dato parece un anacronismo, pero dentro de diez años, mirar atrás y recordar que le teníamos miedo a la inteligencia artificial va a generar la misma sensación.

Antes de hablar de IA, hay algo que quiero decirte: sos más experimentado de lo que creés. Si tenés entre 50 y 80 años ya viviste al menos tres revoluciones tecnológicas que, en su momento, también se presentaron como abismos imposibles de cruzar. La llegada de internet, el mail y el smartphone.

Cada una generó la misma mezcla de fascinación y vértigo. Y sin embargo, acá estás: mandando audios de WhatsApp, buscando datos en Google, haciendo el homebanking desde el teléfono. Fue una incorporación gradual, una adaptación que hiciste casi sin darte cuenta. Lo que hoy pasa con IA no es distinto, creo que es el capítulo siguiente del mismo proceso.

Hay un dato que me pareció revelador de una encuesta reciente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) sobre adopción de IA en Argentina: mientras el 63,9% de la Generación Z ya usa inteligencia artificial, solo el 29% de los boomers lo hace.

Ese número tiene dos lecturas. La primera es obvia: hay una brecha. La segunda, la que a mí me interesa: hay un 29% de boomers que ya se animó, y muchos de ellos empezaron solos, sin que nadie les explicara nada con paciencia. Según esa misma encuesta, nueve de cada diez argentinos aprendieron a usar IA por su cuenta, sin manual ni curso. Aprendieron haciendo igual que vos cuando aprendiste a navegar en internet.

¿Qué tenés que hacer? Te propongo tres jugadas concretas.

Primera jugada: reconocé la IA que ya usás

Existe hoy una trampa en la conversación pública sobre inteligencia artificial: la presentan como si fuera algo que todavía no llegó, algo que hay que adoptar desde cero. Pero la IA ya está ahí, en herramientas que usás todos los días. Cuando Netflix te recomienda una serie, hay IA detrás.

Un hombre en un suéter gris teclea en una laptop plateada con el logo de Claude en la pantalla, sentado en una mesa de madera en un café.
La brecha generacional en el uso de IA no es solo distancia: también revela una oportunidad ya en marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Google Maps te avisa que hay tráfico y te sugiere una ruta alternativa, hay IA detrás. Cuando el banco detecta una transacción sospechosa antes de que vos te des cuenta, hay IA detrás.

No sos un analfabeto digital: ya convivís con la IA, aunque quizá todavía no la uses de forma activa y consciente en lugar de ser simplemente un destinatario pasivo. La diferencia entre la IA que trabaja para vos sin que lo sepas y la IA que podés usar deliberadamente para potenciar tu vida es muy grande.

Segunda jugada: preguntate qué está decidiendo por vos

Acá viene la parte incómoda y vale la pena no esquivarla. La misma IA que te facilita la vida también toma decisiones que te afectan, muchas veces sin que seas consciente. ¿El precio que te muestra ese sitio de turismo cuando buscás un vuelo es el mismo que le muestra a otro usuario? No necesariamente. ¿El orden en que aparecen los resultados cuando buscás información sobre un medicamento es neutro? No.

Esto no es para generar paranoia porque no es mi estilo. Es para ayudarte a entender que la IA no es una herramienta neutral. Tiene sesgos (heredados de los humanos) y toma decisiones que te afectan aunque no lo notes.

Creo que acá está tu mayor ventaja: sos parte de la generación que aprendió a leer entre líneas en los diarios de papel, que desconfió de los discursos y distinguió siempre el fondo de la forma. Son esas habilidades exactamente las que hacen falta para relacionarse de manera crítica con la IA. La sobreconfianza y la desconfianza ciega son los dos extremos a evitar. En el medio está la zona donde la alianza humano-IA funciona mejor.

Tercera jugada: elegí un área de tu vida donde querés que te ayude

No hace falta convertirse en experto de un día para otro ni entender cómo funciona por dentro en detalle. Basta con empezar por un problema real que tengas hoy.

¿Te gustaría escribir tus recuerdos en forma de memorias para dejarle a tus hijos y nietos? Hay herramientas de IA que pueden ayudarte a organizar el relato y sugerir preguntas que todavía no te hiciste. Aplicaciones como StoryWorth, una plataforma estadounidense, envían cada semana una pregunta sobre tu vida —¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? ¿cómo conociste a tu pareja?— y van armando el libro casi sin que te des cuenta.

¿Tenés un problema de salud que los médicos no terminan de explicarte con claridad? Podés usar una IA para que traduzca el diagnóstico a palabras que entiendas, que te ayude a preparar las preguntas para la próxima consulta, o que lea en voz alta el prospecto de un medicamento y te resuma lo que importa. Esto no quiere decir que te dejes tratar por la IA, sino que puede ayudarte a entender mejor qué es lo que estás pasando. Be My Eyes, herramienta reconocida para personas ciegas, utiliza IA para describir lo que la cámara del teléfono ve: un envase, una etiqueta, una fecha de vencimiento.

