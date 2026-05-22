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Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Un cambio demográfico acelerado y la falta de personal joven abren un escenario inédito de desafíos para empresas y la sociedad isleña

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Hombre asiático de edad avanzada con gorra azul y gafas, vestido de uniforme azul, revisando piezas en una fábrica con un cartel rojo de "Help Wanted" al fondo.
El empleo de adultos mayores en Taiwán se duplicó en la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, Taiwán supera los 500.000 trabajadores mayores de 65 años, un hito registrado en marzo de 2026 en medio de un rápido envejecimiento demográfico y una persistente escasez de mano de obra, como indican cifras oficiales del Ministerio del Interior.

El incremento de los empleados sénior en Taiwán se debe principalmente a la mayor esperanza de vida saludable y a la necesidad de reemplazar la falta de trabajadores jóvenes, en un contexto de baja natalidad. Estos factores, según la Central News Agency (CNA), explican la expansión sostenida de la participación laboral de los mayores de 65 años.

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Datos de la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística (DGBAS) muestran que, en marzo de 2026, la cantidad de personas empleadas de 65 años o más alcanzó los 500.000 por primera vez en la historia del país.

En ese mes, la tasa de participación laboral de este grupo fue del 10,8%. La cifra representa un crecimiento notable desde 2015, cuando se contaban solo 250.000 trabajadores sénior; para 2025, la suma llegó a 460.000, un aumento acumulado del 84% en diez años, según datos recogidos por la Central News Agency.

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Primer plano de manos adultas mayores de rasgos asiáticos tecleando en un teclado de computadora moderno. Un escritorio blanco ordenado, con papeles y una taza de té desenfocados detrás.
Con la población joven en descenso, los mayores de 65 años ya representan más del 4% de la fuerza laboral total en Taiwán, un pilar indispensable para sostener la productividad del país en 2026.

El envejecimiento demográfico y la escasez de mano de obra en Taiwán

Taiwán fue clasificada como “sociedad superenvejecida” en 2025, al superar el umbral del 20% de población mayor de 65 años, lo que representó unas 4,67 millones de personas, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Mientras tanto, la población en edad laboral entre 25 y 44 años disminuyó de 5,99 millones en 2015 a 5,67 millones en 2025, tendencia asociada a la baja natalidad y el envejecimiento.

Tan Wen-ling, subdirectora del Departamento de Censos de la DGBAS, indicó que la combinación de una vida saludable más prolongada y la escasez de mano de obra impulsa que más adultos mayores se mantengan o retornen al empleo.

El fenómeno se refleja también en el aumento del 34,4% de solicitudes laborales de personas de mediana y mayor edad durante los últimos tres años, detectado por la plataforma 104 Job Bank, con un promedio de 82.000 aplicaciones mensuales en 2025.

Perspectivas empresariales y sociales sobre la fuerza laboral mayor

La continuidad laboral de los trabajadores mayores está motivada, en gran parte, por consideraciones económicas. Más del 80% de los empleados de mediana y avanzada edad manifiesta el deseo de seguir trabajando tras los 60 años, ante preocupaciones por el ahorro para la jubilación y el alza del costo de vida, de acuerdo con la encuesta publicada por la Central News Agency.

Desde la perspectiva empresarial, persisten dudas sobre la contratación de personal mayor. Chan Wan-jung, gerente de 104 Job Bank, expresó que muchas empresas mantienen ideas equivocadas sobre la incorporación de personas mayores, ya sea por temor a costes salariales elevados o al posible desinterés de jóvenes postulantes.

Sin embargo, la percepción entre los trabajadores jóvenes también evoluciona. La misma encuesta reveló que el 93,7% de los menores de 40 años mantiene una visión neutral o positiva respecto a lugares de trabajo inclusivos para personas mayores, e incluso algunos los ven como aliciente al momento de elegir empleo.

Seis profesionales mayores de rasgos asiáticos trabajan en una oficina luminosa de Taiwán, unos frente a computadoras y otros conversando, con grandes ventanales de fondo.
En una Taiwán clasificada como "sociedad súper-envejecida" —donde 1 de cada 5 habitantes supera los 65 años—, la tasa de participación laboral de este grupo alcanzó un histórico 10,8% en marzo de 2026.

Futuro del empleo sénior en una sociedad súper-envejecida

Según proyecciones del Consejo Nacional de Desarrollo, para 2037 más de la mitad de la población de Taiwán estará compuesta por personas de entre 45 y 64 años. Este cambio demográfico implicará nuevos desafíos para el mercado laboral y exigirá adaptar las estrategias de retención del talento sénior.

La permanencia de trabajadores mayores se perfila cada vez más como un recurso clave para sostener la productividad y responder a la escasez de mano de obra.

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