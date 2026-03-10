Fredi Vivas cuestiona un mito generacional: “Muchas empresas piensan que la IA es cosa de jóvenes. Yo no estoy de acuerdo”

Fredi Vivas sostiene que la inteligencia artificial no reemplaza a los profesionales: amplía sus capacidades.

La irrupción de la inteligencia artificial ha transformado las reglas del juego tanto en la medicina como en el trabajo y el emprendedurismo, generando oportunidades inéditas para la generación silver.

Fredi Vivas, ingeniero en sistemas, autor especializado en IA y CEO de RockingData, sostiene que el verdadero potencial de la tecnología reside en su capacidad para potenciar la experiencia y criterio de los profesionales senior, creando un campo de juego nivelado donde el conocimiento acumulado y las herramientas inteligentes convergen para abrir nuevas puertas en múltiples industrias, desde la salud hasta la creación de empresas.

En Generación IA. La potencia de la alianza humana con la inteligencia artificial, publicado por Penguin Random House, el autor analiza cómo la inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de laboratorios tecnológicos para convertirse en una herramienta que atraviesa la vida cotidiana, el trabajo y la salud.

El autor de Generación IA investiga cómo la colaboración entre humanos y máquinas redefine el trabajo.

A través de casos concretos —desde avances médicos que permiten analizar proteínas a una escala inédita hasta nuevas formas de emprender con ayuda de algoritmos— propone una mirada que se aleja tanto del entusiasmo exagerado como del temor al reemplazo humano. Su planteo central es que la transformación en marcha no pasa por que las máquinas piensen como nosotros, sino por cómo humanos y sistemas inteligentes pueden colaborar para ampliar nuestras capacidades.

Según explicó Vivas, la IA no solo simplifica tareas complejas, sino que democratiza el acceso a la innovación para quienes antes encontraban barreras técnicas o financieras insalvables.

Este avance se refleja, por ejemplo, en el uso de algoritmos como AlphaFold, que logró descifrar el plegamiento de más de 200 millones de proteínas y puso esa información a disposición de investigadores de todo el mundo de forma gratuita, un hito tecnológico que, en palabras de Vivas, “cambia las reglas del juego” en la medicina.

La adopción de inteligencia artificial, afirma, depende más de la cultura organizacional que de la tecnología.

Profesionales senior y nuevas oportunidades

Para Vivas, muchas empresas y sectores tienden a asociar la IA exclusivamente con las generaciones jóvenes: “Muchas empresas piensan que la inteligencia artificial es cosa de jóvenes. Yo no estoy de acuerdo. La curiosidad y la adopción de IA en las organizaciones muchas veces parte de los puestos más senior, porque su experiencia les permite identificar mejor dónde las tecnologías pueden resolver problemas históricos o brindar soluciones que antes estaban fuera de alcance”.

Su planteo cuestiona la idea de que la edad representa un obstáculo infranqueable para la integración tecnológica. Vivas subraya que el vínculo entre la tecnología y la generación silver “será cada vez más cercano”, impulsado por el avance de herramientas que simplifican la interacción y facilitan la gestión de datos y el acceso a información crucial —incluidos los datos médicos— para la vida diaria.

Fredi Vivas, CEO de RockingData, destaca cómo la IA potencia la experiencia y criterio de los profesionales senior en múltiples industrias.

Entre las barreras principales identificadas en mayores de 50 años que desean emprender con IA, Vivas menciona “la concepción de que la IA es un asunto eminentemente técnico” y la idea errónea de que ya no están a tiempo de involucrarse: “Ese temor va disminuyendo a medida que se desarrollan herramientas accesibles y se visibilizan cada vez más casos de éxito”.

La medicina y la IA: avances que igualan el acceso

Uno de los casos destacados por Vivas es la implementación del sistema FFRCT en hospitales del Reino Unido, una herramienta que evalúa el riesgo cardíaco mediante tomografía, sin la necesidad de procedimientos invasivos como el cateterismo. Este desarrollo, subrayó, se destaca porque “funciona igual de bien en hospitales urbanos y rurales, con pacientes de diversos niveles socioeconómicos”.

El despliegue de la inteligencia artificial en la radiología ya permite detectar patrones en imágenes médicas con mayor precisión y rapidez que los humanos, liberando a los profesionales para “dedicar más tiempo a la escucha y la relación con el paciente”.

Vivas hizo hincapié en la conclusión de un estudio que determinó que el 80% de los usuarios de foros de salud online prefirieron las respuestas generadas por ChatGPT sobre las de médicos reales, principalmente por el mayor nivel de empatía mostrado, y remarcó que esto “no habla en contra del médico, sino del sistema de salud que los tiene desbordados”.

La inteligencia artificial permite a la generación silver reinventar su vida profesional y personal más allá de los 50 años.

Entre las historias que más lo impactaron al investigar sobre inteligencia artificial aplicada a la salud y el bienestar, Vivas recuerda una anécdota contada por Mario Pergolini sobre su madre, Beatriz, quien perdió la vista después de los 70 años.

Para acompañarla a distancia, el conductor le instaló un asistente de voz que le permitía escuchar la radio, saber cómo estaba el día y conversar durante las madrugadas. Beatriz decidió llamarlo “Claude”, en homenaje al matemático Claude Shannon.