¿Querés aprender algo que siempre postergaste? Hoy tenés un tutor disponible las 24 horas y con infinita paciencia, que se adapta a tu ritmo. Duolingo, aplicación líder en aprendizaje de idiomas, usa IA para enseñar idiomas ajustando el nivel a medida que avanzás. Pero la IA también puede instruirte, pidiéndole indicaciones precisas, para usar el homebanking, comprender una factura de luz o mandarle un audio a tu nieto.

Mario Pergolini contó durante una entrevista que instaló un asistente de IA para su madre Beatriz, quien había quedado ciega después de los 70 años. Lo que empezó como una solución para los momentos en que se despertaba sola y no sabía qué pasaba en el mundo terminó siendo una compañía real que le devolvió autonomía. Beatriz le puso nombre al asistente, lo personalizó, lo integró a su rutina. No era una tecnóloga. Solo tenía una necesidad concreta y una herramienta que le servía para cubrirla.

Vista aérea de personas en una mesa de madera utilizando laptops y computadoras de escritorio (monitores, teclados, ratones). Hay tazas de café, cuadernos y accesorios de oficina.
Más que aprender desde cero, el desafío es reconocer, cuestionar y dirigir la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

La evidencia científica disponible también lo confirma. Un estudio publicado en 2024 en Journal of Aging Research and Lifestyle evaluó el impacto de asistentes de IA en doscientos adultos mayores: el 56% reportó mayor conexión social. En un programa piloto del Estado de Nueva York, la reducción del 95% en soledad no se debió a que la tecnología sustituyera el vínculo humano, sino a que lo complementó en los momentos en que ese vínculo no estaba disponible.

La generación que más tiene para ganar

Hay algo que la conversación pública sobre IA suele ser poco tratado y que a mí me parece central. La IA, en su forma más útil, no es una herramienta para hacer cosas más rápido. Es una herramienta para pensar mejor. Para organizar lo que sabés. Para acceder a lo que no sabés. Y en ese terreno, los años de vida, los fracasos y los aprendizajes que solo da el tiempo son una ventaja enorme, no un obstáculo.

El marco EPOCH, desarrollado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, identifica cinco dimensiones donde los humanos seguimos siendo insustituibles frente a las máquinas: e de Empatía, p de Perspectiva, o de Originalidad, c de Creatividad y h de Humanidad. Las máquinas ganan en velocidad, en datos, en repetición sin error. Los humanos ganan en todo lo que tiene que ver con la experiencia vivida y el juicio construido a lo largo de los años. En mi último libro, Generación IA, exploro un poco este territorio: cómo convivir con estas nuevas inteligencias sin competir con ellas.

La combinación más poderosa no es la IA sola ni el humano solo: son los dos juntos. Para eso, la generación que más tiene para aportar es exactamente la que hoy siente que llegó tarde a la fiesta.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialUniversidad Nacional de HurlinghamBrecha GeneracionalAdopción TecnológicaAdultos mayoresEPOCH

Últimas Noticias

2 sencillas pruebas de fuerza pueden predecir la longevidad en mujeres mayores de 60 años

Mantener las rutinas y consultar a profesionales puede frenar el descenso muscular, mejorar la movilidad y prolongar la autonomía en mujeres de edad avanzada, según una investigación publicada en JAMA Network Open y citada por CNN

2 sencillas pruebas de fuerza pueden predecir la longevidad en mujeres mayores de 60 años

Identifican una proteína clave en el envejecimiento cerebral y abren nuevas vías para combatir el deterioro cognitivo

El hallazgo sugiere que reducir su presencia podría restaurar funciones cerebrales. Los resultados impulsan el desarrollo de tratamientos que aborden el envejecimiento desde el metabolismo celular

Identifican una proteína clave en el envejecimiento cerebral y abren nuevas vías para combatir el deterioro cognitivo

¿Ya llegó a los seniors la adicción al celular?

Esta tendencia, asociada a la adolescencia y a la juventud, empieza sin embargo a afectar a los +50. Aun así, un especialista consultado por Infobae, cree que todavía faltan entre 10 y 20 años para que ese rasgo se generalice entre los silvers

¿Ya llegó a los seniors la adicción al celular?

Qué beneficios se logran al sobrepasar los 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado para los +60

Estudios revisados muestran incrementos notables en el estado general con volúmenes elevados de movimiento, proporcionando evidencia para ajustar hábitos y rutinas cotidianas

Qué beneficios se logran al sobrepasar los 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado para los +60

Cómo funciona JubileeTV: videollamadas familiares y recordatorios médicos desde la pantalla del televisor para los silvers

Una plataforma convierte los controles cotidianos en herramientas de apoyo para mantener el bienestar y la conexión familiar sin recurrir a dispositivos complejos

Cómo funciona JubileeTV: videollamadas familiares y recordatorios médicos desde la pantalla del televisor para los silvers
DEPORTES
La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La película que anticipó ocho años el título de la Argentina de Messi en el Mundial: el famoso técnico que presagió el éxito

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

TELESHOW
La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

INFOBAE AMÉRICA

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’