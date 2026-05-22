Detectives del espacio: la NASA convoca al público para descifrar el fenómeno que amenaza al GPS y las redes eléctricas

La NASA lanzó Shock Detectives para que voluntarios ayuden a analizar datos del viento solar y su impacto en el campo magnético terrestre y el GPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración espacial vive una etapa en la que la colaboración ciudadana se convierte en una herramienta estratégica para la ciencia de frontera. La NASA, una de las agencias científicas más influyentes del mundo, dio un paso innovador al abrir a voluntarios el análisis de uno de los fenómenos más relevantes para la vida moderna: la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre.

El proyecto, llamado Shock Detectives, habilita a cualquier persona a participar en la interpretación de datos clave para comprender las condiciones espaciales que pueden afectar sistemas críticos como el GPS, las comunicaciones y las redes eléctricas.

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El fenómeno en estudio es la onda de choque que se forma a unos 90.000 kilómetros de la Tierra, en dirección al Sol, en el punto donde el flujo constante de partículas cargadas lanzadas por nuestra estrella choca con el escudo magnético terrestre. La NASA explicó que la frontera espacial donde ocurre esta colisión es dinámica y compleja.

La NASA invita a ciudadanos a participar en el proyecto 'Shock Detectives' para analizar la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre y proteger sistemas críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí, el campo magnético puede cambiar de manera permanente: a veces el plasma se comporta de manera estable y ordenada, pero en otras ocasiones muestra características caóticas y turbulentas. Los científicos aún no logran precisar cuándo ocurren estas transiciones ni cómo afectan la transferencia de energía hacia la magnetosfera, la capa protectora que rodea al planeta.

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La importancia del proyecto radica en el impacto directo que estos fenómenos pueden tener en la vida cotidiana. Cuando el plasma alcanza un estado caótico, una mayor cantidad de energía logra atravesar el escudo magnético y llega a la magnetosfera terrestre.

Esta situación puede provocar interrupciones en sistemas de navegación por satélite, fallas en las comunicaciones y hasta problemas en la infraestructura eléctrica. Entender cuándo y cómo se producen estos cambios es fundamental para anticipar y mitigar riesgos crecientes para la sociedad hiperconectada actual.

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Ciencia ciudadana: una nueva forma de explorar el espacio

El fenómeno de la onda de choque terrestre puede afectar sistemas críticos como el GPS las comunicaciones y las redes eléctricas a nivel global (NASA)

La misión Magnetospheric Multiscale (MMS) de la NASA lleva más de diez años recopilando datos sobre los fenómenos magnéticos que ocurren alrededor de la Tierra. Se trata de una misión formada por cuatro naves espaciales que vuelan en formación a través de la zona crítica de la onda de choque, recogiendo registros en tiempo real de las interacciones entre el viento solar y el campo magnético.

La cantidad de información obtenida en esta década supera ampliamente la capacidad de revisión de los equipos científicos profesionales. Por esa razón, la agencia estadounidense decidió abrir el proyecto Shock Detectives a la comunidad global, invitando a voluntarios a colaborar en la clasificación de los datos.

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El aporte de los ciudadanos científicos consiste en analizar gráficos que representan el comportamiento del plasma y distinguir cuándo los registros muestran una actividad “pacífica” o “caótica”. El proceso es accesible: basta con ingresar al portal digital del proyecto, seleccionar uno de los flujos de trabajo disponibles y seguir un tutorial interactivo que dura entre 10 y 15 minutos. El sistema proporciona una guía de referencia para ayudar a identificar los patrones y, una vez completado el tutorial, los participantes pueden comenzar a clasificar lecturas reales obtenidas por la misión MMS.

Shock Detectives invita a personas sin conocimientos previos a clasificar datos sobre el plasma espacial como pacíficos o caóticos mediante tutoriales accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Analiza los gráficos de datos y aprende a reconocer las regiones de actividad plasmática ‘pacífica’ y ‘caótica’. Haz clic en los botones para informar a los investigadores qué períodos de tiempo son caóticos o pacíficos”, propone la NASA.

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La experiencia no requiere conocimientos previos en física o astronomía. Solo es necesario disponer de una computadora, tableta o teléfono inteligente con acceso a internet. Los participantes pueden comentar sus hallazgos en el foro abierto del proyecto, compartiendo impresiones con otros voluntarios y científicos.

Además, el trabajo puede realizarse en cualquier momento y lugar, lo que permite que personas de todo el mundo contribuyan sin restricciones geográficas.