Años después, la empresa Anthropic lanzaría un modelo de inteligencia artificial con ese mismo nombre. Para Vivas, el episodio revela algo más profundo que una curiosidad tecnológica: abre una discusión sobre cómo los asistentes inteligentes pueden convertirse en apoyo cotidiano —emocional y funcional— para personas mayores que viven solas.

Campamentos MAD: repensar la inteligencia artificial en comunidad

Inspirado en el histórico campamento de verano de Dartmouth en 1956, donde nació la noción de inteligencia artificial, Vivas impulsa los encuentros MAD Winter Camp y Summer Camp en la Universidad de San Andrés.

Durante tres días, profesionales de distintas industrias —en su mayoría mayores de 50 años— conviven, dialogan y exploran cómo la IA redefine negocios, organizaciones y modos de vida.

Dartmouth 1956: durante dos meses, especialistas de distintas disciplinas dieron origen a la inteligencia artificial.

“Buscamos conversaciones profundas, no superficiales ni orientadas solo al clickbait. Nuestra meta es eliminar las barreras cognitivas, desmitificar la tecnología y darle sentido ético, técnico y filosófico”, sintetizó.

Entre los participantes han figurado fundadores de compañías de salud, directores de colegios, creadores de startups y expertos de las más diversas áreas, todos comprometidos con actualizar sus visiones frente a temas como la adopción organizacional, el diseño de estrategias, la elaboración de hojas de ruta realistas y la medición del impacto financiero de los proyectos de IA.

Vivas remarcó que muchos de los líderes empresariales senior buscan comprender primero “cómo generar una mentalidad de adopción positiva entre sus colaboradores para que la curiosidad supere al miedo” y determinar en qué situaciones la IA realmente aporta una ventaja competitiva.

La democratización de la IA elimina barreras técnicas y económicas, acercando la innovación a quienes antes no podían acceder.

Del mito del reemplazo al paradigma de la aumentación

Vivas recomienda dejar de lado la mirada apocalíptica de la IA como amenaza laboral. Considera que el valor está en la “aumentación”: la oportunidad de que las personas, al delegar en la IA tareas repetitivas o administrativas, dediquen energía a aspectos como la creatividad, el análisis contextual o el trato humano. “La IA no viene a buscar reemplazar a nadie, viene a multiplicar las capacidades. Si tenés más de 50 años, eso es una gran noticia”.

En relación con la interacción entre lo humano y lo artificial, Vivas afirmó que la “integración ya está ocurriendo”. Las máquinas sobresalen en el procesamiento y ejecución precisa de tareas a gran escala, mientras que los humanos mantienen ventajas en la empatía, la toma de decisiones basada en valores y la creatividad.

La combinación, según el especialista, “no produce un resultado más frío ni mecánico, sino uno más completo”.

IA y emprendedurismo: la explosión de proyectos liderados por +50

Ante la pregunta sobre la viabilidad de crear una empresa valuada en un millón de dólares apoyándose en la IA, Vivas mencionó a Instagram y WhatsApp, que escalaron a valoraciones millonarias con plantillas mínimas, y puntualizó que los nuevos agentes autónomos hacen posible equipos digitales trabajando de forma ininterrumpida.

Un experimento de la empresa Anthropic probó cómo un agente de inteligencia artificial puede gestionar de forma autónoma una máquina expendedora.

“Ya hay pruebas reales en empresas como Anthropic, donde agentes de IA gestionan inventarios, precios y compras sin intervención humana, en tareas que incluso superan en eficiencia a personas”, ejemplificó.

Vivas afirmó que “hoy es mucho más fácil emprender que antes” y que la IA ha reducido las barreras para quienes tienen experiencia y criterio, sin importar su formación técnica. Herramientas como Replit o Claude Code permiten a quienes nunca programaron crear prototipos funcionales en pocos días. “La ventaja del profesional senior no es dominar la herramienta, sino aportar el conocimiento y el criterio de la industria”, explicó.

En este marco, la motivación principal para los mayores es “la curiosidad y el deseo de mejorar o realizarse en actividades antes vedadas por barreras económicas o tecnológicas”. Frente a esto, la narrativa del miedo y la sustitución tiende a disiparse a medida que se multiplican los casos de éxito y la familiaridad con la IA crece en la vida cotidiana.

El auge del emprendedurismo senior demuestra que la IA facilita la creación de nuevos proyectos y reduce la necesidad de grandes equipos humanos.

Liderazgo ético, adopción responsable y el futuro del trabajo

Vivas sostiene que el desafío central para los líderes y las organizaciones no es técnico, sino cultural: “El liderazgo debe orientarse a entender en profundidad qué implica todo esto, formar una visión crítica e impulsar la actualización de los equipos, promoviendo una mentalidad de crecimiento con IA”.

Ignorar la discusión o delegar sin discernimiento pueden ser errores graves; el reto, para el especialista, radica en buscar el equilibrio entre la confianza y el escepticismo informado en la revolución que marca la inteligencia artificial.

Fredi Vivas, nacido en 1980, es ingeniero en sistemas, CEO de RockingData y autor de Generación IA, Invisible y ¿Cómo piensan las máquinas?. Se ha consolidado como referente en la divulgación y análisis del impacto de la inteligencia artificial en el presente y el futuro de la sociedad y el trabajo.