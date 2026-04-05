Países en los que persisten brechas en el acceso a la salud y protección social para personas mayores según los organismos internacionales

La CEPAL destaca la urgencia de actualizar las políticas públicas para personas mayores ante la acelerada transición demográfica del Caribe.

La transición demográfica del Caribe exige actualizar las políticas públicas para personas mayores, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este documento analiza los avances y obstáculos experimentados por los Estados miembros de la región —entendida aquí como la suma de los países caribeños integrantes de la CEPAL— respecto a la garantía de derechos y el acceso a servicios para este grupo de población.

El informe de la CEPAL sobre el periodo 2022-2024 detalla que los países caribeños han fortalecido marcos legales y políticas específicas para personas mayores. Persisten, sin embargo, importantes brechas en acceso a salud, protección social e igualdad de trato, vinculadas tanto a recursos limitados como a la persistencia de discriminación por edad.

El informe CEPAL revela avances legales y desafíos persistentes en el acceso a salud y protección social para personas mayores del Caribe.

Avances en políticas públicas para personas mayores

Entre los avances identificados por la CEPAL figura la creación y reforma de leyes nacionales que reconocen los derechos de las personas mayores. En algunos Estados se han actualizado programas de protección social y normativas para mejorar la integración institucional de este sector.

Desde 2022, la región ha implementado medidas para combatir la discriminación y la violencia por razones de edad. Según se indica en el informe institucional, “ha habido progreso en la legislación dirigida a la protección de los derechos de las personas mayores”.

Diversos gobiernos han desarrollado iniciativas de capacitación al personal público para aumentar la sensibilización sobre estos derechos y, paralelamente, han fortalecido mecanismos de monitoreo para evaluar la efectividad de las políticas aplicadas.

Desafíos actuales en la región

A pesar de estos avances legales e institucionales, la cobertura insuficiente de salud y protección social sigue siendo una de las principales preocupaciones, según el análisis de la CEPAL. En palabras del organismo regional, “Siguen existiendo desafíos para garantizar el acceso pleno a los servicios de salud y de protección social”. Las restricciones financieras y de personal impactan la capacidad de los sistemas públicos y complican la aplicación de las normativas vigentes.

La discriminación por edad y las barreras culturales dificultan la ejecución de las políticas. Además, la escasez de datos desagregados y la débil colaboración interinstitucional entorpecen el monitoreo de los progresos.

El informe advierte que el Caribe enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado en comparación con el resto de las regiones en desarrollo. En varios países, la proporción de personas mayores de 60 años ya supera el 15 % de la población, y se proyecta un aumento sostenido. Este cambio demográfico ocurre junto a una baja natalidad y la migración de jóvenes, lo que afecta la relación entre la población activa y dependiente.

Diferencias entre países y cobertura social

Las diferencias entre países generan un panorama heterogéneo. Barbados y Trinidad y Tobago presentan estructuras demográficas más envejecidas y niveles más altos de cobertura institucional, mientras que Haití enfrenta limitaciones estructurales que dificultan la aplicación de políticas sostenidas. En Jamaica, el envejecimiento se combina con la emigración de la población en edad activa, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de cuidado y protección social.

Distintos organismos internacionales resaltan que el acceso a sistemas previsionales en el Caribe es limitado, en especial para quienes trabajaron en la informalidad. Informes de la CEPAL y del organismo multilateral World Bank advierten que una proporción significativa de la población mayor carece de ingresos contributivos regulares, lo que incrementa la dependencia de transferencias familiares y programas no contributivos. Esta situación ocurre en contextos de gasto social heterogéneo, lo que condiciona la capacidad de ampliar la cobertura a largo plazo.

En el ámbito sanitario, la demanda de atención aumenta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia sanitaria de Naciones Unidas, las enfermedades no transmisibles —como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer— explican más del 70 % de las muertes en América Latina y el Caribe. Esta realidad incrementa la demanda de atención continua y cuidados de largo plazo. La capacidad de los sistemas sanitarios de la región es desigual: mientras algunos países avanzan en servicios especializados, otros enfrentan limitaciones estructurales en infraestructura y personal.

El envejecimiento poblacional, la baja natalidad y la migración juvenil afectan la sostenibilidad de los sistemas de protección social en el Caribe. EFE/ Yander Zamora

Recomendaciones del informe CEPAL

La CEPAL recomienda avanzar hacia la universalización de los servicios de salud y protección social mediante un enfoque de derechos humanos. También plantea la necesidad de fomentar la participación de las personas mayores en la comunidad y en la definición de políticas que les conciernen.

El informe insta a los Estados a fortalecer los recursos públicos, capacitar a los prestadores de servicios y actualizar los marcos legales de manera periódica. Asimismo, aconseja rediseñar estrategias para erradicar la discriminación por edad y promover la inclusión en todos los sectores sociales.

Para la CEPAL, solo un enfoque político integral adaptado a las transformaciones demográficas recientes permitirá garantizar las condiciones de vida y la dignidad de las personas mayores en el Caribe.