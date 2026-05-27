Argentina previene el ACV: el evento de la Global Stroke Alliance tiene lugar por primera vez en Buenos Aires

El Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, habla en el evento de la Global Stroke Alliance'

Este encuentro de la Global Stroke Alliance es una iniciativa que tiene lugar todos los años, con una duración de 2 días, y en la que se dan cita los especialistas en prevención y tratamiento del ACV con autoridades de Latinoamérica para compartir y analizarlas diferentes políticas sanitarias que se han implementado o que se implementarán en el futuro.

“La Alianza Global contra el ACV (Global Stroke Alliance, GSA) es una iniciativa internacional creada en 2020 en Brasil con el objetivo de impulsar mejoras concretas y sostenibles en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del ACV a nivel global”, dijo a Infobae Julieta Rosales (M.N. 144522), neuróloga vascular y coordinadora de la unidad de stroke de la Clínica Sagrada Familia.

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Participantes en la VII Reunión Ministerial Latinoamericana de la 2026 Global Stroke Alliance, edición Sudamérica, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

“Uno de los espacios más relevantes de sus congresos —agrega— es la Reunión Ministerial, donde representantes de distintos Ministerios de Salud y especialistas en ACV analizan las principales brechas en la atención, comparten experiencias exitosas y desarrollan propuestas orientadas a mejorar el acceso, la calidad y la equidad en el tratamiento de los pacientes. De estos encuentros surgen planes de acción concretos destinados a optimizar la atención del ACV en diferentes regiones del mundo".

Este año, el encuentro de la Global Stroke Alliance se realiza por primera vez en Argentina, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Argentina previene el ACV”. El encuentro, explica Rosales, reúne a referentes internacionales en neurología y salud pública, es fortalecer los sistemas de atención del ACV y promover políticas públicas eficientes, sustentables y escalables. “Se trata de un espacio de intercambio científico y político estratégico en materia de accidente cerebrovascular”, señala Rosales.

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Destaca además que este año, “la organización tuvo el honor de contar con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien presentó el Plan Nacional de ACV y una APP destinada a optimizar la atención y el abordaje de pacientes con ACV en Argentina”.

Ponentes y organizadores posan junto al ministro Lugones en el escenario principal durante el encuentro

— ¿Qué resultados esperan obtener de estas jornadas?

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Julieta Rosales: — Estas jornadas tienen como principal objetivo generar un espacio de intercambio entre la comunidad médica, científica y los tomadores de decisiones, incluyendo autoridades sanitarias y representantes gubernamentales. A partir de este trabajo conjunto, se busca delinear estrategias y programas orientados al cuidado integral de los pacientes ACV. Como resultados, lo que se busca es el desarrollo y fortalecimiento de planes nacionales de ACV, la identificación de prioridades en salud pública y la definición de acciones concretas para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes.

— ¿Es decir que se esperan resultados a nivel institucional?

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J.R. — Sí, estas reuniones permiten asumir compromisos institucionales y avanzar en estrategias de implementación que sean eficientes, sustentables y escalables, adaptadas a las necesidades y realidades de cada país y región.

— ¿Qué avances recientes ha habido en materia de prevención de los ACV y de recuperación post accidente?

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J.R. — En los últimos años se han producido avances muy importantes tanto en la prevención y tratamiento agudo como en la rehabilitación post ACV. Sabemos que cerca del 90% de los ACV son prevenibles, por lo que es más apropiado hablar de “ataque cerebrovascular” y no de “accidente”, ya que en la mayoría de los casos existen factores de riesgo identificables y potencialmente controlables. En materia de prevención, contamos con un arsenal farmacológico eficaz y de bajo costo que ha demostrado reducir significativamente el riesgo de recurrencia de ACV. Entre ellos se destacan la aspirina, las drogas antihipertensivas y las estatinas, junto con el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.

— ¿Y en materia de tratamiento?

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J.R. — Con respecto al tratamiento agudo del ACV isquémico podemos tratar a los pacientes, en algunos casos, hasta un día después de iniciados los síntomas. En relación con la rehabilitación post ACV, el abordaje es cada vez más integral y personalizado, incluyendo rehabilitación motora, cognitiva, del lenguaje y apoyo psicológico, con participación de equipos multidisciplinarios. Además, la incorporación de nuevas tecnologías, como la telemedicina, la rehabilitación remota y herramientas de asistencia digital y robótica, está ampliando el acceso y optimizando los procesos de recuperación, permitiendo mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes.

La VII Reunión Ministerial Latinoamericana de la Alianza Global contra el Accidente Cerebrovascular 2026 se desarrolla en el Hotel Sheraton de Buenos Aires

— ¿Es mayor la incidencia del ACV en los varones?

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J.R. — Sí, los hombres tienen tasas mayores que las mujeres para incidencia, prevalencia, mortalidad y discapacidad en ACV en Argentina comparando 2021 con 2015 según un estudio recientemente publicado en The Lancet Regional Health - Americas.

— ¿Cuál es la progresión del riesgo a medida que se envejece?

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J.R. — Si bien el riesgo de sufrir ACV aumenta progresivamente con la edad, en los últimos años se observa a nivel mundial —y América Latina no escapa a este fenómeno— un incremento en la incidencia de ACV en personas jóvenes, fenómeno que resulta aún más pronunciado en mujeres.

— ¿A qué puede deberse esto?

J.R. — Este cambio podría estar relacionado con la aparición cada vez más temprana de factores de riesgo vascular y con modificaciones en los hábitos de vida de la población. Si bien los adultos mayores continúan siendo el grupo con mayor riesgo de ACV, esta tendencia creciente en personas jóvenes genera preocupación en la comunidad médica y refuerza la necesidad de promover estrategias de prevención, educación y control de factores de riesgo desde edades temprana.