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El comportamiento caótico del plasma permite que más energía alcance la magnetosfera lo que puede causar interrupciones tecnológicas en la Tierra (ESA)

El valor de este modelo de ciencia ciudadana va más allá de la colaboración puntual. La clasificación de los datos por miles de voluntarios permitirá identificar patrones que se escapan al análisis automatizado y acelerará la comprensión de los mecanismos que gobiernan la onda de choque.

Los resultados no solo servirán para anticipar riesgos en la Tierra, sino que también ayudarán a estudiar cómo los vientos solares de otras estrellas afectan a los planetas que orbitan a su alrededor.

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La NASA subraya que “lo que los científicos aprendan sobre la onda de choque Tierra-Sol les ayudará a comprender cómo el viento solar de otras estrellas impacta a sus planetas en órbita”.

Nuevas fronteras en el estudio del clima espacial y la protección tecnológica

La misión Magnetospheric Multiscale de la NASA recopila datos desde hace más de diez años superando la capacidad de revisión de los equipos científicos (VisualesIA Scribnews)

El proyecto Shock Detectives se vincula directamente con otra iniciativa respaldada por la NASA, llamada Space Umbrella. Mientras este último se centra en el límite general entre el escudo magnético de la Tierra y el viento solar, Shock Detectives focaliza su análisis en la región de transición ubicada justo fuera de esa frontera, con un espesor que puede superar los 17 kilómetros. Este abordaje complementario permite construir una visión más integral del entorno espacial que rodea a nuestro planeta.

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El estudio de la onda de choque es relevante porque, en esa frontera, el comportamiento del plasma determina la cantidad de energía que logra superar la barrera magnética y alcanzar la superficie terrestre. Los especialistas reconocen que, cuando predominan los estados caóticos, la probabilidad de que se produzcan fallas en sistemas tecnológicos aumenta.

Los sistemas de GPS, las comunicaciones y las redes eléctricas figuran entre los más vulnerables a estos efectos. La dependencia cada vez mayor de infraestructuras digitales y satelitales convierte al monitoreo de la actividad solar y la predicción de eventos espaciales en una prioridad para la seguridad global.

El viento solar choca contra el campo magnético terrestre a 90000 kilómetros de la Tierra generando una extensa onda de choque de cientos de miles de kilómetros - NASA

La misión MMS constituye una de las fuentes de datos más completas sobre el clima espacial. Sus cuatro naves recopilan información simultánea en distintos puntos de la frontera magnética, lo que permite mapear la evolución de los estados del plasma y generar modelos predictivos más precisos.

La NASA destaca que “la misión Magnetospheric Multiscale (MMS) de la NASA ha recopilado más de diez años de datos de esta zona, más de los que los científicos pueden analizar por sí solos. Como Detectives de Choque, ayudarás a distinguir las regiones caóticas de las pacíficas en los datos, proporcionando a los investigadores pistas cruciales”.

El tutorial que acompaña al proyecto está diseñado para que cualquier persona, sin importar su formación, pueda aprender a interpretar los gráficos científicos y aportar al análisis. El procedimiento es sencillo: tras completar el tutorial, solo hay que observar los datos y clasificar los periodos como “estables” o “turbulentos”. A partir de allí, las contribuciones individuales se suman a una base de datos colectiva que alimenta el trabajo de los investigadores principales.

El análisis ciudadano de datos en Shock Detectives ayudará a identificar patrones que los sistemas automatizados no pueden detectar por sí solos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación en Shock Detectives no solo tiene valor científico. Es también una oportunidad para que la sociedad comprenda en mayor profundidad los desafíos que plantea la vida en un planeta expuesto al clima espacial. La NASA busca, con esta convocatoria, acercar a la ciudadanía a la vanguardia de la ciencia y promover una cultura de colaboración ante problemas complejos.

El futuro del monitoreo espacial dependerá cada vez más de la integración entre tecnología avanzada y participación social. Proyectos como Shock Detectives y Space Umbrella anticipan una nueva era en la que la observación del espacio dejará de ser exclusiva de los laboratorios y se abrirá a la comunidad global.

La comprensión de la onda de choque y el comportamiento del plasma en la frontera solar-terrestre no solo permitirá anticipar y mitigar riesgos, sino que también ayudará a descifrar los secretos de la interacción entre estrellas y planetas en todo el universo.

El aporte de los voluntarios será clave para resolver uno de los grandes enigmas del clima espacial y fortalecer la resiliencia de las sociedades frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI.