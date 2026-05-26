Puentes entre abuelos y nietos, un zaguán como escenario y las huellas en los azulejos que cuentan la Rosario del pasado

Fragmentos de historia urbana: azulejos que decoraron los zaguanes, patios y fachadas del centro rosarino durante el siglo XX.

La muestra La ruta de los azulejos en el Museo de la Ciudad de Rosario propone un recorrido en el que los objetos de cerámica se presentan como accesos a la historia urbana y a la memoria de generaciones de rosarinos.

Según Ricardo Valquinta, director del museo, la exposición invita a los visitantes a reconstruir, a partir de fachadas, patios y zaguanes, la red social y arquitectónica que definió la vida cotidiana en la ciudad a lo largo del siglo XX.

PUBLICIDAD

Entre el sábado y el domingo posteriores a la inauguración, más de 1.500 visitantes participaron de la muestra, cifra que revela la capacidad de estos objetos para activar un relato colectivo donde lo personal se entrelaza con la memoria pública.

La propuesta se desarrolla en cuatro salas con piezas traídas de Europa y otras fabricadas en Rosario, muchas de ellas producidas por familias y fábricas vinculadas desde finales del siglo XIX al desarrollo urbano.

PUBLICIDAD

La memoria oral de los rosarinos se suma al relato académico para resignificar el patrimonio local.

Entre los oficios representados se encuentran los maestros, artistas y artesanos migrantes, cuya experiencia y técnicas influyeron en la forma de las viviendas y espacios públicos entre 1880 y 1970. “Cuando uno recorre el centro de la ciudad de Rosario, se encuentra con fachadas que decís: ‘Esto lo vi en una fotografía en Francia o cuando estuve en Italia.’ Esa arquitectura es el resultado del trabajo y el conocimiento que estos maestros, artistas y artesanos aportaron aquí”, señaló Valquinta.

La muestra explora la historia urbana de Rosario y subraya cómo la memoria personal sostiene el reconocimiento del patrimonio arquitectónico. De acuerdo con Valquinta, “los objetos que exhibimos en nuestras salas son ese detonador del pensamiento, ese detonador del viaje en el tiempo”.

PUBLICIDAD

El espacio "Bailamos y Recordamos", una iniciativa conjunta para activar la memoria colectiva a través del movimiento.

Los azulejos como puente entre generaciones

El relato museístico se apoya en el diálogo con adultos mayores, principales portadores de recuerdos relacionados con espacios de la infancia como el zaguán, el patio y la galería. Durante los recorridos guiados, muchos visitantes reconocen en las baldosas y cerámicas fragmentos de su propia historia familiar. “Dicen: ‘Yo tengo el piso de la casa donde jugaba con mi abuela. Me acuerdo de la galería y del patio’”, contó el director.

Esta dinámica participativa constituye uno de los pilares del enfoque del Museo de la Ciudad de Rosario, permitiendo al público sumar sus experiencias al relato expositivo. Para Valquinta, la memoria oral resulta esencial para resignificar el acervo académico. “Cuando abrimos las puertas del museo no es pararnos en primera persona para contar, sino abrir las puertas para invitar a que la gente integre en el relato sus experiencias personales”, afirma.

PUBLICIDAD

La muestra puede visitarse de forma libre y gratuita en la sede del Museo de la Ciudad, ubicada en el Parque de la Independencia.

La perspectiva comunitaria se amplifica a través de iniciativas que conectan a los adultos mayores y a las nuevas generaciones. Entre ellas sobresale el programa Guías por un Día, que involucra a seniors como guías y el espacio dominical Bailamos y Recordamos, realizado junto a la Escuela de Adultos Mayores de la Municipalidad, donde el movimiento y la palabra facilitan el recuerdo y la transmisión oral. Valquinta resume el objetivo de estas propuestas: “Son los que establecen este diálogo intergeneracional con los visitantes”.

Saberes migrantes y transformaciones urbanas

La exposición documenta cómo los primeros materiales y técnicas llegaron de Europa a través del puerto de Rosario, generando una fusión de identidades reflejada tanto en la ornamentación residencial como en el nacimiento de factorías locales. El homenaje a familias productoras de baldosas y cerámicos —como Callaci y Winkler— pone en evidencia la continuidad entre la migración, el desarrollo fabril y el carácter arquitectónico de la ciudad.

PUBLICIDAD

Encuentro y transmisión oral: las nuevas generaciones descubren la historia de Rosario a través de los recuerdos de los mayores.

“Pasamos de factorías pequeñas como la familia Winkler a los Callaci, de Austria a Italia y de Italia a Alemania y a Francia, que se instalan aquí en Rosario para producir estos objetos que forman parte de la arquitectura de la ciudad”, puntualizó Valquinta.

En este marco, la muestra también destaca la importancia de conservar las huellas propias ante los procesos de homogenización urbana. Para el director, el museo opera como un espacio cuyos contenidos permiten a los rosarinos identificarse en los detalles inadvertidos de su entorno cotidiano.

PUBLICIDAD

Información práctica de la muestra

La exposición está abierta al público en el Museo de la Ciudad de Rosario, ubicado en Oroño 2361, dentro del Parque de la Independencia, con entrada libre y gratuita. El horario de visita es de martes a viernes de 14:00 a 18:00, y sábados, domingos y feriados de 10:00 a 18:00.

El programa "Guías por un Día" fomenta el diálogo intergeneracional a través del relato de los jubilados.