Consumir carne después de los 60 podría reducir el riesgo de demencia, según un estudio

Un estudio sueco revela que la carne no procesada reduce el riesgo de demencia en adultos mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 60 años, una decisión tan cotidiana como incluir carne en la dieta podría marcar la diferencia en la salud cerebral futura. Un estudio prospectivo realizado en Suecia y publicado en Jama Network sugiere que el consumo regular de carne no procesada puede asociarse a una reducción del riesgo de demencia en adultos mayores, especialmente en quienes presentan predisposición genética.

Estos hallazgos, basados en el seguimiento de más de 2.000 personas durante 15 años, abren nuevas interrogantes sobre el papel específico de la alimentación en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

El análisis fue dirigido por científicos del Instituto Karolinska y publicado en la revista médica The Lancet Neurology, una de las publicaciones de mayor impacto en neurología clínica a nivel internacional. Según los resultados, incrementar la ingesta diaria de carne no procesada se asoció con una reducción significativa del riesgo de demencia en la vejez. El beneficio fue especialmente marcado en los portadores de la variante genética APOE4, relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Durante el seguimiento, que incluyó adultos suecos mayores de 60 años, los participantes con la variante APOE4 que consumieron más carne presentaron hasta un 45% menos de riesgo de desarrollar demencia respecto de quienes la incluían en menor cantidad en su dieta.

El seguimiento de más de 2.000 personas durante 15 años destaca la importancia de la alimentación para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente una cuarta parte de los participantes tenía este perfil genético. El mayor efecto protector se observó con el consumo diario de una porción de carne equivalente a una pechuga de pollo.

Diferencias entre carne no procesada y procesada

El estudio distinguió entre los efectos de la carne no procesada y los de la carne procesada. Mientras que la carne no procesada y las aves de corral se asociaron a un menor riesgo de demencia entre los portadores de APOE4, el consumo elevado de productos procesados como tocino o salchichas se relacionó con un mayor riesgo de demencia para todos los participantes, independientemente de su genética.

Este hallazgo respalda las recomendaciones internacionales de priorizar fuentes de proteínas frescas y limitar los alimentos ultraprocesados, especialmente en la dieta de los adultos mayores.

El consumo elevado de carnes procesadas como salchichas y tocino aumenta el riesgo de demencia en todos los perfiles genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Alzheimer, “la evidencia más sólida apunta a patrones alimentarios integrales y no a un solo nutriente o alimento”. Esta postura, recogida también por la Sociedad Española de Neurología, coincide con los resultados del estudio sueco y aporta un marco de referencia internacional sobre la complejidad de las relaciones entre nutrición y salud cerebral.

El rol de la vitamina B12 y otros nutrientes

Una posible explicación para los efectos observados radica en la vitamina B12, presente en altas concentraciones en la carne y esencial para el funcionamiento cerebral. La carencia prolongada de esta vitamina puede provocar problemas de memoria, comprensión y juicio, y se ha vinculado con síntomas de demencia.

Según la Clínica Mayo, “la falta sostenida de vitamina B12 puede producir daños neurológicos irreversibles y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo”. Además, diversos estudios internacionales apuntan a que las personas con la variante APOE4 podrían requerir niveles más altos de vitamina B12 para preservar su función cognitiva. La carne, al ser fuente natural de este nutriente, podría contribuir a mantener la salud cerebral y el rendimiento mental en la vejez.

Expertos destacan la importancia de una dieta integral, la actividad física y hábitos saludables para mantener la salud cerebral después de los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, fuentes como la Organización Mundial de la Salud señalan que otros micronutrientes presentes en la carne, como el hierro y el zinc, también cumplen un papel relevante en la prevención de trastornos neurodegenerativos, aunque la evidencia específica aún es motivo de investigación.

La importancia de los hábitos saludables y la dieta integral

Frente a estos resultados, especialistas externos al equipo sueco enfatizan que la protección frente a la demencia no depende de un solo alimento. Tal como destaca la Asociación Estadounidense de Alzheimer, factores como la dieta general, la actividad física regular y el nivel socioeconómico inciden de manera significativa en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Mantener hábitos saludables integrales, que incluyan una alimentación equilibrada y la estimulación mental frecuente, sigue siendo fundamental para proteger la función cerebral y la calidad de vida en la vejez. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el control de factores como la hipertensión, la diabetes y el consumo moderado de alcohol también contribuye a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.