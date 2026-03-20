Invertir en longevidad: cuáles son las empresas AgeTech que cuidan el mañana

Startups de biotecnología investigan la reprogramación celular para comprender los mecanismos del envejecimiento, buscando extender no solo los años de vida, sino la calidad de los mismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento dejó de ser una proyección estadística para convertirse en un dato estructural. En ese escenario, la tecnología empieza a ocupar un lugar cada vez más visible: no como solución total, sino como una herramienta en desarrollo para reorganizar el cuidado, la salud y la vida cotidiana de las personas mayores.

El ecosistema conocido como AgeTech reúne a empresas que trabajan en ese cruce. Desde robots sociales hasta biotecnología, el sector crece al ritmo de una población que vive más años y plantea nuevas demandas. La discusión ya no se limita al costo del envejecimiento, sino a cómo se construye esa etapa de la vida.

La soledad como punto de partida

Una parte de las innovaciones surge de un problema concreto: el aislamiento. Distintos estudios lo vinculan con deterioro cognitivo y problemas de salud, especialmente en personas mayores que viven solas.

En ese terreno aparece Intuition Robotics, que desarrolló ElliQ, un robot social diseñado para interactuar con adultos mayores. El dispositivo propone actividades, recuerda rutinas y mantiene conversaciones básicas. Su implementación en programas piloto en Estados Unidos apunta a evaluar si este tipo de tecnología puede sostener hábitos cotidianos y reducir el aislamiento.

ElliQ utiliza inteligencia artificial proactiva para reducir la soledad y motivar rutinas saludables en el hogar.

El cuidado también empieza a reorganizarse a través de plataformas digitales. Empresas como Honor y Birdie desarrollan sistemas para coordinar servicios domiciliarios, registrar información en tiempo real y conectar a familias con cuidadores.

En una línea similar, Papa articula redes de acompañamiento que combinan asistencia práctica y presencia social. El modelo introduce una lógica intermedia entre el cuidado profesional y el vínculo comunitario.

El monitoreo cotidiano es otro eje en expansión. CarePredict trabaja con sensores y dispositivos portátiles que detectan cambios en los patrones de actividad. La información permite anticipar situaciones de riesgo antes de que se traduzcan en un evento clínico.

De la atención a la prevención

El desarrollo de estas herramientas se vincula con un cambio más amplio en los sistemas de salud: el pasaje de la intervención tardía a la detección temprana.

En esa línea, Neko Health propone un modelo basado en escáneres corporales y análisis automatizado de datos. El objetivo es identificar anomalías antes de que se conviertan en enfermedades.

También aparecen plataformas como CareYaya, que conecta estudiantes del área médica con adultos mayores para servicios de acompañamiento. Este tipo de iniciativas busca ampliar la oferta de cuidado en contextos donde la demanda crece más rápido que la disponibilidad de profesionales.

El uso de sensores inteligentes permite monitorear patrones de conducta en tiempo real, transformando el cuidado domiciliario en un sistema de alerta temprana ante posibles riesgos de salud.

En conjunto, estas propuestas no reemplazan los sistemas tradicionales, pero introducen formas de seguimiento continuo que modifican la relación entre pacientes, familias y servicios de salud.

La apuesta de la biotecnología

El campo más experimental del ecosistema AgeTech se encuentra en la biotecnología. Allí, varias startups intentan comprender los procesos biológicos del envejecimiento y su vínculo con enfermedades crónicas.

Retro Biosciences investiga terapias celulares orientadas a enfermedades asociadas a la edad, mientras que Altos Labs trabaja en reprogramación celular. En ambos casos, se trata de líneas de investigación en desarrollo, cuyos resultados aún no tienen aplicación masiva.

Otras compañías avanzan sobre el uso de inteligencia artificial para acelerar procesos científicos. Insilico Medicine utiliza modelos computacionales para descubrir fármacos, y Gero analiza grandes bases de datos para identificar patrones vinculados al envejecimiento.

Por su parte, BioAge Labs desarrolla medicamentos enfocados en enfermedades relacionadas con la edad, en un intento por intervenir sobre los mecanismos que las producen.

En este segmento, la mayoría de los desarrollos se encuentra en etapa de investigación o ensayos clínicos. La expectativa de ampliar la vida saludable funciona como horizonte, más que como resultado inmediato.

La investigación científica busca comprender los mecanismos biológicos del envejecimiento para extender la vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio en proceso

El crecimiento de estas empresas se inscribe en una transformación más amplia, que organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas vienen señalando desde hace más de una década: el envejecimiento como fenómeno estructural.

La tecnología no aparece como una solución única, pero sí como un campo de experimentación donde se ensayan nuevas formas de habitar la vejez. Desde dispositivos que intervienen en la vida cotidiana hasta investigaciones que buscan modificar procesos biológicos, el ecosistema AgeTech funciona como un laboratorio en expansión.

En ese territorio, todavía inestable, se cruzan expectativas, inversiones y límites. El resultado no está definido, pero el proceso ya está en marcha.